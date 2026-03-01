Kantersieg auf Kunstrasen: VfB Hallbergmoos lässt Garmisch beim 4:0 keine Chance

Moritz Sassmann vom VfB Hallbergmoos – Foto: Lehmann

Beim 4:0-Heimsieg gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen ist der VfB Hallbergmoos kaum gefordert worden. Das dürfte sich am Mittwoch ändern.

Vom Ernst der Landesliga war da noch nicht so viel zu spüren: In der ersten Partie nach der Winterpause besiegte der VfB Hallbergmoos einen komplett überforderten 1. FC Garmisch-Partenkirchen mit 4:0 (4:0). Im Hinblick auf das Topspiel am Mittwoch gegen den TSV 1860 Rosenheim (19.30 Uhr) war dieses Match eher ein Muster ohne Wert.

Die tief im Abstiegskampf steckenden Garmischer befinden sich in einer wilden Saison, in der sie nach der Wintervorbereitung noch mal den Trainer wechselten. Geholfen hat das auf dem Hallbergmooser Kunstrasen allerdings wenig. Das 4:0-Endergebnis war bereits zur Pause zustandegekommen. Und der dominierende VfB hatte ausreichend Chancen für einige Tore mehr.

Das erste Tor fiel erst in der 27. Minute

Angesichts der ungleichen Kräfteverhältnisse dauerte es dann doch relativ lange, bis das erste Tor in der 27. Minute fiel. Das passte zu den Hallbergmoosern, die bei Standards mit die beste Mannschaft der Liga sind: Nach einer kurzen Ecke flankte Arian Kurmehaj – und Moritz Sassmann war zur Stelle. Mit der Führung lief das Bällchen noch eleganter. Die Gastgeber spielten sich die weiteren Tore richtig schön heraus: Erst traf David Küttner doppelt, was ein eher seltenes Ereignis ist. Mit seinen Saisontreffern zwei und drei unterstrich der Mittelfeldspieler eine bis dato starke Saison. Bei Emil Kierdorf ist man Torjubel schon eher gewohnt. Er machte mit dem 4:0 seinen 16. Treffer im 18. Spiel. Statistisch waren das dann vier Tore binnen zwölf Minuten, die für die Entscheidung sorgten.

Nach dem Seitenwechsel konzentrierten sich die Zuschauer hinter dem Zaun des Kunstrasens auf einen lockeren Ratsch, während im Innenraum die Hallberger einige Gänge zurückschalteten. Großchancen hatte man trotzdem noch – und bei 90 Minuten Vollgas wäre wohl ein noch deutlicherer Sieg möglich gewesen. Dass es beim 4:0 blieb, ließ Trainer Andreas Giglberger mit den Schultern zucken. Denn: „Wir hatten das eigentlich anders besprochen und wollten auf weitere Tore gehen.“ In der nächsten Besprechung hat er so immerhin gute Argumente dafür, dass es gegen Rosenheim einer Steigerung bedarf.

Darf der VfB am Mittwoch zurück ins Stadion?

Aktuell ist noch offen, ob das Topspiel wieder in tristem Kunstrasen-Ambiente stattfindet. Die Gemeinde Hallbergmoos trifft die Entscheidung hinsichtlich der Freigabe des Rasenplatzes im Stadion. Gegen Garmisch zeigte sich, dass Kunstrasen-Spiele schwierig sind. In der 67. Minute fing sich Moritz Sassmann eine Zeitstrafe ein, nachdem er auf dem Untergrund den Halt verlor und ungewollt in einen Gegenspieler rutschte.