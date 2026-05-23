Kantersieg an der Hoheluft: HEBC krönt Zittersaison mit dem Pokal-Coup

– Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der graue Liga-Alltag war am Samstagvormittag im Stadion Hoheluft endgültig vergessen. Im ultimativen Showdown um den Hamburger Lotto-Pokal trafen zwei Mannschaften aufeinander, die sich noch vor Kurzem punktgleich durch den Abstiegskampf der Oberliga gezittert hatten. Doch im Finale zeigten die Kicker des HEBC Hamburg keine Nerven: Mit einem fulminanten 5:1-Erfolg gegen den SC Vorwärts-Wacker Billstedt machten sie den historischen Triumph perfekt und sicherten sich das begehrte Ticket für die große Bühne des deutschen Fußballs.

Scalzi-Doppelpack schockt Billstedt Vom Anpfiff weg war den Eimsbüttelern der unbedingte Siegeswille anzumerken. HEBC präsentierte sich vor der Kulisse von 4700 Zuschauern an der Hoheluft von Beginn an maximal effizient und nutzte direkt die erste echte Torgelegenheit zur Führung: Nach einem präzise getretenen Eckball stieg ein Angreifer am höchsten und nickte zur frühen Führung ein.

Billstedt zeigte sich sichtlich beeindruckt – und der HEBC legte eiskalt nach. Nun schlug die Stunde von Michele Scalzi. Zunächst blieb der Angreifer in beim einem Foulelfmeter cool und verwandelte nervenstark zum 2:0. Nur wenig später war es erneut Scalzi, der ein mustergültiges, direktes Umschaltspiel über die Außenbahn veredelte und den Ball zum 3:0-Halbzeitstand ins lange Eck schweißte. Zu diesem Zeitpunkt roch es bereits stark nach einer Vorentscheidung. Billstedter Hoffnung währt nur kurz Nach dem Seitenwechsel steckte Vorwärts-Wacker jedoch nicht auf und mobilisierte noch einmal alle Kräfte. Die Bemühungen wurden belohnt, als Monteiro den lauernden Doege im Strafraum in Szene setzte. Dieser behauptete den Ball stark gegen die Eimsbütteleler Defensive und drosch das Spielgerät mit dem linken Fuß wuchtig in die Maschen – nur noch 3:1, die Hoffnung bei den Billstedtern lebte wieder.