Kantersieg an der Hoheluft: HEBC krönt Zittersaison mit dem Pokal-Coup

Der graue Liga-Alltag war am Samstagvormittag im Stadion Hoheluft endgültig vergessen. Im ultimativen Showdown um den Hamburger Lotto-Pokal trafen zwei Mannschaften aufeinander, die sich noch vor Kurzem punktgleich durch den Abstiegskampf der Oberliga gezittert hatten. Doch im Finale zeigten die Kicker des HEBC Hamburg keine Nerven: Mit einem fulminanten 5:1-Erfolg gegen den SC Vorwärts-Wacker Billstedt machten sie den historischen Triumph perfekt und sicherten sich das begehrte Ticket für die große Bühne des deutschen Fußballs.
Vom Anpfiff weg war den Eimsbüttelern der unbedingte Siegeswille anzumerken. HEBC präsentierte sich vor der Kulisse von 4700 Zuschauern an der Hoheluft von Beginn an maximal effizient und nutzte direkt die erste echte Torgelegenheit zur Führung: Nach einem präzise getretenen Eckball stieg ein Angreifer am höchsten und nickte zur frühen Führung ein.
Billstedt zeigte sich sichtlich beeindruckt – und der HEBC legte eiskalt nach. Nun schlug die Stunde von Michele Scalzi. Zunächst blieb der Angreifer in beim einem Foulelfmeter cool und verwandelte nervenstark zum 2:0. Nur wenig später war es erneut Scalzi, der ein mustergültiges, direktes Umschaltspiel über die Außenbahn veredelte und den Ball zum 3:0-Halbzeitstand ins lange Eck schweißte. Zu diesem Zeitpunkt roch es bereits stark nach einer Vorentscheidung.
Nach dem Seitenwechsel steckte Vorwärts-Wacker jedoch nicht auf und mobilisierte noch einmal alle Kräfte. Die Bemühungen wurden belohnt, als Monteiro den lauernden Doege im Strafraum in Szene setzte. Dieser behauptete den Ball stark gegen die Eimsbütteleler Defensive und drosch das Spielgerät mit dem linken Fuß wuchtig in die Maschen – nur noch 3:1, die Hoffnung bei den Billstedtern lebte wieder.
In der Schlussphase warf Vorwärts-Wacker alles nach vorne und löste die Abwehrreihen komplett auf. Ein taktisches Risiko, das vom HEBC im Stile einer Spitzenmannschaft bestraft wurde.
Als Billstedt komplett aufrückte, liefen sie prompt in den entscheidenden Konter des Nachmittags: Gleich drei Eimsbütteler tauchten völlig frei vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Nawaz behielt das Auge für den mitgelaufenen Magens, der den Querpass nur noch ins verwaiste Tor zum 4:1 einschieben musste.
Damit war der Widerstand gebrochen und es kam knüppeldick für die Billstedter. Nur wenige Augenblicke später rollte der nächste Gegenangriff über Schick, der den Ball perfekt in den Lauf von Grünewald legte. Dieser fackelte nicht lange und sorgte mit dem Treffer zum 5:1-Endstand für den Schlusspunkt einer einseitigen Schlussphase.
Während für Vorwärts-Wacker Billstedt trotz einer kämpferischen Leistung am Ende eine herbe Finalniederlage steht, bricht beim HEBC kollektiver Jubel aus. Die Eimsbütteler vergolden eine extrem komplizierte Saison auf die bestmögliche Weise und dürfen sich nun auf ein echtes Highlight-Spiel in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals freuen.