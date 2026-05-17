Kantersieg am Läusberg: Rödgen fertigt Lang-Göns III ab

Korkutata und Hagmaier lauern auf den Ball. – Foto: Wenzel

Am vorletzten Spieltag der Kreisliga B1 Gießen ging es am Rödgener Läusberg zwar sportlich nur noch um die sprichwörtliche goldene Ananas, doch die Zuschauer bekamen bei leichter Schwüle ein echtes Spektakel geboten. Da beide Teams im Modus 9 gegen 9 antraten, war von Beginn an klar: Das Laufpensum würde gigantisch werden. Am Ende feierte der TSV Rödgen einen hochverdienten 5:0-Heimerfolg gegen den TSV Lang-Göns III.

Nur drei Minuten später zappelte der Ball erneut im Netz. Nach Vorarbeit von Juan David Martínez stand Josephs sträflich frei am Sechzehner und schob trocken zum 2:0 ein (21.). Lang-Göns schien völlig von der Rolle, denn direkt nach dem Wiederanpfiff tankte sich Kerem Korkutata durch die Abwehr. Scheerer rettete zwar zunächst glänzend, war in der 22. Minute gegen Korkutata dann aber machtlos – 3:0!

Rödgen übernahm von der ersten Minute an das Kommando. Nach einer artistischen Fallrückzieher-Rettungstat von Adriano Morello (6.) und einer vergebenen Großchance im Eins-gegen-Eins, die Lang-Göns-Keeper Scheerer noch stark parierte (16.), brach in der 18. Minute der Bann: Jörg Hofmann bediente Damian Josephs mit einem langen Ball aus der eigenen Kette – Josephs blieb eiskalt und überlupfte den Torwart zum 1:0.

Dass es zur Pause nicht noch dicker für die Gäste kam, lag an Lang-Göns-Kapitän Morello. Erst rettete er nach einem Martínez-Kopfball für seinen bereits geschlagenen Keeper auf der Linie (27.), kurz darauf stoppte er Korkutata mit einer starken Grätsche auf dem linken Flügel (33.). Lang-Göns kam bis dahin nur zu unvollendeten Konteransätzen.

Zweite Halbzeit: Rödgen macht den Sack zu

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie zunächst etwas, Rödgen kontrollierte das Geschehen aber defensiv komplett. In der 59. Minute schlug das Traum-Duo des Tages dann wieder zu, diesmal mit umgekehrten Rollen: Nach Vorlage von Muhannad Shahin schnürte Damian Josephs mit seinem 14. Saisontor den Dreierpack zum 4:0.

Nur drei Minuten später (62.) durfte auch Kerem Korkutata nach starker Vorarbeit von Josephs noch einmal jubeln und stellte auf 5:0.

Das Highlight kurz vor dem Abpfiff: Schütze für Nagelsmann!

Kurz vor dem Ende der Partie (82.) kam Lang-Göns tatsächlich noch zum ersten echten Abschluss des Spiels. Doch der große Auftritt gehörte Rödgen-Keeper Schütze: Mit einer fantastischen Flugeinlage bewegte er sich wie ein Junger Gott und lenkte den Ball um den Pfosten. Ein Bewerbungsschreiben für den Nationaltrainer kurz vor dem Schlusspfiff!

Danach war pünktlich Schluss. Mit einem hochverdienten 5:0-Erfolg verabschiedet sich der TSV Rödgen vom Läusberg der Saison 25/26. Am letzten Spieltag beschließt Lang Göns 3 zuhause gegen den FSV Beuern. Rödgen tritt am Samstag, den 23.05. ab 15:00 Uhr sein letztes Spiel gegen den FC Grüningen an.