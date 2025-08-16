Kantersieg am Gramkowweg - HT 16 überrennt Curslack

Ein Fußballnachmittag, wie ihn Zuschauer lieben: Zehn Tore, offene Abwehrreihen und eine Partie, die erst nach dem Seitenwechsel ihre Richtung endgültig fand. Der SV Curslack-Neuengamme unterlag in der Oberliga Hamburg HT 16 mit 3:7 und erlebte nach einer ordentlichen ersten Hälfte ein Debakel.

Zunächst sprach wenig für ein solches Ergebnis. Zwar diktierten die Gäste früh das Geschehen, gingen durch Zalli und Ay schnell mit 2:0 in Führung. Doch Curslack nutzte defensive Aussetzer des Gegners: Wilhelm und Nije glichen noch vor der Pause zum 2:2 aus. Das Spiel schien wieder offen, auch weil Keeper Erschens mehrfach stark parierte.

Nach dem Seitenwechsel jedoch brach die Heimelf förmlich auseinander. Zwar antwortete Pallasch auf den erneuten Rückstand noch einmal mit dem 3:3, doch HT 16 erhöhte Tempo und Präzision. Awuah, Gerber und Ay sorgten binnen weniger Minuten für klare Verhältnisse. Als Keskin in der Schlussphase den siebten Treffer erzielte, war das Curslacker Team längst geschlagen.