Kanppe Niederlage, aber an den Chancen lag es nicht

Am Sonntag trafen unsere Frauen in der Verbandsliga auf den TSV Frommern.

Die Gastgeberinnen mit einigen Umstellungen in der Startaufstellung begannen nach der längeren Spielpause trotzdem druckvoll. Gleich zu Beginn zwei sehr gute Möglichkeiten für den FCD durch Lena S. und Celine, machten den heimischen Zuschauern Hoffnung auf einen Erfolg des Heimteams.

Gleich danach aber auch die erste Möglichkeit für die Gäste, als Frommern durchbrach und frei zum Schuss kam. Svea im Donzdorfer Tor musste sich ganz lang machen und lenkte den Ball mit den Fingerspitzen zur Ecke um den Pfosten. Anschließend befreiten sich die Gäste vom Donzdorfer Druck. Beide Kontrahenten neutralisierten sich im Mittelfeld.

Auch in der zweiten Hälfte ein ähnliches Bild. Aber so langsam auch mit gefährlichen Aktionen auf der Seite von Frommern. Ein Weitschuss ging nur knapp über das Donzdorfer Tor. Nur eine Minute später dribbelte sich auf der anderen Seite Larissa über rechts in den Strafraum und kann nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Pasi tritt zum fälligen Elfmeter an, setzt ihn aber über das Tor. Nur 5 Minuten später ein Steilpass von Frommern in die Spitze, die Angreiferin läuft der Verteidigerin davon und lässt der Donzdorfer Torhüterin keine Chance. Kalte Dusche für Donzdorf.

Der FCD nun aber wieder mehr bemüht. Allerdings zeigten die Gastgeberinnen ungewohnte Fehler in der Ballannahme und den Pässen in die Offensive. Zu oft wurde der Ball zentral gespielt, wo Frommern wenig Mühe hatte, die Bälle zu verteidigen. Auch wenn der Ball über Außen gefährlich in den Strafraum gespielt wurde, waren die zentralen Stellen entweder nicht besetzt oder die Bälle konnten nicht verwertet werden. Eine vielbeinige Abwehr machte die Räume eng. Der FCD brauchte dann oft zu lange, die Bälle wieder in die Offensive zu bringen.

So blieb es trotz einiger guter Möglichkeiten zum Ausgleich beim knappen und etwas glücklichen Sieg für Frommern. Donzdorf vergab heute eine gute Möglichkeit, mal wieder drei Punkte einzufahren.