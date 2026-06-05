Kanowski verlängert am Küstenkanal Linksverteidiger geht in seine vierte Saison beim SSV – DFB-Pokal als zusätzlicher Anreiz von red · Heute, 17:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Jeddeloh

Der SSV Jeddeloh II kann eine weitere wichtige Personalie für die kommende Saison vermelden: Tom Kanowski hat seinen Vertrag verlängert und wird auch künftig das Trikot des Regionalligisten tragen. Passend zu seinem Geburtstag gab der Verein bekannt, dass der 23-jährige Linksverteidiger in seine vierte Spielzeit am Küstenkanal gehen wird.

Kanowski gehörte auch in der zurückliegenden Saison zu den festen Größen im Team. In insgesamt 34 Pflichtspielen stand er für die Ammerländer auf dem Platz und überzeugte vor allem mit seinem Tempo und seiner Dynamik auf der linken Außenbahn. Mittlerweile kommt der Defensivspieler auf 87 Pflichtspieleinsätze für den SSV Jeddeloh II. Wichtiger Baustein auf der linken Seite Entsprechend zufrieden zeigen sich die Verantwortlichen mit der Verlängerung. Sportlicher Leiter Olaf Blancke hebt die Bedeutung des Außenverteidigers hervor: „Wir sind mit Toms Leistungen in dieser Saison absolut zufrieden. Auf der linken Seite ist er mit seiner Dynamik ein wichtiger Faktor für uns. Er ist noch jung und wird sich im nächsten Jahr nochmal steigern. Daher sind wir froh, dass er weiter am Küstenkanal spielen wird.“

Auch Manager Sport Florian Bönsch sieht die Vertragsverlängerung als wichtiges Signal für die Kaderplanung. „Die Verlängerung von Tom ist für uns ein wichtiges Zeichen, denn es ist unser Ziel, möglichst viele Spieler aus dem aktuellen Kader zu halten. Mit seiner Schnelligkeit bringt Tom ein enormes Potenzial mit und wir freuen uns auf seinen weiteren Weg.“ Vorfreude auf den DFB-Pokal Der Spieler selbst blickt mit großer Motivation auf die kommende Spielzeit. „Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und über das Vertrauen des Vereins“, erklärte Tom Kanowski. Sein Ziel sei es, sich sportlich und persönlich weiter zu verbessern und der Mannschaft bestmöglich zu helfen.