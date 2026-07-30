Kanonenfutter Böhmzwiesel? »Andere hätten aufgegeben« 25 Spiele nach dem Re-Start im Spielbetrieb hat die DJK Böhmzwiesel den ersten Punkt geholt. Die Ausnahme, oder ein Trend? von Helmut Weigerstorfer · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Die Zeiten, in denen Böhmzwiesel nur die Zuschauerrolle einnimt in der A-Klasse, scheinen vorbei. – Foto: Peter Solek

Es war ein harter und sehr, sehr steiniger Weg. Doch die Mühen scheinen sich gelohnt zu haben. 25 Spiele nach dem Re-Start im Spielbetrieb hat die DJK Böhmzwiesel am vergangenen Wochenende den ersten Punkt geholt - nach unzähligen Enttäuschungen und noch mehr Gegentoren. War dieser Teilerfolg nur ein Ausrutscher? Maximilian Zitt, Sportlicher Leiter des ehemaligen Kreisklassisten, dazu im FuPa-Interview...

Max, das 2:2-Unentschieden am vergangenen Wochenende gegen die SG Haidmühle war nicht irgendein Remis, sondern der erste Punkt nach 25 Spielen. Zugleich der erste (Teil-)Erfolg seit dem Comeback der DJK Böhmzwiesel. Wie hast Du selber das Spiel – und vor allem die Feierlichkeiten danach – erlebt? Wann habt Ihr realisiert, dass Ihr mal nicht verloren habt?

Das Spiel am Wochenende in Verbindung mit dem Resultat, das wir erzielen konnten, war für die Mannschaft und den ganzen Verein immens wichtig. Vor dem Spiel war jedem klar, dass dies eine neue Saison mit neuen Möglichkeiten und Chancen ist. Ein Neustart quasi! Nachdem wir in der Vorbereitung unseren ersten Sieg seit der Wiederanmeldung im Testspiel gegen Zenting einfahren konnten, waren wir voller Motivation und haben auch gesehen, dass wir es doch irgendwie schaffen können. Das Spiel gegen die SG Haidmühle war meiner Ansicht nach sehr gut und wir hätten uns vielleicht auch drei Punkte verdient gehabt. Was bemerkenswert war, war der Kampfgeist und Wille nach dem Ausgleich, um das Ergebnis zu halten. Es war zwar kein Sieg, dennoch fiel allen Beteiligten Böhmzwieslern nach dem Abpfiff ein Stein vom Herzen, da die Niederlagenserie endlich gerissen war und das auch noch im ersten Saisonspiel. Die Stimmung nach dem Spiel war natürlich dementsprechend sehr ausgelassen, jeder war erleichtert und bestens gelaunt. So., 26.07.2026, 15:00 Uhr DJK Böhmzwiesel Böhmzwiesel SG Bischofsreut / Haidmühle SG Bischofsreut 2 2 Abpfiff Während immer mehr Vereine von der Fußball-Landkarte verschwinden, hat Böhmzwiesel den gegenteiligen Weg geschafft. Im Sommer 2025, nach fast zehn Jahren ohne eigenständige Mannschaft, konnte wieder ein DJK-Team im Spielbetrieb angemeldet werden. Du warst bereits damals dabei, deshalb: Wie ist das Ganze entstanden? Wer waren diejenigen, die den Stein ins Rollen gebracht haben? Wie schwer war es, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen?

Natürlich hat die Vorstandschaft rund um Markus Binder und der sportliche Leiter Hans Wistl gesehen, dass in Böhmzwiesel seit Jahren eine hervorragende Jugendarbeit geleistet wird, natürlich auch durch die Spielgemeinschaft mit Holzfreyung und Karlsbach. Viele junge und gute Kicker in der Jugend bedeuten aber auch, dass man sie irgendwann auffangen muss und deswegen war ein Herrenbereich wieder zwingend notwendig. Eine Mannschaft auf die Beine zustellen, war gar nicht so schwer, da es viele Interessierte gab, die auch bereit waren, bei Böhmzwiesel zu unterschreiben. So hatten wir zum Start einen Kader von 22 Leuten, zu denen im Winter noch zwei, drei Spieler dazugekommen sind. Auch die Trainingsbeteiligung war (meistens) sehr lobenswert.

Warum war es – im Rückblick – die richtige Entscheidung?

⁠Ja. Den Verein gibt seit 1966 gibt und es ist einfach schön ist, eine aktive erste Herrenmannschaft zu haben. Die Bilanz der Vorsaison: 24 Spiele, 24 Niederlagen, 10:162 Tore – darunter unter anderem eine 0:10-Klatsche gegen Karlsbach und eine 0:12-Abfuhr gegen Waldkirchen II. Wenn Du Dir diese Zahlen vor Augen führst, ist es dann nicht komplett überraschend, dass ihr überhaupt noch antretet?

Dass die letzte Saison schwer und nervenaufreibend war, steht außer Frage. Allerdings wussten wir vor der vergangenen Spielzeit auch, dass es ein hartes Stück Arbeit werden wird. Viele neue Spieler, ein zusammengewürfelter Haufen, der Großteil sehr jung und noch keine Erfahrung in einer Herrenmannschaft. Die Ergebnisse kamen also nicht komplett überraschend, auch wenn manche viel zu hoch gegen uns ausgefallen sind. Es fehlte ab und an auch das nötige Spielglück, zudem die Ausdauer und Konzentration. Natürlich hadert man da auch mal als Kapitän mit sich selbst. Eines hat allerdings niemals gefehlt - Zusammenhalt. Ich bin mir sicher, dass viele andere an irgendeiner Stelle aufgegeben und die Lust verloren hätten. Das war bei uns nicht der Fall, was mich mit Freude und auch Stolz erfüllt. Die vergangene Saison hat uns stärker, erfahrener gemacht und uns noch enger zusammengebracht. Dafür verdient die komplette Mannschaft Respekt.

Maximilian Zitt ist Spielführer und Sportlicher Leiter bei der DJK. – Foto: Peter Solek

Bist auf einige wenige Haudegen ist die Mannschaft extrem jung. Ist gerade diese Unbekümmertheit der Grund dafür, dass ihr die vielen, vielen Pleiten so wegstecken habt können? Oder besteht gerade bei jungen Burschen die Gefahr, dass sie aufgeben?

⁠Die Mannschaft ist wirklich sehr jung, was ich mir als alter Knacker im Training auch oft anhören kann. Dass dadurch Erfahrung fehlt, steht außer Frage. Ich denke schon, dass das Alter bestimmt damit zu tun hat, dass man Pleiten in der vergangenen Saison besser weggesteckt hat. Für viele junge Spieler war es aber auch aufregend, zum ersten Mal überhaupt in einer Herrenmannschaft eine tragende Rolle zu spielen. Aber Aufgeben stand, wie gesagt, nie zur Debatte. Neue Saison, neues Glück: Ein paar neue Spieler konnten an Land gezogen werden, dann der überraschend erfolgreiche Saisonauftakt. Sind die Zeiten als Kanonenfutter vorbei?

⁠Ich hoffe. Wir haben viel dazugelernt, spielen schöner hinten raus, kennen mittlerweile unsere Mitspieler besser und verstehen auch Laufwege und Taktiken, die uns unser Trainerteam vorgibt. Wir haben also an Reife und auch Selbstvertrauen dazu gewonnen und wollen in den kommenden Spielen auch zeigen, das wir nicht mehr die Mannschaft letzter Saison sind Welche Perspektive siehst Du generell für die DJK Böhmzwiesel? Glaubst Du, dass wieder langfristig der Ball rollt im Waldkirchener Stadtteil?

Ja auf jeden Fall! Die Sommerpause hat gezeigt, dass wir trotz der ernüchternden vergangenen Saison ein attraktiver Verein sind, zu dem es auch viele neue Gesichter gezogen hat. Ich war selbst etwas überrascht! Aber alleine die Sportanlage spricht für sich! Ein wunderschöner Rasenplatz, ein schönes, gemütliches Vereinsheim und ein Vorstand, der voll und ganz hinter dem Verein und der Mannschaft steht und sich immer wieder einbringt. Ich bin mir sicher, dass langfristig auch der sportliche Erfolg wieder kommen wird.