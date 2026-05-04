– Foto: Jörn Kutschmann

Was schreit eigentlich mehr „ALTER SPIEßER“ als das?

„Kannste keinem erzählen“, würde mein 20-jähriges Ich wohl sagen, wenn es mich heute sehen würde. Es ist Feiertag und das Beste an diesem freien Vormittag ist, dass die Sonne scheint und ich die zweite Ladung Wäsche aufhängen kann, während der Geschirrspüler und der Staubsaugroboter laufen.

Wie gut, dass am heutigen Tag der Arbeit auch noch der Hobby-Jobby und Leute in meinem Alter auf mich warteten.

Was auch schreit, ist mein Knie. Wir hatten mit den 7ern der Ü40 nämlich bei der letzten Trainingseinheit Besuch von einigen Kickern der Ama Zwee und ich habe versucht, mit einem 21-Jährigen mitzuhalten. Das Resultat: Mein Knie gibt bei jeder minimal falschen Bewegung einen derben Schmerzimpuls ab.

Das Spiel gegen Askania war eine ganze Weile in der Schwebe und nachdem der ursprünglich für Freitagabend angesetzte Anstoß mal am Samstag und mal am Sonntag gehandelt wurde, stand plötzlich Freitagnachmittag auf fussball.de.

Also ging es gegen 14 Uhr mit einem pickepackevollen Rucksack zum Olympiastadion.

Als ich am Glockenturm geparkt hatte, bekam ich eine Nachricht auf mein Handy, die mit den Worten „Kannste keinem erzählen“ endete und deren Inhalt ich kurze Zeit später am Platz direkt verifizieren konnte: Gerade mal zwölf Mann wärmten sich für Hertha BSC auf.

Darunter diverse Spieler der Ü32, der Ü40 und auch der 7er Ü40.

Weder der Anzeigenhauptmeister, noch der Teilzeitassi oder der zu Besuch gekommene Ex-Kapitän der Ama Zwee wussten, was man dazu sagen sollte.

Diese – sorry, dass ich es so sage – Rumpftruppe hielt sich im ersten Abschnitt erstaunlich gut und ging mit „nur“ 0:1 in die Pause.

Ich wollte die Halbzeit zum Pinkeln nutzen, aber – und auch das kannste keinem erzählen – die Toiletten im Amateurstadion, die man sonst immer bei Spielen der Ama Zwee nutzen konnte, waren verschlossen.

Gut, dann halt hochziehen und ausspucken und den zweiten Abschnitt mit Spielerreflex einfangen.

Hertha verkaufte das Trikot weiterhin teuer, obwohl bei einigen Jerseys die Fahne teilweise oder schon komplett abgerissen war.

Trotzdem gewannen die Köpenicker am Ende mit 0:3.

Fassen wir zusammen: Mit einem absoluten Notkader in kaputten Trikots gegen ein Team aus der Wuhlheide verloren, dadurch auf den Abstiegsrelegationsplatz gerutscht und das alles ohne offene Toiletten, in die man sich deswegen hätte erbrechen können.

Kannste keinem erzählen – und hatte ich mir vor der Saison so nicht vorgestellt.

Ich lege meine ganze Hoffnung in die Worte des Kapitäns „Kalle“, der aus den nächsten drei Spielen mindestens sechs Punkte versprochen hat (alles Spiele gegen Kellerkinder).

Ich lege meine ganze Hoffnung in die Bemühungen des Vorstands und des Trainerteams, die für die nächste Saison einen gut ausgerüsteten Kader zusammenbasteln.

Aber ich bin auch ehrlich: Die letzten Jahre haben Kraft gekostet und es gibt diverse Angebote, die mich von meinem Ama-Zwee-Hobby-Jobby in der nächsten Saison fernhalten könnten.

Nichts Genaues weiß man nicht – außer man ist der Fußballgott.

Lassen wir uns überraschen und vielleicht kann man ja bald wieder schöne Sachen von den Spielen der Ama Zwee erzählen.

Ha Ho He Amateure Zwee

Der Kutten König