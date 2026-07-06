»Kann was richtig Gutes werden«: Mittendorfer von "Ranna" überzeugt

Stefan Mittendorfer hat mit dem SV Wildenranna einiges vor – Foto: Bernardo Picture

Stefan Mittendorfer war über viele Jahre das Gesicht der DJK Altreichenau, mit der er zahlreiche Höhen und Tiefen mitmachte, sich zudem lange als sportlicher Leiter engagierte. Im Vorjahr verließ der Routinier seinen Heimatverein und heuerte bei der SG Bischofsreut / Haidmühle als spielender Assistenzcoach an. Nun nimmt der 41-Jährige seine erste Station als Cheftrainer in Angriff und hat bereits vor ein paar Monaten dem SV Wildenranna sein Ja-Wort gegeben.

"Der Vorstand von Ranna ist ein Arbeitskollege von mir. Die Gespräche waren sehr harmonisch und die sportliche Perspektive ist durchaus vielversprechend. In der relativ jungen Mannschaft steckt viel Substanz. Wir können mehrere Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend in den Kader einbauen und auch in unmittelbarer Zukunft rückt noch der eine oder andere vielversprechende Youngster nach. Von der goldenen Generation, die in der Zeit nach der Jahrtausendwende einige Saisonen in der Bezirksliga um Punkte und Tore kämpfte, spielen mittlerweile schon ein paar Söhne, die von ihren Vätern durchaus fußballerisches Talent vererbt bekommen haben", schmunzelt Stefan Mittendorfer, der selbst die Hintermannschaft organisieren soll.



Die A-Klasse Hauzenberg ist für den SVW eine sehr attraktive Klasse. "Das ist eine brutale Derby-Liga. Fast alle unsere Gegner sind im Umkreis von fünf bis zehn Kilometern", berichtet Mittendorfer. Nach dem die Vorsaison nur auf einem doch etwas enttäuschenden sechsten Tabellenplatz abgeschlossen werden konnte, wollen Albrecht, Kurzböck & Co. künftig wieder eine deutlich bessere Rolle spielen: "Ich bin nicht angetreten, um am Ende Vierter oder Fünfter zu werden", betont Stefan Mittendorfer. Mit Thomas Allmesberger musste der Verein allerdings einen Leistungsträger zum Bezirksligisten FC Obernzell-Erlau ziehen lassen. Optimistisch stimmen die beiden ersten Testspiele. Gegen Kreisklassist SG Hintereben / Altreichenau sprang ein 2:2-Unentschieden heraus, die DJK Karlsbach wurde klar mit 4:1 in Schach gehalten. "Das kann was richtig Gutes werden", ist Stefan Mittendorfer überzeugt.