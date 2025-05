Kann Vornbach endlich feiern? Osterhofen muss siegen und hoffen

Marcel Eder (Co-Spielertrainer SV Schöfweg): "Trotz des bereits sicheren Abstiegs wollen wir die Saison noch anständig zu Ende bringen und uns mit einem Heimsieg aus der Bezirksliga verabschieden. Wir kennen die Stärken von Mauth und wissen, dass es wieder ein sehr umkämpftes Spiel werden wird." Personalien: Marcel Eder, Sebastian Niedermeier, Matthias Siebauer, Thomas Furtmair und Simon Schönhofer stehen nicht zur Verfügung. Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Unsere Mannschaft zeigte in den zurückliegenden Spielen sehr gute Leistungen. Mit dem Sieg gegen Garham haben wir das Ziel Klassenerhalt vorzeitig erreicht. Die Saison ist deswegen aber für uns keineswegs beendet. Wir wollen weiterhin diszipliniert auftreten, Punkte sammeln und unsere Spiele gewinnen. Mit dem SV Schöfweg erwartet uns ein unbequemer Gegner, was die Punktgewinne in den letzten Spielen - vor allem gegen die Topteams der Liga - zeigen." Personalien: Es steht das gleiche Aufgebot wie in der Vorwoche parat.

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Mit den beiden Siegen gegen Oberpolling und Waldkirchen konnten wir uns im Abstiegskampf ein wenig Luft verschaffen. Nun haben wir mit dem Heimspiel gegen Garham den nächsten direkten Kontrahenten zu Gast und wollen aus eigener Kraft den Verbleib in der Bezirksliga sichern."Personalien: Marco Arbinger, Maximilian Kappl und Moritz Klostermeier müssen passen.Anton Hauzenberger (Co-Trainer SV Garham): "Im letzten Spiel gegen Mauth mussten wir eine verdiente Niederlage einstecken. Die Spiele zuvor waren von der Einstellung und von der Spielanlage eigentlich recht gut, uns fehlte - insbesondere gegen Waldkirchen - einfach das Spielglück. Dennoch haben wir alles selber in der Hand und können aus eigenen Kräften den Klassenerhalt sichern. Allerdings wird dafür in Regen eine Top-Leistung notwendig sein, da der Gegner praktisch in derselben Situation ist wie wir. Demzufolge erwarten wir ein sehr umkämpftes und enges Spiel, bei dem Kleinigkeiten entscheiden werden."

Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "In Vornbach haben wir gegen die beste Mannschaft der Liga einen Punkt geholt und ein starkes Spiel abgeliefert. Wir wollen unsere positive Serie nun auch gegen Oberdiendorf weiter ausbauen. Unser Gegner spielt als Aufsteiger eine richtig gute Saison und wir wissen spätestens seit dem Hinspiel, dass uns ein hartes Stück Arbeit bevorsteht. Nichtsdestotrotz ist es unser Ziel, das letzte Heimspiel der Saison zu gewinnen." Personalien: Johannes Glaser, Stefan Grimbs, Julian Sammer und Hannes Stadler können nicht auflaufen. Thomas Anetzberger (Sportlicher Leiter TSV-DJK Oberdiendorf): "Die letzten Wochen waren nicht leicht, weil wir immer wieder personelle Probleme hatten. Diesbezüglich liegt der Fokus ganz klar schon bei der nächsten Saison und wir wollen da nichts mehr riskieren, damit die angeschlagenen Spieler verletzungsfrei in die Vorbereitung starten können. Ausrede sollte das aber keine sein und darum werden wir nochmal alles in die Waagschale werfen, um in Grainet mindestens einen Punkt mitzunehmen." Personalien: Alessandro Maier, Andreas Eder, Maximilian Gabriel und Andreas Deiner sind keine Optionen. Außerdem stehen hinter Luca Büchler und Lukas Binder noch Fragezeichen.









Alexander Galle (Co-Spielertrainer FC Obernzell-Erlau): "Gegen Ruhmannsfelden wollen wir wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Wir müssen vor dem Tor wieder konsequenter agieren und unsere Angriffe besser zu Ende spielen. Der bereits fixe dritte Tabellenplatz ist für uns ein riesiger Erfolg, dennoch wollen wir die letzten beiden Spiele bestmöglich bestreiten."



Personalien: Coach Jochen Fröschl kann seine Wunschformation aufbieten.







Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Das Heimspiel gegen Niederalteich war in meinen Augen gut, nur leider wird das Ergebnis dem nicht ganz gerecht. Zum letzten Auswärtsspiel beim Tabellendritten in Obernzell-Erlau erwartet uns nochmals eine knackige Aufgabe. Zum einen treffen wir auf einen sehr starken Gegner, der sich den dritten Rang bereits gesichert hat und seinen Fans sicher nochmal einen Heimsieg präsentieren und die letzte Niederlage gegen Künzing unter der Woche wieder gut machen will. Zum anderen treten wir die Reise mit einem sehr ausgedünnten Kader an und müssen die Mannschaft mit Juniorenspielern ergänzen. Ich bin mir aber sicher, dass die verbleibenden Spieler ihr Bestes geben werden."



Personalien: Robert Peter, Tim Weinberger, Valentin Geiger, Fabian Schiller, Michael Wittenzellner, Korbinian Menacher und Marcel Steinbauer werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Ob es bei Goalgetter Felix Brunner geht, ist ebenfalls noch ungewiss.







Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Wir haben in den letzten beiden Spielen nicht wie erhofft gepunktet. Somit haben wir gegenüber Garham und Regen die schlechteren Karten um den direkten Verbleib in der Liga. Wir müssen zumindest unsere Hausaufgaben erledigen, auch wenn diese am Samstag einer Herkulesaufgabe gleicht." Personalien: Kevin Kesten und Benjamin Klose stehen neben den Langzeitverletzten nicht zur Verfügung.





Roland Samer (Co-Trainer SV Hutthurm): "Wir erwarten mit Grafenau einen Gegner, der defensiv als Mannschaft sehr kompakt agiert und nur wenig zulassen wird. Gegen Obernzell-Erlau haben wir eine disziplinierte und geschlossene Mannschaftsleistung abgeliefert. Diese wird auch dieses Mal notwendig sein, wenn wir erfolgreich sein wollen."



Personalien: Bis auf die Dauerpatienten sind alle Akteure fit.







Alexander Starkl (Spielertrainer SV Oberpolling): "Vorab Glückwunsch an den FC Künzing zu einer Top-Saison und dem bisher Erreichten. Bevor wir Ihnen aber viel Glück für die Relegation wünschen, wollen wir diese auch buchen. Wir brauchen einen Punkt und für den werden wir uns 90 Minuten zerreissen. Knut und ich möchten uns zudem mit einem letzten Heimerfolg von unseren überragenden Anhängern verabschieden. Wie ganz Oberpolling seine Jungs durch sportliche Täler trägt und nie aufhört sie zu unterstützen, ist Wahnsinn. Ich hoffe, wir können endlich wieder etwas zurückgeben."



Personalien: Maximilian Heinz, Daniel Wurm und Marcel Gastinger fallen aus.





Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Wir haben trotz unfassbarem Verletzungspech in Obernzell ein tolles Spiel gemacht. Gegen sehr gute Obernzeller konnten wir am Schluss verdient die Punkte entführen. Die nächste Auswärtsaufgabe in Oberpolling wird aber nicht einfacher. Wir erwarten eine ganz enge Kiste, wo Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden."



Personalien: Simon Göde ist wieder am Start, dafür droht der angeschlagene Simon Kröninger auszufallen. Definitiv fehlen werden Maximilian Tiefenbrunner, Christian Seidl, Tim Hain, Michael Saiverth, Tim Sporrer, Maximilian Bauer, Philipp Wolf und Lukas Zettlmeier.









Gundolf Hain (Sportlicher Leiter TSV Waldkirchen): "Personell sind wir leider angezwickt und es gibt einige Unklarheiten, die sich erst sehr kurzfristig entscheiden werden. Für ein paar Spieler ist es das letzte Heimspiel im TSV-Trikot und diese verdienten Jungs werden wir gebührend verabschieden. Das möchten wir natürlich auch in Form von Punkten machen, allerdings erwarten wir ein schwieriges Spiel, da es für Osterhofen um alles geht. Es gibt also keinerlei Grund, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen."



Personalien: Ungewiss sind die Einsätze von Simon Boxleitner, Manuel Karlsdorfer, Luca Resch, Angelo Sigl und Lukas Wurm.





Axel Dichtl (Trainer SpVgg Osterhofen): "Wir haben gut trainiert und werden alles daran setzen, um unsere kleine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. In Waldkirchen stehen wir vor einer hohen Hürde, werden aber alles versuchen, um den benötigten Dreier zu holen."



Personalien: Pascal Fischer kann nicht auflaufen. Ob Routinier Matthias Lazar und Benjamin Bär nach mehrwöchigen Verletzungspausen wieder zum Einsatz kommen können, ist noch ungewiss.