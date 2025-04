Kann TUS Glane beim Spitzenreiter TSV Riemsloh punkten?

Im Aufstiegskampf finden am Freitagabend zwei richtungsweisende Spiele statt.

Nach zehn Punkten aus den letzten drei Spielen und dem Ausbau der Tabellenführung auf bereits 14 Punkte erwartet der unangefochtene Spitzenreiter TSV Riemsloh am Freitagabend um 19.30 den TUS Glane. Die Gäste schielen noch auf den zweiten Tabellenplatz der zur Relegation berechtigt. In der Rückserie erzielte die Mannschaft von Trainer Frank Rethmann wechselhafte Ergebnisse. Nach sechs Punkten aus den letzten beiden Spielen zeigt die Tendenz aber wieder nach oben. Schiedsrichter der Partie ist Joris Christoffer mit seinen Assistenten: Sascha Schmale und Jannik Fröhlich.

Zur gleichen Zeit kann die Spvg Niedermark mit einem Pflichtsieg beim abstiegsbedrohten SV Viktoria Gmhütte II seine Ambitionen auf den Relegationsplatz untermauern. Nach der 0:4-Schlappe am vergangenen Wochenende beim SF Schledehausen muss ein Sieg her, um am vier Punkte besser platzierten VFL Kloster Oesede dran zu bleiben. Schiedsrichter ist Manuel Massmann und wird unterstützt von seinen Assistenten: Nils von der Heide und Colin Wilsmann.