Kann SV Kaisersbach den positiven Trend halten?

Am kommenden Samstag trifft der SV Kaisersbach auf den Tabellennachbarn aus Neckarrems. Die Kaisersbacher haben ihre letzten vier Spiele alle gewonnen, jeweils drei Tore erzielt und stellen nun ihrem Tabellenplatz entsprechend den sechstbesten Angriff der Liga. Jetzt treffen die Grün-Weißen auf den VFB Neckarrems, die ihrerseits die drittbeste Abwehr der Liga haben.

Der Gastgeber aus Neckarrems ist seit sechs Spielen ungeschlagen und konnte in diesem Zeitraum zehn Punkte holen. Auch hat der VfB in der Hinrunde nur ein Heimspiel verloren. Es wird also ein schweres Auswärtsspiel, für die in der Auswärtstabelle momentan auf dem dritten Rang stehenden Kaisersbacher. Ein Aufeinandertreffen in Pflichtspielen gab es bisher noch nicht.

Personell entspannt sich die Situation in Kaisersbach von Woche zu Woche ein wenig mehr. Abwehrallrounder Sascha Munz kehrte diese Woche beim Kreisliga B Spiel der zweiten Mannschaft nach seiner Verletzungspause wieder auf den Platz zurück. Auch Innenverteidiger Jannis Pembe konnte diese Woche, neben individuellem Training, schon Teile des Mannschaftstrainings mitmachen. Weiterhin fehlen die Langzeitverletzten Uysal, Pribicevic und Mastalerz. Kurzfristig ausfallen wird noch Edmon Lickaj der sich diese Woche einer gesundheitsbedingten Operation unterziehen musste.

"Ich erwarte am Samstag einen Gegner, der sehr stark ist am Ball. Sie haben viele technischversierte Spieler in ihren Reihen, die Drucksituationen spielerisch lösen können." So der Kaisersbacher Trainer Hakan Keskin vor dem Spiel. "Wir selbst haben die letzten vier Spiele mal spielerisch und mal kämpferisch gewonnen. Wir haben alle Attribute, die eine Mannschaft haben muss, um Spiele zu gewinnen. Wir sind sehr variabel und unberechenbar. Der fünfte Sieg in Folge ist unser Ziel."