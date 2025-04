Kann sich Teisbach absetzen? Nachbarduell in Simbach

Da der SV Neufraunhofen aufgrund des Kreispokal-Endspiels gegen den TSV Langquaid am Maifeiertag in der Liga nicht im Einsatz ist , kann der FC Teisbach im Erfolgsfall beim allerdings heimstarken ASCK Simbach den Vorsprung auf sechs Zähler ausbauen. Der personell arg gebeutelte TV Schierling muss das Derby gegen den TSV Ergoldsbach siegreich gestalten, um am Spitzenduo dranbleiben zu können. Im Kampf um den Ligaverbleib stechen zwei Partien ganz besonders heraus. Bereits am Mittwochabend erwartet der 2025 noch sieglose FC Walkertshofen den FSV VfB Straubing. Tags darauf kommt es zum Nachbarduell zwischen dem FC-DJK Simbach und dem FSV Landau, das für beide Klubs richtungsweisenden Charakter hat.



Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Natürlich müssen wir mal wieder ein Spiel gewinnen, wenn wir in der Bezirksliga bleiben wollen. Aber es ist nur Fußball, nicht mehr und nicht weniger."



Personalien: Die Verletztenliste wird nicht kleiner, zusätzlich muss nun auch noch Rotsünder Alexander Langwieser ersetzt werden.





Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing):"In Walkertshofen müssen wir wieder zu dem zurückfinden, was uns stark gemacht hat, nämlich als Team aufzutreten. In den letzten drei Partien haben wir genau das vermissen lassen und das hat man dann auch an den Ergebnissen gesehen. Jetzt ist der Moment gekommen, Charakter zu zeigen und wieder als Einheit auf dem Platz zu stehen."



Personalien: Bleron Dobruna und Gabriel Franceschini Machado stehen nicht zur Verfügung.









Morgen, 17:00 Uhr FC Ergolding Ergolding TV Aiglsbach Aiglsbach 17:00 PUSH



Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Nachdem wir in Simbach bei Landau trotz fünf Ausfällen eine starke Leistung gezeigt haben, sind uns für das Landau-Spiel vier weitere Spieler aus diversen Gründen weggebrochen, so dass wir letztendlich bei neun Ausfällen standen. Das können auch wir nicht kompensieren, zumal der eine oder andere angeschlagen ist und der endgültige Klassenerhalt unserer U23 absolute Priorität hat. Schade, denn wir waren eigentlich wieder gut in Form, aber wenn wir mehr Konstanz in unsere Ergebnisse bringen wollen, dann müssen wir erstmal personell konstanter werden. Aiglsbach dagegen kann zur Zeit nahezu in Bestbesetzung antreten. Es war klar, dass der TVA drin bleiben wird, weil sie einfach viel zu viel Qualität haben. Es könnte also ein gutes Spiel werden und wir werden versuchen, unseren Teil dazu beizutragen."



Personalien: Gegenüber dem vergangenen Spieltag kehren Michael Förster-Kottmayr und Dennis Skora in den Kader zurück. Dafür ist Dejan Ignjatic privat verhindert.







Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Wir sind noch nicht am Ziel, deshalb gilt es weiter fleißig zu punkten. Ergolding ist eine echte Hausnummer. Vor allem spielerisch eine sehr starke Truppe. Nichtsdestotrotz wollen wir etwas mitnehmen, im Idealfall natürlich einen Dreier holen."



Personalien: Matthias Dietenhofer, Alexander Dietrich, Mike Schmal und Daniel Bentsch werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.









Daniel Ritzinger (Co-Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Die letzten Ergebnisse waren natürlich nicht wie erhofft. Wir wollen und müssen aber nach vorne schauen. Hätte uns vor der Saison jemand gesagt, dass wir vier Spieltage vor Schluss punktgleich mit dem ersten Nichtabsteiger sind, hätten wir die Situation sofort unterschrieben. Dass es ausgerechnet unser Nachbar aus Landau ist und wir uns am Donnerstag auf Bezirksebene gegenüberstehen, ist für uns nicht selbstverständlich. Wir wollen das Heimspiel einfach genießen und dem Favoriten einen heißen Fight liefern."



Personalien: Es gibt noch viele Unklarheiten. Fest steht, dass neben den Langzeitausfällen auch Martin Glatzeder passen muss.





Christoph Schambeck (Trainer FSV Landau): "Mehr Sechs-Punkte Spiel geht nicht. Noch dazu ist es ein Derby an einem Feiertag und das bei bestem Fußballwetter. Die Tagesform wird entscheidend sein. Verlieren ist für beide Mannschaften eigentlich verboten."



Personalien: Christian Zellmer, Michael Wagner und Patrick Ortmeier können nicht auflaufen.