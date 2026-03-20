Kann sich Haberskirchen für die herbe Hinspielniederlage revanchieren?

Am kommenden Sonntag trifft die SpVgg. Haberskirchen zum Frühjahrsauftakt auf die SG Triftern. 5 Wochen Vorbereitung mit einem Trainingslager in Kufstein sind zu Ende. Die Ergebnisse der Vorbereitung sind Schall und Rauch. Am Sonntag zählt es und es zählen nur 3 Punkte.

In der Hinrunde musste die SpVgg. Haberskirchen, aufgrund vieler Ausfälle, eine herbe Schlappe einstecken. Nun gilt es, das auf heimischem Geläuf besser zu machen. Die Tabelle spricht eine klare Sprache. Für den Gast aus Triftern ist jedes Spiel ein Endspiel, will man den Relegationsplatz verlassen und nicht noch auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen. Triftern hat 16 Punkte und braucht in den restlichen 9 Spielen noch einmal so viele, um die Klasse direkt zu halten. Helfen sollen dabei die führenden der internen Torschützenliste Fabian Schiller (9 Tore) und Luis Tomandl (7 Tore davon 3 gegen die SpVgg. im Hinspiel). Das Trainertrio Martin Driesel/Edi Nöbauer und David Bernhart wird sicher nochmal auf das Hinspiel hinweisen und die Wichtigkeit das ersten Spieles herausstellen.