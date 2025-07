Kann sich der TSV Langquaid gegen den FC-DJK Simbach durchsetzen?

Anstoß am Freitagabend um 18.30 Uhr im Waldstadion

Mit dem punktgleichen FC-DJK Simbach - aus dem 4300-Einwohner-Markt bei Landau - haben die weiß-blauen Gastgeber bereits am Freitagabend um 18.30 Uhr zu tun. Nicht nur der Punktestand, sondern auch die vier letzten Begegnungen - zwei Heimsiege, zwei Auswärtsniederlagen - lassen erkennen, dass die Eisenschenk-Schützlinge zumindest an die gute Vorstellung beim ASCK Simbach anknüpfen müssen, um vor eigenem Publikum nicht einen Rückschlag hinnehmen zu müssen. Die Gäste mit dem neuen Trainerduo Matthias Reichl/Daniel Ritzinger, die in der Vorsaison dem Abstieg in der Relegation knapp entronnen sind, haben ihren einzigen Dreier beim Aufsteiger TV Geisenhausen eingefahren, während die Gastgeber ihr erstes Heimspiel an den Aufsteiger SV Sallach abgegeben haben. Die Simbacher haben sich mit den jungen Vinzenz Able (SpVgg GW Deggendorf) und Sandro Hanneder (FC Dingolfing II) sowie Robert Perstorfer (FC Dornach) ergänzt, während Christian Tippelt nach Marklkofen abgewandert ist. Ihr Prunkstück ist sicherlich die Offensive mit Tobias Lieb, dem bisher noch nicht zum Einsatz gekommenen Simon Husel und Thomas Einhell, die auch die Langquaider Abwehrreihe mit dem sich gut einfügenden Noah Langner beschäftigen wird. Für den zuletzt tadellos haltenden Jannik Möller wird David Meißner wieder zurückkehren, da er den Autounfall ohne Blessuren überstanden hat. In der Offensive, die zuletzt die gegnerische Abwehr überforderte und viele Chancen kreierte, kämpfen bis zu sechs Akteure um maximal drei Startplätze, um die sich auch die angeschlagenen Aaron Bice und Jonas Brunner vielleicht schon wieder bewerben können. Gut harmoniert hat am vergangenen Samstag die mittlere Reihe im Vorwärts- wie im Rückwärtsgang, wobei Florian Brunner und Benedikt Köppel auch noch als Torschützen und Marvin Lang als "Elfmeter-Vorbereiter" glänzen konnten. Für einen Einsatz steht hier Timo Sterl noch nicht zur Debatte, wie auch bei Thomas Blabl, Christian Ludwig und Markus Weiherer wohl noch Geduld gefordert ist. Die Leitung der Partie liegt bei Schiedsrichter Gabriel Rau (SV Neukirchen-Steinburg).

TSV Langquaid: David Meißner, Jannik Möller - Aaron Bice (?), Christoph Blabl (C), Florian Brunner, Jonas Brunner (?), Liridon Haljimi, Dennis Kandsperger, Kevin Kandsperger, Benedikt Köppel, Korbinian Köppel, Marvin Lang, Noah Langner, Alex Santander Muñoz, Stefan Schauer, Patrick Slodarz, Luka Vukovic