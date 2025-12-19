Kann sich das junge TSV-Team um Routinier Stich behaupten?

Nach mehrjähriger Abwesenheit stellt der Bezirksligist wieder eine Mannschaft für die Futsal-Hallenkreismeisterschaften. Trainer Matthias Eisenschenk kann in der Laabertalhalle in Rottenburg a. d. Laaber mit einer voraussichtlich siebenköpfigen Mannschaft gegen die drei Gruppenkontrahenten SV Ettenkofen (Kreisliga), SV Landshut-Münchnerau (Kreisklasse) und TSV Herrngiersdorf (A-Klasse) antreten. Angeführt wird das Langquaider Team von Routinier Christoph Stich, um den sich die beiden Kandsperger-Brüder Dennis und Kevin, Jonas Brunner und die Noch-A-Junioren Dominik Eder, Philipp Mayerhofer und Luka Vukovic scharen. Das Ziel der Weiß-Blauen ist das Erreichen des Halbfinales, wozu sie in ihrer Vorrundengruppe A einen der beiden ersten Ränge belegen müssten.
Die Spiele im Einzelnen:
A 09.00 Uhr TSV Herrngiersdorf - SV Ettenkofen
B 09.14 Uhr Türkspor Mainburg - SV Puttenhausen
A 09.28 Uhr SV Münchnerau - TSV Langquaid
B 09.42 Uhr TSV Neustadt - SpVgg Kapfelberg
A 09.56 Uhr TSV Herrngiersdorf - SV Münchnerau
B 10.10 Uhr Türkspor Mainburg - TSV Neustadt
A 10.24 Uhr TSV Langquaid - SV Ettenkofen
B 10.38 Uhr SpVgg Kapfelberg - SV Puttenhausen
A 10.52 Uhr SV Ettenkofen - SV Münchnerau
B 11.06 Uhr SV Puttenhausen - TSV Neustadt
A 11.20 Uhr TSV Langquaid - TSV Herrngiersdorf
B 11.34 Uhr SpVgg Kapfelberg - Türkspor Mainburg
HF1 11.50 Uhr 1. Gr. A - 2. Gr. B
HF2 12.05 Uhr 1. Gr. B - 2. Gr. A
Kleines Finale: 12.20 Uhr Verlierer HF1 - Verlierer HF 2
Großes Finale: 12.35 Uhr Sieger HF1 - Sieger HF2
(Die beiden Teilnehmer am Großen Finale haben sich für die
Endrunde Niederbayern-West am Samstag, 10. Januar 2026, in der Dreifachturnhalle Höll-Ost in Dingolfing qualifiziert.)