Kann sich das junge TSV-Team um Routinier Stich behaupten?

Nach mehrjähriger Abwesenheit stellt der Bezirksligist wieder eine Mannschaft für die Futsal-Hallenkreismeisterschaften. Trainer Matthias Eisenschenk kann in der Laabertalhalle in Rottenburg a. d. Laaber mit einer voraussichtlich siebenköpfigen Mannschaft gegen die drei Gruppenkontrahenten SV Ettenkofen (Kreisliga), SV Landshut-Münchnerau (Kreisklasse) und TSV Herrngiersdorf (A-Klasse) antreten. Angeführt wird das Langquaider Team von Routinier Christoph Stich, um den sich die beiden Kandsperger-Brüder Dennis und Kevin, Jonas Brunner und die Noch-A-Junioren Dominik Eder, Philipp Mayerhofer und Luka Vukovic scharen. Das Ziel der Weiß-Blauen ist das Erreichen des Halbfinales, wozu sie in ihrer Vorrundengruppe A einen der beiden ersten Ränge belegen müssten.