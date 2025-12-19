 2025-12-17T10:26:01.779Z

Spielbericht

Kann sich das junge TSV-Team um Routinier Stich behaupten?

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Kreism. West
Langquaid
Landshut-M.

Morgen, 09:28 Uhr
SV Münchnerau-La
SV Münchnerau-LaLandshut-M.
TSV Langquaid
TSV LangquaidLangquaid
09:28

Nach mehrjähriger Abwesenheit stellt der Bezirksligist wieder eine Mannschaft für die Futsal-Hallenkreismeisterschaften. Trainer Matthias Eisenschenk kann in der Laabertalhalle in Rottenburg a. d. Laaber mit einer voraussichtlich siebenköpfigen Mannschaft gegen die drei Gruppenkontrahenten SV Ettenkofen (Kreisliga), SV Landshut-Münchnerau (Kreisklasse) und TSV Herrngiersdorf (A-Klasse) antreten. Angeführt wird das Langquaider Team von Routinier Christoph Stich, um den sich die beiden Kandsperger-Brüder Dennis und Kevin, Jonas Brunner und die Noch-A-Junioren Dominik Eder, Philipp Mayerhofer und Luka Vukovic scharen. Das Ziel der Weiß-Blauen ist das Erreichen des Halbfinales, wozu sie in ihrer Vorrundengruppe A einen der beiden ersten Ränge belegen müssten.

Die Spiele im Einzelnen:

A 09.00 Uhr TSV Herrngiersdorf - SV Ettenkofen

B 09.14 Uhr Türkspor Mainburg - SV Puttenhausen

A 09.28 Uhr SV Münchnerau - TSV Langquaid

B 09.42 Uhr TSV Neustadt - SpVgg Kapfelberg

A 09.56 Uhr TSV Herrngiersdorf - SV Münchnerau

B 10.10 Uhr Türkspor Mainburg - TSV Neustadt

A 10.24 Uhr TSV Langquaid - SV Ettenkofen

B 10.38 Uhr SpVgg Kapfelberg - SV Puttenhausen

A 10.52 Uhr SV Ettenkofen - SV Münchnerau

B 11.06 Uhr SV Puttenhausen - TSV Neustadt

A 11.20 Uhr TSV Langquaid - TSV Herrngiersdorf

B 11.34 Uhr SpVgg Kapfelberg - Türkspor Mainburg

HF1 11.50 Uhr 1. Gr. A - 2. Gr. B

HF2 12.05 Uhr 1. Gr. B - 2. Gr. A

Kleines Finale: 12.20 Uhr Verlierer HF1 - Verlierer HF 2

Großes Finale: 12.35 Uhr Sieger HF1 - Sieger HF2

(Die beiden Teilnehmer am Großen Finale haben sich für die
Endrunde Niederbayern-West am Samstag, 10. Januar 2026, in der Dreifachturnhalle Höll-Ost in Dingolfing qualifiziert.)

Aufrufe: 019.12.2025, 20:44 Uhr
Martin ZeilhoferAutor