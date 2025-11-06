 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Hirschkamp ist super in Form.
Hirschkamp ist super in Form. – Foto: Michael Werner

Kann sich Buschhausen rehabilitieren oder winkt Hirschkamp die Spitze?

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Nach zuvor fünf Siegen in Serie schwächelte Primus SC Buschhausen wieder. Nun ist auch die Tabellenspitze wieder in Gefahr. Der 1. FC Hirschkamp ist nämlich vollends ins Rollen gekommen.

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

In nahezu allen positiven statistischen Kategorien führt entweder der SC Buschhausen oder dessen engster Verfolger, der 1. FC Hirschkamp. Doch während der SCB im Topduell mit der Spvgg Sterkrade-Nord II zuletzt eine der schwächeren Saisonleistungen hinlegte, kommt Aufsteiger Hirschkamp immer besser in Tritt. Im Duell mit der Zweitvertretung des FC Welheim winkt nun der Sprung auf Platz eins, zeitgleich steht Buschhausen mit dem VfR Oberhausen II vor einer Pflichtaufgabe. Für Sterkrade-Nord II steht gegen den TSV Safakspor das nächste Topspiel an, der FC Sterkrade 72 wird die bittere Pleite aus der Vorwoche gegen das Tabellenschlusslicht BV Osterfeld vergessen machen wollen.

So läuft der 13. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
13:00live

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
15:00

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
15:15

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
15:15

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
15:00

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
15:15

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
13:00

So., 09.11.2025, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
13:00

Das ist der nächste Spieltag

14. Spieltag
16.11.25 SC Buschhausen 1912 II - SV Sarajevo Oberhausen
16.11.25 DJK Arminia Klosterhardt II - FC Welheim
16.11.25 TB Oberhausen 1889 - FC Sterkrade 72
16.11.25 BV Osterfeld 1919 - FC Welheim II
16.11.25 1. FC Hirschkamp - Spvgg Sterkrade-Nord II
16.11.25 TSV Safakspor Oberhausen - VfR 08 Oberhausen II
16.11.25 SC Buschhausen 1912 - VfR 08 Oberhausen
16.11.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - Glück-Auf Sterkrade

Aufrufe: 06.11.2025, 18:00 Uhr
Markus BeckerAutor