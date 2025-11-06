Kann sich Buschhausen rehabilitieren oder winkt Hirschkamp die Spitze?

In nahezu allen positiven statistischen Kategorien führt entweder der SC Buschhausen oder dessen engster Verfolger, der 1. FC Hirschkamp. Doch während der SCB im Topduell mit der Spvgg Sterkrade-Nord II zuletzt eine der schwächeren Saisonleistungen hinlegte, kommt Aufsteiger Hirschkamp immer besser in Tritt. Im Duell mit der Zweitvertretung des FC Welheim winkt nun der Sprung auf Platz eins, zeitgleich steht Buschhausen mit dem VfR Oberhausen II vor einer Pflichtaufgabe. Für Sterkrade-Nord II steht gegen den TSV Safakspor das nächste Topspiel an, der FC Sterkrade 72 wird die bittere Pleite aus der Vorwoche gegen das Tabellenschlusslicht BV Osterfeld vergessen machen wollen.
14. Spieltag
16.11.25 SC Buschhausen 1912 II - SV Sarajevo Oberhausen
16.11.25 DJK Arminia Klosterhardt II - FC Welheim
16.11.25 TB Oberhausen 1889 - FC Sterkrade 72
16.11.25 BV Osterfeld 1919 - FC Welheim II
16.11.25 1. FC Hirschkamp - Spvgg Sterkrade-Nord II
16.11.25 TSV Safakspor Oberhausen - VfR 08 Oberhausen II
16.11.25 SC Buschhausen 1912 - VfR 08 Oberhausen
16.11.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - Glück-Auf Sterkrade
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: