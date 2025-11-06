Kann sich Buschhausen rehabilitieren oder winkt Hirschkamp die Spitze?

In nahezu allen positiven statistischen Kategorien führt entweder der SC Buschhausen oder dessen engster Verfolger, der 1. FC Hirschkamp. Doch während der SCB im Topduell mit der Spvgg Sterkrade-Nord II zuletzt eine der schwächeren Saisonleistungen hinlegte, kommt Aufsteiger Hirschkamp immer besser in Tritt. Im Duell mit der Zweitvertretung des FC Welheim winkt nun der Sprung auf Platz eins, zeitgleich steht Buschhausen mit dem VfR Oberhausen II vor einer Pflichtaufgabe. Für Sterkrade-Nord II steht gegen den TSV Safakspor das nächste Topspiel an, der FC Sterkrade 72 wird die bittere Pleite aus der Vorwoche gegen das Tabellenschlusslicht BV Osterfeld vergessen machen wollen.