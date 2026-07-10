Kann SG Adlhausen/Langquaid II im Totopokal überraschen? von Martin Zeilhofer · Heute, 15:52 Uhr · 0 Leser

Die erste Runde des Totopokals bestreitet die SG Adlhausen/Langquaid II in der Gruppe Weihmichl. Das Turnier mit verkürzten Spielzeiten findet am Samstag, 11. Juli, ab 14.00 Uhr auf der Sportanlage des SC Weihmichl - Am Pfarranger 5 - statt. Die Spielgemeinschaft aus dem Laabertal hat es in der Auftaktbegegnung mit dem eindeutigen Favoriten dieses Turniertages, dem SG Weihmichl/Neuhausen, zu tun und möchte dem letztjährigen Zwölften der Kreisklasse Landshut, der über die Relegation - 4:1 über die SG Pfeffenhausen/Hornbach - den Klassenerhalt schaffte, Paroli bieten. Die Schützlinge des Trainer-Duos Raphael Niedermeier/Sam Telaku werden dabei nach zwei positiven Testspielen einer ersten ernsthaften Kurzprobe mit Wettspielcharakter unterzogen. Ob sie mit der Truppe von Valmir Aljilji / Christoph Holland mithalten können? Gelingt es die üblichen Torschützen Robert Anglhuber, Michael Hohenester und Florian Gerauer wirkungsvoll zu beschatten, sind sie diesem Vorhaben schon ein großes Stück näher gekommen.

Um 16.00 Uhr treffen die Laabertaler auf den Klassenkollegen aus dem Vorjahr, die SG Siegenburg/Train. Zweimal zogen sie dabei gegen das Team um die auch als Torschützen glänzenden Jonas Leutgeb (9), Daniel Knöfler (8), Adam Konieczny (6) sowie Leander und Luca Present (je 4) den Kürzeren. Die bisherigen Testspiele - 3:3 gegen TSV Abensberg II, 1:4 gegen SV Kelheimwinzer, 0:3 gegen SV Saal liefen freilich noch nicht ganz nach den Vorstellungen der Trainer Johannes Schmid und Christoph Knöfler, so dass der letztjährige Tabellensiebte der A-Klasse Mainburg vielleicht in Reichweite sein könnte. Als dritter Gegner wartet um 16.40 Uhr die SG Attenhofen/Walkertshofen II, die mit seinen acht Sommer-Neuzugängen die vier Abgänge mehr als wettmachen konnte. Der neue Trainer Senol Dogruel - von Türkspor Mainburg gekommen - möchte mit seiner neuen Mannschaft einen gelungenen Einstand feiern und hat nicht nur gegen SG aus Adlhausen/Langquaid einen Dreier eingeplant. Verlass bei diesem Ansinnen ist sicherlich auf Torjäger Matthias Zieglmeier und den Ex-Adlhausener Torhüter Luis Böhme.