– Foto: NFV

„Kann sein, dass wir um den Punktabzug nicht mehr herumkommen" NFV-Vize Röhling zur Nicht-Erfüllung des Schiedsrichtersolls

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) denkt offen über einen Paradigmenwechsel beim Umgang mit der Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls nach. Bisher verzichtete der Verband auf Punktabzüge, doch das könnte sich bald ändern. „Wir in Niedersachsen sind bisher der Meinung, dass ein Punktabzug nicht sein muss“, sagte NFV-Vizepräsident Christian Röhling beim Ehrenamtswochenende des Verbandes in Barsinghausen. „Die Realität beim DFB sieht aber so aus, dass sicherlich 12, 13 der 21 Landesverbände dieses Instrument einsetzen. Beim DFB-Bundestag im November wird dieses Thema auf der Agenda stehen. Je nach Beschlussfassung kann es sein, dass wir am Punktabzug gar nicht mehr herumkommen.“

Zuvor hatte Niedersachsens Innen- und Sportministerin Daniela Behrens den Teilnehmerinnen und Teilnehmern deutlich gemacht, wie dringend Reformen und Investitionen im organisierten Sport notwendig seien. Die Ministerin verwies auf das bundesweite Investitionspaket in Höhe von 500 Milliarden Euro, aus dem Niedersachsen rund zehn Milliarden erhalten werde. „Davon wird auch der Breitensport profitieren“, sagte Behrens. Zudem sprach sie sich für eine Entbürokratisierung von Förderanträgen aus und forderte: „Wir müssen einfacher werden.“ Gefragt von NFV-Vizepräsident Christian Röhling, ob die Vereine von diesem Investitionsprogramm profitieren würden, sagte Behrens: „Das wird sicherlich so sein. Vom LSB haben wir eine sehr detaillierte Planung bekommen, was er an Sportinvestitionen braucht.“