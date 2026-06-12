Kann Seefeld jubeln – und Bülach das Wunder schaffen?

Können sich die Seefelder Spieler am Samstag sogar über den Aufstieg freuen. – Foto: Shot by Shen

Die finale Phase der Meisterschaft ist angebrochen. Während in einigen Gruppen die Aufsteiger und Absteiger schon feststehen, bleibt es in anderen Gruppen auch am allerletzten Spieltag hochspannend.

Die Finalrunde bestreiten die Stadtzürcher gegen den FC Langenthal, der in der Runde zuvor den FC Tuggen ausgeschaltet hat. Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel auf dem Juchhof ist die Aufgabe für YF zwar schwieriger geworder, aber nach wie vor machbar. Am Samstag entscheidet sich alles im Rückspiel im Oberaargau .

YF Juventus spielt weiter um den Aufstieg in die Promotion League.

Sicher ist derweil: Die SV Schaffhausen und der SV Höngg müssen in der Gruppe 3 runter. Bei den Schaffhausern konnte das neue Trainergespann um Cheftrainer Ergün Dogru , das kurz vor Ende der Hinrunde installiert wurde, die Relegation nicht mehr abwenden. Dem SV Höngg fehlten am Ende nur wenige Punkte. Für den Zürcher Quartierverein bedeutet dies den Gang in die Interregio nach zehn Jahren 1. Liga.

Im Gegenzug kehrt mit dem FC Thalwil ein alter Bekannter in die vierthöchste Spielklasse zurück. Die Thalwiler machten den Aufstieg im Direktduell in der Gruppe 3 mit Verfolger Dornach klar und standen danach vorzeitig als Aufsteiger fest.

Nach einer starken Hinrunde liess die Mannschaft von Trainer Gianni Lavigna in der Rückrunde nichts mehr anbrennen. Damit ist der FCT nach vier Jahren zurück in der 1. Liga.

Bülach braucht Schützenhilfe

In der 2.-Liga-interregional-Gruppe 3 steht der FC Dübendorf bereits als Absteiger fest. Die Glattaler müssen sich nach drei Jahren in der Interregio mit der 2. Liga regional abfinden.

Nächste Saison trainiert Alis Murati anstelle von Shaip Krasniqi den FCD. Murati war bereits als Spieler für «Dübi» aktiv und soll dann die Mission Wiederaufstieg in Angriff nehmen.

Ebenfalls noch immer auf einem Abstiegsplatz rangiert ist der FC Bülach. Die Unterländer sind am letzten Spieltag auf Schützenhilfe angewiesen. Das Team von Trainer Daniel Bernhardsgrütter empfängt zuhause das viertplatzierte Liestal und muss diese Partie gewinnen.

Parallel dazu müsste Allschwil auswärts im Jura gegen Ajoie-Monterri verlieren. Dann hätte Bülach gleich viele Punkte wie Allschwil und könnte dank der geringeren Anzahl Strafpunkte den Abstieg noch abwenden. Im Moment hat Bülach 14 Strafpunkte weniger auf dem Konto wie der Konkurrent aus dem Baselbiet.

Spezielle Abstiegsregel

Wegen einer speziellen Abstiegsregel wären eigentlich die zwei schlechtesten Viertletzten der fünf Interregio-Gruppen in die 2. Liga ab. Weil sich jedoch die AS Castello (Gruppe 4) nach nur einer Saison wieder aus dem Interregio-Fussball zurückzieht und folglich freiwillig absteigt, trifft es nun «nur» den schlechtesten Viertletzten.

Dies wäre aktuell der FC Klingnau aus der Gruppe 4 mit 23 Punkten. Der FC Bülach kommt derzeit auf 26 Punkte und würde aufgrund der niedrigeren Anzahl Strafpunkte mit Sicherheit nicht schlechtester Viertletzter werden.

Es bleibt aber dabei, dass «Büli» erst einmal gewinnen und Allschwil verlieren muss, damit die Unterländer vom drittletzten überhaupt noch auf den viertletzten Platz der Gruppe 3 vorrücken können. Die Situation bleibt aus Bülacher Sicht also trotz dieser Spezial-Regel angespannt.

Gute Karten für Seefeld

In der Interregio-Gruppe 5 hat sich Aufsteiger Weesen mittlerweile aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Ursal Yasar könnte aber noch zum Spielverderber werden. Sollte Weesen in der letzten Runde am Samstag Tabellenführer Gossau SG auswärts bezwingen oder zumindest ein Unentschieden holen, könnte der zweitplatzierte FC Seefeld davon profitieren.

Seefeld liegt nur einen Punkt hinter den Gossauern zurück. Der Stadtzürcher Quartierverein muss auswärts beim abstiegsgefährdeten Chur 97 ran. Ein Sieg im Bündnerland ist für Seefeld Pflicht.

Das Team von Trainer Heris Stefanachi hat den Aufstieg zwar nicht ganz in den eigenen Füssen, hat aber dennoch gute Karten in diesem Aufstiegspoker. Zudem steigt aufgrund der Aufstiegsmodalitäten der beste Zweite der fünf Interregio-Gruppen ebenfalls auf.

Vor dem letzten Spieltag haben von den aktuellen Zweitplatzierten Seefeld und Thun Berner Oberland U21 (aus der Gruppe 2) je 55 Punkte. Dieser Umstand erhöht die Aufstiegschancen für Seefeld nochmals stark. Seefeld spielte übrigens zuletzt in der Saison 2016/2017 in der 1. Liga. Es wäre also ein Comeback in der 1. Liga nach doch relativ langer Absenz.