Kann Schwanenberg wieder siegen?

Nach dem jüngsten 7:1-Prestigeerfolg über den ersten Verfolger SG Union Würm/Lindern beschwichigte Christian Schmitz, Trainer beim Spitzenreiter SV Niersquelle Kuckum: „Ich glaube, das war noch keine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft. Mit Schwanenberg und Waldenrath/Straeten warten nun erstmal zwei schwere Auswärtsaufgaben auf uns. Danach sehen wir weiter.“ Doch die erste dieser Aufgaben hat der Tabellenführer im Nachholspiel am Mittwoch souverän erledigt, denn beim SV Schwanenberg gewannen die Niers-Kicker hochverdient mit 6:1. Damit fuhr man den achten Sieg in Folge ein, bei einem Torverhältnis von 29:7 und ist schnurstracks auf Meisterkurs.

Bis zur Pause führten die Gäste bereits mit 3:0, nachdem Danny Hepner in der 20. Minute zunächst das 1:0 gemacht hatte. Anschließend war Rico Bischof noch zwei Mal erfolgreich (28. und 36. Minute). Bischof war es auch, der in der zweiten Hälfte mit seinem dritten Treffer zum 4:0 endgültig alles klar (63.) machte. Nach einem Kopfballtor von Spielertrainer Sinan Kapar verkürzte Schwanenberg auf 1:4 (78.), ehe der eingewechselte Jan Ockun (80.) und Patrick Knorn (90.) bis zum 6:1 für den SV trafen.

Am Sonntag nun geht es für Kuckum zum SV Waldenrath/Straeten, wo ein weiterer Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht werden soll. Die Gastgeber stecken noch im Abstiegskampf und brauchen jeden Zähler, dennoch geht Kuckum als Favorit ins Spiel.

Letzter gegen Vorletzten – mehr Abstiegskampf geht nicht. Schlusslicht Germania Kückhoven (13 Punkte) erwartet Schwanenberg (17 Punkte) zum Duell. Für beide zählen nur noch Siege, wobei selbst diese für Kückhoven wohl kaum noch reichen, um die Klasse zu halten. Die Gäste haben allerdings in der Rückrunde erst einen Sieg geholt, es dürfte also spannend werden.

Den dritten Abstiegsplatz belegt aktuell der SV Breberen, der 21 Punkte auf dem Konto hat und somit lediglich einen Punkt Rückstand zum ersten Nicht-Abstiegsplatz hat. Jetzt wartet aber eine schwere Aufgabe für die Mannen aus dem Selfkant, denn es geht zum SV Brachelen, der zuletzt zwei Siege in Folge einfahren konnte. Breberen verlor am Mittwoch im Nachholspiel beim TuS Rheinland Dremmen mit 4:5, konnte also keine Punkte gut machen im Keller. Zwei Mal führte Breberen, doch Dremmen kam immer wieder zurück. Erst in der 88. Minute konnte Paul Boylan aus Breberner Sicht noch auf 4:5 verkürzen, in der Nachspielzeit scheiterte sein Teamkollege Gianluca Jansen dann mit einem Strafstoß, der immerhin einen Punkt gebracht hätte.

Nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen befindet sich zurzeit Eintracht Kempen, das zuletzt zwei Niederlagen einstecken musste. Nun heißt die Auswärtsaufgabe FSV Geilenkirchen, eine Mannschaft, die zuletzt sogar drei Mal in Folge ohne Punkt blieb. Es wird spannend sein zu sehen, wer seine Durststrecke beenden kann. Nach dem 5:4 am Mittwoch gegen Breberen fährt Rheinland Dremmen mit frischem Mut zum SV Roland Millich, wo es allerdings nicht leicht wird, den vierten Sieg in der Rückrunde einzufahren. Außerdem erwartet der SC Selfkant den Oberbrucher BC zum Heimspiel.