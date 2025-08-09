– Foto: Jörg Struwe

Kann Scharmbecks Landesliga-Abenteuer mehr als ein Ausflug sein? Landesliga Lüneburg: Scharmbeck-Pattensen/Ashausen zählt als Aufsteiger handelsüblich zu den Abstiegskandidaten Verlinkte Inhalte Landesliga Lüneburg SG SPA Marinus Bester

Die Feuertaufe hat die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen überstanden. Zwar blieben die Hände des Aufsteigers bei der 0:2-Niederlage bei Vizemeister Ahlerstedt/Ottendorf leer und doch überzeugte SPA in der Gegenwehr gegen den klaren Favoriten. Das Landesliga-Abenteuer hat die Chance, mehr als nur ein einjähriger Ausflug zu sein.

Sicherlich sind die Mittel der Scharmbecker begrenzt. Die Mannschaft von Cheftrainer Marinus Bester besticht vor allem mit ihrem Teamgefüge, das zum großen Teil bereits seit mehreren Jahren gemeinsam den Anlauf auf die Landesliga genommen hat. „Die Jungs waren über fünf, sechs Jahre in der Bezirksliga immer oben mit dabei“, erklärt Bester. „Die Mannschaft und der ganze Verein haben sich den Aufstieg absolut verdient.“ Die größte Aufgabe der SG ist es nun, sich schnell an die Herausforderungen der neuen Spielklasse zu gewöhnen. Scharmbeck hat ein Sextett verpflichtet, bei dem zumindest Bryan Döderlein de Win (TuS Neetze) 15 Landesliga-Einsätze vorweisen kann, mit Til Jona Boving (Buchholzer FC) und Maximilian Garbers (TSV Auetal) standen zwei Neuzugänge in Ahlerstedt in der Startformation. Letzterer kommt mit einem Bewerbungsschreiben von 86 Toren in 98 Spielen, muss nun aber erstmal den Sprung zwei Klassen höher meistern. Dass der 21-jährige Angreifer die Qualität dafür hat, deutete er in Ahlerstedt durchaus an. Nachdem er im ersten Abschnitt von A/O in aussichtsreicher Position noch abgedrängt wurde, tauchte er nach dem Seitenwechsel mit mehr Durchsetzungsvermögen gleich zwei Mal gefährlich vor dem gegnerischen Kasten auf.