Kann Scharmbecks Landesliga-Abenteuer mehr als ein Ausflug sein?

Die Feuertaufe hat die SG Scharmbeck-Pattensen/Ashausen überstanden. Zwar blieben die Hände des Aufsteigers bei der 0:2-Niederlage bei Vizemeister Ahlerstedt/Ottendorf leer und doch überzeugte SPA in der Gegenwehr gegen den klaren Favoriten. Das Landesliga-Abenteuer hat die Chance, mehr als nur ein einjähriger Ausflug zu sein.
Sicherlich sind die Mittel der Scharmbecker begrenzt. Die Mannschaft von Cheftrainer Marinus Bester besticht vor allem mit ihrem Teamgefüge, das zum großen Teil bereits seit mehreren Jahren gemeinsam den Anlauf auf die Landesliga genommen hat. „Die Jungs waren über fünf, sechs Jahre in der Bezirksliga immer oben mit dabei“, erklärt Bester. „Die Mannschaft und der ganze Verein haben sich den Aufstieg absolut verdient.“
Die größte Aufgabe der SG ist es nun, sich schnell an die Herausforderungen der neuen Spielklasse zu gewöhnen. Scharmbeck hat ein Sextett verpflichtet, bei dem zumindest Bryan Döderlein de Win (TuS Neetze) 15 Landesliga-Einsätze vorweisen kann, mit Til Jona Boving (Buchholzer FC) und Maximilian Garbers (TSV Auetal) standen zwei Neuzugänge in Ahlerstedt in der Startformation. Letzterer kommt mit einem Bewerbungsschreiben von 86 Toren in 98 Spielen, muss nun aber erstmal den Sprung zwei Klassen höher meistern. Dass der 21-jährige Angreifer die Qualität dafür hat, deutete er in Ahlerstedt durchaus an. Nachdem er im ersten Abschnitt von A/O in aussichtsreicher Position noch abgedrängt wurde, tauchte er nach dem Seitenwechsel mit mehr Durchsetzungsvermögen gleich zwei Mal gefährlich vor dem gegnerischen Kasten auf.
„Für uns geht’s darum, schnell und viel zu lernen, wie wir solche Spiele bestreiten müssen“, erklärt Coach Bester. „Alles ist athletischer, alles läuft zackiger ab und wenn es nur das Ausführen von schnellen Freistößen ist. Wir haben uns aber auch hin und wieder fußballerisch hinten rausgespielt und es wird nicht jede Mannschaft fußballerisch und taktisch so stark sein wie Ahlerstedt. Wir werden auf Teams treffen, wo wir unsere Punkte holen und viel aus diesem Spiel lernen.“
Gleichzeitig wird es auch entscheidend sein, dass die SG in jedem Spiel die Disziplin und Laufbereitschaft an den Tag legt wie in Ahlerstedt. Denn in der Landesliga werden Kleinigkeiten über Ligaverbleib und Abstieg entscheiden. „Wir müssen vier Mannschaften finden, die wir hinter uns lassen“, betont Bester. „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das auch schaffen. Wenn wir so auftreten wie bei A/O, dann weiß ich, was die Mannschaft im Stande ist zu leisten.“ Trotz des anspruchsvollen Startprogramms muss Scharmbeck die Aufstiegseuphorie aber weiter nähren – das geht am Ende nur über Punkte.