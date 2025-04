Kann Peine auch Volkmarode ärgern?

Es hat schon etwas von Wiedergeburt, was dieser Tage in Peine abgeht. Zur Winterpause noch weit abgeschlagen, zeigt die Mannschaft um Trainer Mehmet Yasti im neuen Jahr ein neues Gesicht. Und was für eins: Aus den letzten fünf Spielen gab es vier Siege. Gewinnen konnte man dabei unter anderem gegen Top-Team Hondelage und zuletzt sehr überzeugend mit 6:2 in Helmstedt.

Ist jetzt Volkmarode dran? Vorstellen könnte man sich dies derzeit in jedem Fall. Am Mittwoch steht das Nachholspiel an, in dem Peine sich weiter von den Abstiegsrängen absetzen will. Übrigens: Erst am vergangenen Wochenende befreite sich der VfB das erste Mal in dieser Saison von diesen. Seit Saisonbeginn stand man ganz unten.

Aus Vereinskreisen heißt es hinsichtlich des anstehenden Nachholspiels: "Wir wollen aus einer stabilen Abwehr agieren, aber auch mit Mut und Kontrolle nach vorne spielen. Alle müssen die Vorgaben des Trainers zu 100% umsetzen und viel Leidenschaft an den Tag legen." Das gelang nach der Winterpause bisher, bis auf die Ausnahme im Spiel gegen Leiferde, eindrucksvoll. 13:6 Tore stehen im neuen Jahr zu Buche.