Kann Offenbach den perfekten Start gegen Mainz II fortsetzen?

Beim Auftritt im Ulmer Donaustadion kreierte Offenbach in der ersten Halbzeit eine Vielzahl von Chancen. Bereits nach sieben Minuten musste ein Ulmer einen Kopfball von Maximilian Wolfram von der Linie klären.

Die Kickers sind hervorragend in die neue Saison gestartet. Dem späten 2:1-Erfolg gegen Astoria Walldorf ließ die Mannschaft von Mark Zimmermann einen 2:0-Sieg beim SSV Ulm 1846 Fußball folgen. Damit steht Offenbach nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Vor dem OFC liegen lediglich die punktgleichen Mannschaften der SGV Heilbronn-Freiberg und der Stuttgarter Kickers, die das bessere Torverhältnis aufweisen.

In der Schlussphase der ersten Halbzeit belohnte sich der OFC für seinen Aufwand. Neuzugang Maximilian Schmid drückte den Ball in der 45. Minute zum 1:0 über die Linie, ehe in der letzten Minute der Nachspielzeit ein Eckball von Jan-Hendrik Marx bis zum zweiten Pfosten verlängert wurde. Dort traf der ebenfalls neue Maximilian Wolfram per Halbvolley zum 2:0.

Mainz mit wechselhaftem Saisonstart

Die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 spielt seit der Saison 2017/18 in der Regionalliga Südwest. In der vergangenen Spielzeit belegte Mainz II den neunten Platz. Nach der Auftaktniederlage beim FC 08 Homburg gewann die Mannschaft zuletzt mit 2:1 gegen den FSV Frankfurt.

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Frankfurter durch George Iorga erzielte Korbinian Burger in der fünften Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter den Last-Minute-Siegtreffer.

Im Kader der Mainzer steht mit Fabio Moreno Y Fell ein Angreifer mit zumindest sporadischer Bundesliga-Erfahrung. Der Spanier kam in der vergangenen Saison zweimal in der Bundesliga zum Einsatz.

Besonders erfahren hingegen ist Yunus Malli. Der 34-Jährige absolvierte 146 Profispiele für Mainz, insgesamt 211 Bundesligaeinsätze, neun Europapokalspiele und 25 Länderspiele für die Türkei. Seine Laufbahn führte ihn von Mainz zum VfL Wolfsburg, zu 1. FC Union Berlin und anschließend in den Türkischen Vereinsfußball. 2025 schloss er sich der Mainzer Amateurmannschaft an; 2017 hatte Wolfsburg noch 12,5 Millionen Euro für ihn gezahlt.

Haidara als weiterer Mainzer Akteur

Zum Mainzer Aufgebot gehört außerdem Alynho Haidara, ein 18 Jahre alter Stürmer von der Elfenbeinküste, der bereits das 1:0 gegen den FSV Frankfurt erzielte. Er kam über den FC Mainz 05 de Jacqueville zur zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 und stand in den bisherigen beiden Spielen jeweils in der Startelf. Der FSV Mainz 05 pflegt eine offizielle Partnerschaft mit der Akademie in Jacqueville, die vom früheren Mainzer Spieler Aristide Bance betrieben wird.

Heimvorteil und direkte Bilanz

In der vergangenen Saison endeten beide Begegnungen zwischen Offenbach und Mainz II mit 3:1. Beide Male setzte sich die jeweilige Heimmannschaft durch. Ein gutes Omen für das anstehende Duell?

Insgesamt gewann Offenbach acht der bisher 23 Aufeinandertreffen. In der Tabelle liegt die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 derzeit auf Rang sieben.