„Kann nur stolz sein“ – Siegburger SV gewinnt Spitzenspiel klar

Der Siegburger SV hat im Topspiel des 13. Spieltags ein Ausrufezeichen gesetzt. 4:0 gewann das Team von Trainer Alexander Otto gegen den bisher zweitplatzierten VfL Vichttal – und klettert damit selbst auf Rang zwei, nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Bergisch Gladbach. Während Vichttal nach dem deutlichen Rückschlag auf Platz drei rutscht, geht Siegburg mit breiter Brust in das Derby in Hennef. Vichttal trifft zuhause auf Bornheim.

In einem von Beginn an intensiven Spitzenspiel brauchte Siegburg nur eine Viertelstunde, um den ersten Treffer zu setzen. Ein geblockter Schuss von William McIntosh landete bei Alec Vinci, der per Kopf zur 1:0-Führung (14.) traf. Für Trainer Alexander Otto war es ein perfekter Start in eine nahezu makellose Partie: „Wenn nach 90 Minuten ein 4:0 auf der Anzeigetafel steht, kann man als Trainer nur stolz auf die Leistung dieser Mannschaft sein.“

Vichttal kam zwar ordentlich in die Begegnung, ließ seine Chancen aber liegen. „Wir kommen eigentlich sehr gut ins Spiel, nutzen aber unsere Chancen nicht“, erklärte Vichttals Philip Gibbons. Siegburg hingegen nutzte seine erste echte Gelegenheit – ein Muster, das sich im weiteren Spielverlauf fortsetzen sollte.

Im zweiten Durchgang blieb die Partie offen, die Gäste mit mehr Ballbesitz, ohne dass die sie die Offensivstruktur wirklich entfalten konnten. Das lag vor allem an Siegburgs kollektiver Defensivarbeit. „Wir haben es geschafft, sie als Kollektiv über die gesamte Spielzeit kaum zur Entfaltung kommen zu lassen“, lobte Otto seine Mannschaft.

Das 2:0 durch Kelana Mahessa (69.) sorgte für den nächsten Wendepunkt – und für Diskussionen. „Das 2:0 ist aus meiner Sicht ein klares Abseits, das müssen wir uns aber nochmal in der Videoanalyse anschauen“, so Gibbons. Siegburg kümmerte das nicht: Die Gastgeber spielten weiter mutig nach vorne, angetrieben von der eigenen Überzeugung.

Späte Treffer besiegeln den klaren Sieg

In der Schlussphase sorgte der SSV für klare Verhältnisse. „Wir zeigen offensiv immer wieder, mit welcher Entschlossenheit wir bis zur letzten Minute nach vorne spielen. Genau diese Mischung macht unsere aktuelle Stärke aus.“

Zunächst erhöhte Waiss Ezami der eine Ecke von der linken Seite direkt zum 3:0 (81.) verwandelte, ehe Enes Yilmaz in der Nachspielzeit (90.+5) per Abstauber den verdienten Schlusspunkt setzte.

Gibbons erkannte die Niederlage an, ohne die eigene Enttäuschung zu verbergen: „Siegburg hatte heute einfach das größere Spielglück und gewinnt am Ende in einer Höhe, die so vorher nicht abzusehen war.“

Siegburg präsentiert sich im Rennen um die Top-Plätze mehr als konkurrenzfähig. Die Mischung aus taktischer Disziplin und Effizienz machte im Topspiel den Unterschied – und sorgt nun für eine hochspannende Ausgangslage vor dem Derby in Hennef.

Vichttal hingegen muss den deutlichen Rückschlag schnell abhaken. Die Mannschaft von Andi Avramovic bleibt vorne dabei, dürfte jedoch am kommenden Wochenende gegen Bornheim dringend eine Reaktion zeigen.