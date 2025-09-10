»Kann nichts mehr bewegen«: Rankl wirft bei Kollnburg das Handtuch

Die Erwartungshaltung war eine ganz andere, denn im Frühjahr spielte das Team guten Fußball, konnte fünf von acht Partien für sich entscheiden und schloss die Saison nach einer ganz schwierigen Vorrunde im Endklassement auf einem einigermaßen versöhnlichen siebten Rang ab. "Wir wollten an die ansprechenden Leistungen der Rückrunde anknüpfen und uns Richtung vorderes Tabellendrittel orientieren. Die Entwicklung war vielversprechend und wir hatten uns dementsprechend einiges vorgenommen", berichtet Karl Rankl, der in der vergangenen Saison parallel zum Traineramt bei seinem Heimatverein die U13 des FSV Landau zum Meistertitel in der Kreisklasse Dingolfing führte.





Dass Kollnburg bis dato nicht in Fahrt gekommen ist, hat laut dem scheidenden Übungsleiter Gründe: "Uns haben zwei Stammspieler verlassen, darunter der ehemalige Bezirksligaspieler Michael Reiner. Zudem hat das Verletzungspech extrem zugeschlagen. Leistungsträger wie Paul Hauptmann, Lukas Weber und Samuel Eckhardt fallen langfristig aus. Wir haben zwar mit Tobias Wilhelm einen Top-Stürmer bekommen, aber der Substanzverlust ist aufgrund der geschilderten Umstände einfach zu groß. Die Ergebnisse der letzten Wochen waren ernüchternd und ich kann nichts mehr bewegen. Deshalb habe ich mich schweren Herzens dazu entschlossen, einen Schlussstrich zu ziehen. Ich verabschiede mich keinesfalls im Bösen, werde dem SV Kollnburg immer freundschaftlich verbunden bleiben und wünsche dem Team alles erdenklich Gute."







Wer den ehemaligen Kreisligisten künftig anleiten wird, ist noch nicht geklärt. "Wir haben uns nach der Niederlage gegen Arnbruck zusammengesetzt und sind nach einem offenen Austausch über die aktuelle Situation zum gemeinsamen Entschluss gekommen, dass es eine Veränderung braucht. Wir haben uns daher einvernehmlich und freundschaftlich getrennt. Bei Karl bedanken wir uns für seinen leidenschaftlichen Einsatz für den SV und wünschen Ihm alles Gute für die Zukunft. Vorerst werden wir auf eine interne Lösung setzen. Weiteres kann aktuell noch nicht gesagt werden“, informiert SVK-Abteilungsleiter Michael Dietl. Der in Deggendorf wohnhafte Karl Rankl hat derweil nicht vor, eine längere Pause einzulegen: "Ohne Fußball geht es bei mir nicht und ich hoffe, dass sich bald wieder etwas passendes ergibt."