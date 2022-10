Spiel-Freunde: Neustadts Ex-Trainer Benjamin Gallmann (rechts) und sein damaliger Co-Trainer Florian Heitzmann – Foto: Wolfgang Scheu

Kann Neustadt Tabellenführer Donaueschingen ein Bein stellen? Die FC-Akteure treffen beim DJK Donaueschingen auf ihren Ex-Trainerrn

Die Ausgangslage ist klar. Landesliga-Tabellenführer DJK Donaueschingen muss, die Gäste aus dem Hochschwarzwald können gewinnen. In Allmendshofen gibt es am Samstag beim Heimspiel der DJK (Anpfiff 15.30 Uhr) gegen den FC Neustadt ein Aufeinandertreffen alter Bekannter, die Freunde waren und jetzt Konkurrenten sind. FCN-Trainer Florian Heitzmann war als verlässlicher "Co" und Lernender der Sidekick des ehemaligen Neustädter Trainers und jetzigen DJK-Übungsleiters Benjamin Gallmann.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr SV Denkingen 1969 Denkingen FC Bad Dürrheim Bad Dürrheim 15:00 PUSH

So recht kann sich Massimo Verratti nicht erklären, weshalb seine Dürrheimer noch immer auf ihren ersten Saisonsieg warten müssen. „Wir waren definitiv die bessere Mannschaft“, sagt der Interimstrainer, das habe auch die Videoanalyse der 1:3-Heimniederlage gegen den VfR Stockach gezeigt. Kleine Fehler und Unachtsamkeit habe der Gegner brutal bestraft, außerdem sei seine Elf „im letzten Angriffsdrittel zu harmlos“ gewesen. Die nächste Aufgabe beim Tabellendritten werde nicht einfach, dennoch ist Verratti „überzeugt, dass wir jeden Gegner schlagen können“. Gegen die starke Denkinger Offensive soll ein frühes Gegentor wie zuletzt verhindert werden. In den ausstehenden fünf Spielen unter Verrattis Führung will der FC möglichst viele Punkte holen, bevor zum Jahreswechsel Pablo Gil das Kommando übernimmt.

Die DJK scheint momentan nicht aufzuhalten: Der souveräne Spitzenreiter setzte seine beeindruckende Erfolgsserie mit einem klaren 4:1-Auswärtssieg beim Hegauer FV fort. "Eine gewisse Selbstverständlichkeit ist aktuell da", bestätigt denn auch wenig überraschend Co-Trainer Jonas Schwer, der in Welschingen mal wieder durchspielte. Nach einer sehr guten ersten Halbzeit mit verdienter 3:0-Führung habe die Mannschaft nach der Pause etwas nachgelassen, doch insgesamt waren er und Cheftrainer Benjamin Gallmann mit dem neunten Saisonsieg "mega zufrieden". An der Herangehensweise werde man deshalb auch gegen die Neustädter wenig ändern, kündigt Schwer an, ohne mehr verraten zu wollen: "Wir spielen unser Spiel und wollen unbedingt gewinnen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Sa., 22.10.2022, 16:00 Uhr VfR Stockach Stockach FC Königsfeld Königsfeld 16:00 PUSH