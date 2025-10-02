Kann Neuling Pankower SV Rot-Weiß den Spitzenreiter VfL Nauen stoppen?

In der Landesklasse West geht es mit dem 6. Spieltag weiter. Tabellenführer VfL Nauen will seine Serie gegen Aufsteiger Pankower SV Rot-Weiß ausbauen, während die Verfolger aus Babelsberg und Schenkenberg ebenfalls gefordert sind. Im Tabellenkeller geht es für Chemie Premnitz, Michendorf und Perleberg um dringend benötigte Punkte.

Morgen, 13:00 Uhr Pritzwalker FHV 03 Pritzwalk TSV Chemie Premnitz Premnitz 13:00 PUSH

Der Pritzwalker FHV 03 geht mit Rückenwind in das Duell gegen den TSV Chemie Premnitz. Am vergangenen Wochenende gelang ein 3:1-Auswärtssieg in Saarmund, bei dem Jan Wesoli, Hannes Dura und Jeremy Lange schon früh die Weichen stellten. Allerdings mussten die Prignitzer auch eine Rote Karte gegen Arvid Schüller hinnehmen. Premnitz hingegen wartet weiter auf den ersten Sieg, zuletzt reichte es trotz früher Führung nur zu einem 1:1 gegen Blau-Gelb Falkensee. Mit nur einem Punkt steckt das Team tief im Tabellenkeller. Für Pritzwalk ist die Favoritenrolle klar, doch Premnitz will sich gegen den Abwärtstrend stemmen. ---

Der Absteiger SV Blau-Gelb Falkensee konnte sich zuletzt beim 1:1 in Premnitz zumindest einen Zähler sichern, sucht aber weiter nach Konstanz. Besonders die Defensive wirkt anfällig. Ganz anders die SG Grün-Weiß Golm, die sich beim spektakulären 3:3 gegen Spitzenreiter Nauen ein Offensivspektakel lieferte. Jan Großer traf doppelt, auch Lee Tinashe Marume war erfolgreich. Mit neun Punkten aus fünf Spielen stehen die Golmer solide im oberen Tabellenfeld. Falkensee braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht den Anschluss zu verlieren – die Aufgabe gegen die Golmer Elf wird allerdings schwer. ---

Beim FSV Veritas Wittenberge/Breese herrscht nach dem 1:0-Auswärtserfolg in Perleberg gute Stimmung. Ibi Touray erzielte das Tor des Tages. Mit acht Punkten aus fünf Spielen hat sich das Team von Trainer Manuel Roeseler ins Mittelfeld vorgearbeitet. Gegner SG Saarmund hingegen musste zuletzt eine 1:3-Niederlage gegen Pritzwalk hinnehmen, bei der gleich zwei Platzverweise die Partie überschatteten. Christoph Maiers Team liegt damit auf Rang neun, ist aber noch im Soll. Das direkte Duell verspricht Spannung – für beide Mannschaften geht es darum, den Abstand zur unteren Tabellenhälfte zu vergrößern. ---

Spitzenreiter VfL Nauen hat seine Serie auch beim 3:3 in Golm ausgebaut, auch wenn es am Ende nicht zum Sieg reichte. Jendrik Sarnow glänzte dabei mit einem Doppelpack, Tom Gutschmidt traf ebenfalls. Mit 13 Punkten und starker Offensive grüßt Nauen von der Tabellenspitze. Nun wartet das Duell mit Aufsteiger Pankower SV Rot-Weiß, der zuletzt eine bittere 0:2-Heimniederlage gegen Brieselang einstecken musste. Trotz acht Punkten aus fünf Spielen droht der Aufsteiger durch solche Rückschläge den Anschluss nach oben zu verlieren. Nauen geht klar favorisiert in die Partie. ---

Der SV Grün-Weiß Brieselang feierte zuletzt beim 2:0 in Pankow den ersten Saisonsieg und schöpfte damit Hoffnung im Tabellenkeller. Franek Angelski und Yannick Hurtig per Elfmeter waren die Torschützen, hinzu kam eine starke Defensivleistung. Mit diesem Rückenwind empfängt Brieselang nun den Tabellenzweiten FSV Babelsberg 74. Die Babelsberger entschieden ihr Heimspiel gegen Schenkenberg durch ein spätes Tor von Pierre König mit 1:0 und haben bereits vier Siege auf dem Konto. Der FSV reist als Favorit an, Brieselang aber wird mit viel Kampfgeist versuchen, die Gäste zu ärgern. ---

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg SV Babelsberg 03 Babelsberg II 15:00 PUSH

Für den SV Empor Schenkenberg gab es zuletzt beim 0:1 beim FSV Babelsberg 74 die erste Niederlage der Saison. Trotzdem bleibt das Team mit zehn Punkten auf Rang drei weiter oben dabei. Nun wartet mit dem SV Babelsberg 03 II ein Gegner, der nach dem späten 3:2 gegen Michendorf Selbstvertrauen getankt hat. Darijan Silic sorgte in der Nachspielzeit für den Siegtreffer. Mit sechs Punkten sind die Babelsberger im Mittelfeld platziert, wollen aber näher an die Spitzengruppe heranrücken. Das Duell verspricht Spannung – Empor will den Kontakt zur Tabellenspitze halten, Babelsberg II seine Serie fortsetzen. ---

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr SG Michendorf Michendorf FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock 15:00 PUSH

Die SG Michendorf wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Auch beim 2:3 beim SV Babelsberg 03 II reichte es trotz Treffern von Ferdinand Freitag und Moritz Kahl nicht zum Punktgewinn. Mit nur einem Zähler steht Michendorf auf dem vorletzten Platz. Gegner FK Hansa Wittstock hat immerhin vier Punkte auf dem Konto, nach dem 4:2 gegen Borussia Brandenburg konnte man sich zuletzt etwas Luft verschaffen. Florian Süßmann glänzte dabei mit einem Doppelpack, auch Christopher Michaelis und Tommy Hordan trafen. Für beide Teams ist die Partie von hoher Bedeutung: Michendorf will endlich den Bann brechen, Wittstock den Aufwärtstrend bestätigen. ---