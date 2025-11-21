»Kann mir nicht vorstellen, dass wir noch spielen«

Ursprünglich waren im Spielkreis Cham/Schwandorf für das Wochenende noch vier Nachholspiele in den Kreisligen angesetzt – jeweils zwei in der Ost- und der West-Staffel. Drei der vier Partien wurden bis Freitagvormittag jedoch bereits abgesagt. Die Witterungsverhältnisse lassen einfach keinen Spielbetrieb zu. Ein Match ist allerdings noch angesetzt – das Heimspiel des SV Schwandorf-Ettmannsdorf II gegen den FC Schmidgaden am Sonntag in der Kreisliga West. Doch auch hier scheint es unrealistisch, dass gespielt wird...



„Wir haben gestern noch normal trainiert. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir am Tag nach dem Heimspiel der ersten Mannschaft noch spielen“, sagt Ettmannsdorfs Trainer Tobias Wiesner auf Nachfrage. Der Platz am Naab-Ufer ist ohnehin anfällig bei Niederschlägen. Schneefall und Minusgrade in der Nacht tun da ihr Übriges. „Ich würde schon gestern spielen, kann es mir aber wie gesagt weniger vorstellen“, so Wiesner.



Sollte wider Erwarten doch gespielt werden können, peilt der SVSE II (2., 40) den Sprung an die Tabellenspitze an. Die Top-Teams stünden dann alle bei 18 Spielen; bei einem Heimsieg wäre Wiesners Mannschaft zwei Punkte vor dem bisherigen Ersten TV Nabburg. Der FC Schmidgaden (10., 17) braucht noch ein paar Sicherungspunkte für den Klassenerhalt. Dementsprechend wird er sich ganz sicher nicht einfach so geschlagen geben. Mut darf den Gästen die starke Leistung der Vorwoche beim 4:2-Erfolg in Dünrsricht machen.





