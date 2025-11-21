 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligavorschau
Das Nachhol-Heimspiel des SV Schwandorf-Ettmannsdorf II ist noch angesetzt.
»Kann mir nicht vorstellen, dass wir noch spielen«

Von den vier angesetzten Nachholspielen in den Kreisligen Cham/Schwandorf ist nur noch das in Ettmannsdorf angesetzt

Ursprünglich waren im Spielkreis Cham/Schwandorf für das Wochenende noch vier Nachholspiele in den Kreisligen angesetzt – jeweils zwei in der Ost- und der West-Staffel. Drei der vier Partien wurden bis Freitagvormittag jedoch bereits abgesagt. Die Witterungsverhältnisse lassen einfach keinen Spielbetrieb zu. Ein Match ist allerdings noch angesetzt – das Heimspiel des SV Schwandorf-Ettmannsdorf II gegen den FC Schmidgaden am Sonntag in der Kreisliga West. Doch auch hier scheint es unrealistisch, dass gespielt wird...

So., 23.11.2025, 14:15 Uhr
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf II
1. FC Schmidgaden
1. FC SchmidgadenSchmidgaden
14:15

„Wir haben gestern noch normal trainiert. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir am Tag nach dem Heimspiel der ersten Mannschaft noch spielen“, sagt Ettmannsdorfs Trainer Tobias Wiesner auf Nachfrage. Der Platz am Naab-Ufer ist ohnehin anfällig bei Niederschlägen. Schneefall und Minusgrade in der Nacht tun da ihr Übriges. „Ich würde schon gestern spielen, kann es mir aber wie gesagt weniger vorstellen“, so Wiesner.

Sollte wider Erwarten doch gespielt werden können, peilt der SVSE II (2., 40) den Sprung an die Tabellenspitze an. Die Top-Teams stünden dann alle bei 18 Spielen; bei einem Heimsieg wäre Wiesners Mannschaft zwei Punkte vor dem bisherigen Ersten TV Nabburg. Der FC Schmidgaden (10., 17) braucht noch ein paar Sicherungspunkte für den Klassenerhalt. Dementsprechend wird er sich ganz sicher nicht einfach so geschlagen geben. Mut darf den Gästen die starke Leistung der Vorwoche beim 4:2-Erfolg in Dünrsricht machen.


Abgesagt wurden folgende Kreisliga-Partien:

Kreisliga Ost

So., 23.11.2025, 14:15 Uhr
1. SG Regental
1. SG RegentalSG Regental
SpVgg Eschlkam
SpVgg EschlkamEschlkam
Abgesagt

So., 23.11.2025, 14:15 Uhr
SG Schloßberg 09
SG Schloßberg 09Schloßberg
SpVgg Willmering-Waffenbrunn
SpVgg Willmering-WaffenbrunnWillmering
Abgesagt


Kreisliga West

So., 23.11.2025, 14:15 Uhr
DJK Dürnsricht-Wolfring
DJK Dürnsricht-WolfringDürnsricht
SC Katzdorf
SC KatzdorfSC Katzdorf
Abgesagt

Aufrufe: 021.11.2025, 10:30 Uhr
Florian WürtheleAutor