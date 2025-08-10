Ein Spieler des VfL Michelstadt in Aktion. – Foto: Jessica Borkowski (Archiv)

Kann Michelstadt II ans Tor zur A-Liga anklopfen? Die Reserve des VfL mit beachtlicher Entwicklung Verlinkte Inhalte Kreisliga B Odenwald Michelstadt II VfR Würzberg

Michelstadt. Es ist nicht nur ein Derby, wenn der VfL Michelstadt II in der Kreisliga B auf den VfR Würzberg trifft. Es ist auch ein echtes Spitzenspiel zweier spielstarker Mannschaften. Anstoß im Michelstädter Heinrich-Ritzel-Stadion ist am Sonntag um 13 Uhr.

Die VfL-Reserve lieferte eine beachtenswerte Vorbereitung: In Darmstadt bei der Dritten der Lilien reichte es zu einem klaren 4:1-Erfolg, ebenso wie gegen die Erstvertretung der KSG Vielbrunn, gegen die Michelstadts Nachwuchs 3:3 spielte, und gegen Ligakonkurrent TSV Günterfürst, den die VfL-Zweite mit 7:1 distanzierte. Zum Ligastart am vergangenen Wochenende knüpfte die VfL-Zweite nahtlos an die bis dahin bemerkenswerten Vorstellungen an: Beim C-Liga-Meister und Aufsteiger SG Rothenberg II überzeugten sie mit einem 3:1-Erfolg. Entscheidender Mann ist hier Trainer Ayhan Ari, der Teil eines größeren Trainerteams ist, das Hand-in-Hand arbeitet.

„Den Hauptanteil hat aber Ayhan, der vor zwei Jahren diese Mannschaft noch als A-Jugend ausbildete", sagt VfL-Cheftrainer Ali Sadik. Der Club ist selbst etwas überrascht, wie stark sich diese Formation entwickelte und von einem Abstiegskandidaten zu einem Spitzenteam in der Kreisliga B entwickelte. „Ayhan ist ein Trainer, der nicht nur fordert, sondern vor allem auch fördert. Er studiert die Spielzüge im Training ein, trägt seine Fußball-Philosophie in das Spiel seiner Elf konsequent hinein", so Sadik weiter. Die Wertschätzung des Gesamtkaders ist absolut berechtigt. Noch nie hatte der VfL einen derart qualitativ guten Unterbau. Aris Arbeit könnte sich über viele Jahre für den Club aus Michelstadt auszahlen. Die Mannschaft ist nicht nur gut ausgebildet, hier im Besonderen im mannschaftstaktischen Bereich, und kommt daher auch sehr stark über die mannschaftliche Geschlossenheit.