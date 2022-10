Der TSV Mauth ist in der Bezirksliga Ost der Favoritenschreck – Foto: Karl-Heinz Hönl

Kann Mauth auch in Passau bestehen? Polling erwartet "Römer" 14. Spieltag: Vornbach steht vor schwerem Gang nach Schöfweg +++ Kann sich Salzweg für Grafenau-Debakel rehabilitieren?

Am vorletzten Vorrundenspieltag der Bezirksliga Ost hat Leader 1. FC Passau ein dickes Brett zu bohren: Der formstarke TSV Mauth gibt seine Visitenkarte beim Landesliga-Absteiger ab. Vor ungemütlichen Auswärtsduellen stehen die DJK Vornbach, die beim SV Schöfweg ran muss, sowie der zuletzt schwächelnde FC Künzing, der beim zuletzt dreimal in Folge siegreichen SV Oberpolling Farbe bekennen muss. Nach dem 1:10-Desaster beim TSV Grafenau möchte der FC Salzweg auf heimischen Geläuf gegen den SV Grainet Wiedergutmachung betreiben.





Alexander Starkl (Spielertrainer SV Oberpolling): "Zuletzt konnten wir uns etwas rehabilitieren, aber in dieser Woche hat uns eine kleine Grippewelle etwas den Wind aus den Segeln genommen. Mit Künzing kommt nun die gefährlichste Mannschaft der Liga zu uns. Für uns gilt es gerade deswegen mannschaftlich geschlossen gegen diese Offensivmacht aufzutreten. Wenn wir diszipliniert verteidigen und unsere wenigen Momente nutzen, können wir auch den FCK ärgern. Trotzdem muss jedem bewusst sein, dass wir über uns hinauswachsen müssen, um am Samstag wieder zu punkten."



Personalien: Hinter ein paar Akteuren stehen krankheitsbedingt noch Fragezeichen. Sicher nicht dabei sind Sebastian Gramüller, Benedikt Eibl, Fabian Hönl, Mario Enzesberger, Martin Braumandl, Dominik Marold, Julian Aschenberger und Walter Mörtlbauer.







Thomas Prebeck (TraIner FC Künzing): "In Oberpolling kommt mit Sicherheit ein schweres Stück Arbeit auf uns zu. Polling hat das anfängliche Tief überwunden, mit den beiden Coaches bringen sie absolute Führungsspieler auf's Feld und deshalb erwarte ich ein enges Match. Wir müssen eine Reaktion zeigen und mit dem Selbstverständnis auf den Platz gehen, dass uns lange Zeit ausgezeichnet hat, dannen werden wir auch erfolgreich sein."



Personalien: Tim Hain kann krankheitsbedingt nicht auflaufen. Ob Andreas Drexler nach seiner Bänderverletzung bereits wieder mitwirken kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden.









Felix Bachl (Trainer SV Perlesreut): "Das Heimspiel gegen Regen dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Mit einem Punkt könnten wir leben. Ein Sieg wäre natürlich besser, weil Punkte gegen die direkte Konkurrenz nahezu doppelt zählen. Wir erwarten ein knappes Spiel mit wenigen Toren. Deshalb gilt es umso konsequenter zu verteidigen und die wenigen Chancen, die man bekommt, zu nutzen."



Personalien: Marco Sterr, Nico Hesel und Julian Poschinger müssen passen.





Daniel Völkl (Co-Spielertrainer TSV Regen): "Letzte Woche mussten wir eine nicht einkalkulierte Niederlage gegen Kirchroth verkraften. Aufgrund widriger Platzverhältnisse konnten wir unser Spiel nicht wie gewohnt aufziehen. Der Gegner ging in Führung und verteidigte diese mit Mann und Maus. Nichtsdestrotz wird uns dieser Ausrutscher nicht aus der Bahn werfen und wir werden in Perlesreut wieder einen anderen Siegeswillen an den Tag legen. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe und trotzdem wollen wir die drei Punkte holen, um wieder den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herzustellen."



Personalien: Lukas Schmid, Günther Denk, Max, Uli und Michael Kappl sind bei der Schaller-Truppe nicht an Bord.









Patrick Meier (Trainer SC Kirchroth): "Im letzten Spiel haben wir über den Kampf ins Spiel gefunden und jeder einzelne Spieler ist an seine Grenzen gegangen. Am Ende haben wir verdient drei Punkte aus Regen mit nach Hause genommen. Jetzt kommt ein Gegner, der einen Lauf hat, aber aktuell immer noch hinter seinen Erwartungen zurück ist. Wir werden wieder versuchen, alles reinzuwerfen, um unsere gute Leistung von letzter Woche zu bestätigen und die Punkte in Kirchroth zu behalten."



Personalien: Thomas Pfeffer, Simon Dorfner, Tobias Artmann, Sebastian Laumer und Julian Grimm fehlen dem KSC.







Franz Seitz (Sportlicher Leiter TSV Grafenau): "Die Mannschaft hat in den vergangenen beiden Heimspielen überzeugen und voll punkten können. In Kirchroth wollen wir unseren Aufwärtstrend fortsetzen, wohlwissend, dass wir auf einen Gegner treffen, der im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt braucht und dementsprechend auftreten wird. Für uns gibt es ohnehin keinen Grund, nachlässig zu werden, denn wir befinden uns nach wie vor in keinem angenehmen Tabellenbereich. Daher ist es unser klares Ziel, nicht leer auszugehen."



Personalien: Torjäger Ondrej Sima fehlt berufsbedingt, Daniel Ranzinger hat sich gegen Türk Gücü Straubing gezerrt. Weiter nicht dabei sind Benjamin Klose und Sebastian Garhammer. Leo Molleker und Kevin Kesten sind hingegen wieder an Bord.







Axel Dichtl (Trainer FC Salzweg): "Nach dem desolaten Auftritt in Grafenau erwarte ich eine Reaktion. Natürlich hinterfragt man sich nach son einer Blamage auch als Trainer über manche Sachen! So weit es die weiterhin angespannte Kadersituation zulässt, wird es auch personelle Veränderungen geben."



Personalien: Daniel Maier, Sebastian Schweitzer, Christian Hugger, Konrad Rüther, Daniel Brummer und Patrick Oltmanns stehen dem FCS nicht zur Verfügung.











Jürgen Eder (Trainer SV Grainet): "Trotz des klaren Niederlage gegen Passau hat die Leistung letzte Woche gepasst. Gegen den FC Salzweg müssen wir vor allem die leichten Fehler in der Defensive abstellen und vorne wieder kaltschnäuziger werden. Unser Gegner wird sicher ein anderes Gesicht wie in der Vorwoche zeigen, und deshalb erwarte ich einen harten Fight."



Personalien: Stefan Grimbs ist erneut nicht einsatzbereit.







Der FC Salzweg ist nach dem Debakel in Grafenau auf Wiedergutmachung aus – Foto: Karl-Heinz Hönl













Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "In Grainet haben wir ein gutes Spiel gemacht und konnten vieles von dem, was wir uns vorgenommen hatten, umsetzen können. Gegen Mauth erwartet uns ein hartes Brett zu Hause. Nach dem etwas verunglückten Saisonstart läuft es nun sehr gut bei der Baar-Truppe. Der TSV hat zudem gegen jedes Team aus dem vorderen Drittel mindestens einen Punkt geholt. Folglich steht die Mannschaft aktuell völlig zurecht auf Platz fünf. Wir sind trotzdem der Favorit und wollen - gerade zu Hause - drei Punkte einfahren."





Personalien: Die Ausfallliste wird etwas kürzer: Ex-Regionalligakicker Stefan Lohberger steht nach langer Leidenszeit vor einem Comeback. Auch der Ex-Osterhofener Granit Olluri ist wieder im Kader.







Maximilian Stockinger (Abteilungsleiter TSV Mauth): "Wir blicken mit großer Vorfreude auf das Duell im Dreiflüssestadion. Das letzte Punktspiel gegeneinander fand am 26. März 2011 statt. Der FCP ist der klare Favorit, herschenken werden wir aber sicher nichts. Beim Pokalspiel in Hutthurm waren wir nicht konkurrenzfähig. Gegen Passau sollten alle wieder wach sein und an den bisherigen Saisonverlauf anknüpfen."



Personalien: Niko Herzig und Dominik Bernhardt können nicht auflaufen. Andi Baar kann aufgrund einer Verletzung nur von der Seitenlinie aus die Kommandos geben. Ersatztorwart Johannes Stockinger ist gesperrt.







Onur Örs (Abteilungsleiter Türk Gücü Straubing): "Die letzten Ergebnisse waren aus unser Sicht ernüchternd und dementsprechend wird die Lage immer kritischer. Trotzdem wäre es fatal, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir müssen uns irgendwie in die Winterpause retten, bis dahin aber noch ein paar Punkte holen. Ruhmannsfelden ist ein starker Gegner, gegen den wir klarer Außenseiter sind. Trotzdem gilt es alles reinzuhauen und vielleicht können wir für eine Überraschung sorgen. Schon ein Unentschieden wäre in unserer momentanen Situation ein Erfolg."



Personalien: An der Kaderbesetzung wird sich gegenüber der Niederlage im Nachholmatch vom Mittwoch in Grafenau nichts verändern.









Martin Kreß (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Nach dem Heimsieg am letzten Wochenende gegen einen starken Gegner aus Schöfweg wollen wir im Auswärtsspiel bei Türk Gücü nachlegen. Straubing hat momentan eine etwas schlechtere Phase, wir sollten aber definitiv gewarnt sein, denn vor allem spielerisch ist das eine sehr gute Mannschaft. Wir mussten schon mehrmals erfahren, dass es in dieser engen Liga nur etwas zu holen gibt, wenn man voll konzentriert und engagiert auftritt. Darauf wird es wieder ankommen."



Personalien: Kapitän Stefan Wittenzellner hat das Training wieder aufgenommen und wird vielleicht schon wieder eine Option sein. Sorgen bereitet den Lerchenfeldkickern eine kleine Grippewelle innerhalb des Teams. Wer von den unter der Woche erkrankten Akteuren auflaufen kann, wird sich erst relativ kurzfristig entscheiden.







Matthias Süß (Trainer SV Schöfweg): "Wir freuen uns auf ein tolles Heimspiel gegen den bärenstarken Aufsteiger aus Vornbach. Ich denke, das wird ein ganz enges Match, bei dem Kleinigkeiten entscheiden werden. Wir wollen das Spielglück erzwingen und die Punkte in Schöfweg behalten."



Personalien: Den Hausherren steht exakt das gleiche Aufgebot wie am vergangenen Spieltag zur Verfügung.











Michael Jäger (Abteilungsleiter DJK Vornbach): "Unsere Serie steht bei heimstarken Schöfwegern auf dem Prüfstand. Ich erwarte ein enges und umkämpftes Spiel, bei dem die Tagesform und die Einsatzbereitschaft den Unterschied ausmachen können."



Personalien: Moritz Krompaß, Lucas Stallmeier und Fabian Kreilinger fehlen sicher, außerdem gibt es noch ein paar krankheitsbedingte Fragezeichen.



Christopher Pauli (Trainer SV Schalding-Heining II): "Nach der bitteren Niederlage in Vornbach, wollen wir daheim gegen Hutthurm wieder erfolgreich sein. In den letzten fünf Heimspielen konnten wir zehn Zähler holen. Für uns zählt jeder Punkt, um uns von der gefährlichen Zone fern zu halten. Ich hoffe, dass ist unserer Mannschaft bewusst und dementsprechend erwarten wir uns eine Top-Leistung."



Personalien: Tobias Gilian und Jonas Steinleitner sind noch fraglich, ansonsten steht im Normalfall das komplette Aufgebot zur Verfügung.







Albert Krenn (Spielertrainer SV Hutthurm): "Nach dem wir zweimal verloren haben, haben wir gesehen, wie schnell es gehen kann, denn unser Vorsprung auf die Relegationszone beträgt nur mehr drei Punkte. Wir müssen in Schalding über 90 Minuten wach sein und unsere Torchancen wieder konsequenter nutzen."



Personalien: Mit Adrian Böck, Fabian Semsch, Maximilian Köberl und Lukas Krenn sind beim Gast vier Akteure nicht einsatzfähig.