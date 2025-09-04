Schwarz-Weiß Osterfeine beweist sich in der laufenden Spielzeit aus Aufsteiger, der gekommen ist um zu bleiben. Mit zwei Siegen aus vier Spielen spielt der Neuling eine ausgeglichene Saison und machte nicht zuletzt beim jüngsten 3:0-Erfolg gegen Amasya Spor Lohne auf sich aufmerksam. Nun reist steht das Auswärtsspiel beim SV Hansa Friesoythe an, mit dessen Trainer Luc-Arsene Diamesso wir vor der Partie gesprochen haben.

Die Diamesso-Elf ist richtig gut eingespielt und ist bislang noch ungeschlagen, das soll sich auch im kommenden Heimspiel nicht ändern. Dennoch hat der Coach der Gastgeber großen Respekt vor den anreisenden Gästen und warnt vor einem frechen Aufsteiger – „Vor Osterfeine kann man nur Respekt haben, denn gegen Top-Favorit VfL Oythe mit 4:1 zu gewinnen ist schon eine große Nummer. (bezieht sich auf den zweiten Spieltag) Ich erwarte von meiner Mannschaft, dass die Leistung von den ersten 20 min. über 90 min. gebracht wird – dann kann man das Spiel gewinnen", so Luc-Arsene Diamesso vor der Partie.