»Kann man gar nicht genug würdigen«: Krenn-Ära geht zu Ende

2023 und 2024 wurde "Huading" Totopokal-Sieger im Fußbalkreis Ost. "Die beiden Pokal-Hauptrundenspiele gegen die Drittligisten Ingolstadt und Unterhaching waren absolute Highlights", schwärmt Hutthurms Fußballboss Konrad Behringer. Vor einem knappen Jahr blieb Krenn die Krönung seiner Tätigkeit allerdings verwehrt. Mit einem 2:2-Remis beim TSV Mauth verspielten Böck, Semsch und Kameraden am letzten Spieltag noch den Meistertitel und mussten den 1. FC Passau vorbeiziehen lassen. In der Landesliga-Relegation waren die SVler gegen den SSV Eggenfelden dann chancenlos. "Man kann die Arbeit von Albert gar nicht genug würdigen. Was er für den Verein geleistet hat, ist phänomenal. Sportich und menschlich hat er tiefe Spuren hinterlassen und wir bedauern seinen Abschied sehr. Ganz besonders freut mich, dass Albert die Mannschaft nach einer schwierigen Herbstrunde im Frühjahr wieder auf Kurs gebracht hat. Eine tolle Leistung und ein gebührender Abschluss seiner herausragenden Arbeit", freut sich Behringer.







Der in drei Wochen scheidende Coach verlässt den SV Hutthurm mit einer gehörigen Portion Wehmut: "Eine tolle Zeit, die ich immer in positiver Erinnerung behalten werde. Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht, eine Reihe von schönen Erfolgen feiern dürfen. Ein großer Dank gilt an die Verantwortlichen um Kone Behringer, die mir immer den Rücken gestärkt haben. Mein Nachfolger darf sich auf eine überragende Truppe freuen." Der Routinier hat nicht vor, zeitnah eine neue Aufgabe in Angriff zu nehmen: "Ich werde jetzt dann erst mal etwas durchschnaufen. Grundsätzlich macht mir der Trainerjob Spaß. Wenn ich mal wieder etwas angreifen sollte, muss aber viel zusammenpassen."