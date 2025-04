Kann Langquaid in Neufraunhofen den Totopokal holen?

Innerhalb einer Woche kommt es zwischen dem Anwärter zum Landesliga-Aufstieg, SV Neufraunhofen, und dem TSV Langquaid zu zwei Kräftemessen. Zunächst am Mittwoch, 30. April, im Totopokal-Finale Niederbayern-West und dann eine Woche später - allerdings im Langquaider Waldstadion - in der Bezirksliga. Die derzeitige Liga-Platzierung, der souveräne gegentorlose Einzug ins Endspiel und auch die positive Duell-Bilanz rücken die freilich zuletzt etwas nachlassenden Auhagen-Schützlinge in die Favoritenrolle, die die Laabertaler eher zusätzlich motivieren als belasten sollte. Auch der Blick auf die hochklassige Auseinandersetzung in der Vorrunde, die mit 1:0 sehr glücklich an die Neufraunhofener ging, lässt erkennen, dass mit einer kompakten Teamleistung der TSVler eine Überraschung nicht außer Reichweite ist. Die Hausherren, die nach ihrem Landesliga-Abstieg mit einer imponierenden Vorrunde schon wieder klar auf Rückkehr-Kurs schienen, mussten in der Rückrunde einen kleinen Einbruch hinnehmen und müssen plötzlich um den schon sicher geglaubten Titel bangen. Beeindruckend war und ist die Offensiv-Power des SVN, der seine 68 Treffer vor allem Stefan Haas (17 Tore / 6 Assists), Michael Gerauer (13 / 7), Stefan Brenninger (7 / 14), Daniel Treimer (7 / 4) und Johannes Körbl (5 / 4) zu verdanken hat. Vergleichsweise anfällig wirken die Gastgeber in der Defensive, obwohl hier der routinierte Schlussmann Thomas Huber eine ebenso erfahrene Abwehrkette anführt.