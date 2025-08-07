Kann Langquaid dem Spitzenreiter Paroli bieten?

Eisenschenk-Team als Außenseiter zum ATSV Kelheim ----- Am 5. Spieltag der Bezirksliga West darf sich der zuletzt zweimal erfolgreiche TSV Langquaid mit dem Tabellenführer und Nachbarn ATSV Kelheim messen. Die Kreisstädter haben bisher vier Siege, darunter drei gegen frische Aufsteiger, zu verzeichnen und peilen gewiss den nächsten Dreier an. Der Rivale aus dem Laabertal zeigte sich in den letzten Jahren am Fuße der Befreiungshalle meist unfreiwillig "spendabel" und ließ die Punkte dort fast immer liegen. In den letzten zehn Spielen ernteten die Weiß-Blauen dort einmal ein Remis und einen einzigen Sieg, der ziemlich genau neun Jahre zurückliegt. Die ATSVler mit dem Trainer-Gespann Jürgen Schmid und Kamil Hein, die sich im laufenden Jahr mit fünf Neuzugängen verstärkt haben, müssen voraussichtlich noch auf Rotsünder Salah Ettali verzichten. Sie setzen auf eine kompakte Elf, die nach ihrem fünften Rang im Endklassement des Vorjahres für heuer ein höheres Ziel im Auge hat.

Die Langquaider befinden sich nach der Auftaktniederlage mittlerweile wieder in der Erfolgsspur und wollen auch bei den klar favorisierten Kelheimern nicht entgleisen. Zwar hat sich die Verletztenliste wieder verkleinert - vielleicht wird sogar Timo Sterl nach seiner Kopfverletzung wieder zur Debatte stehen - doch die Urlaubszeit sorgt dafür, dass der eine oder andere Spieler nicht im Aufgebot stehen kann. Trainer Matthias Eisenschenk ist jedoch von seinem Kader durchaus überzeugt und weiß, dass er sich auch auf die Akteure vom derzeitigen Stamm verlassen kann. Der samstägliche Gegner stellt derzeit ein besonderes Kaliber dar, was nicht nur die alleinige Tabellenführung und der 4:2-Erfolg beim TV Schierling belegt. Die Offensive hat durch den zuletzt vierfachen Torschützen Stephan König - zu besten Zeiten Regionalligaspieler beim SV Seligenporten - weiter an Torgefährlichkeit gewonnen, die Kamil Hein, Jonas Haas und Nico Pollmann schon lange auszeichnet. Die TSV-Abwehr um Christoph Blabl, Noah Langner und Patrick Slodarz bildete in den beiden letzten Spielen im Verbund mit den Schlussleuten David Meißner oder Jannik Möller ein unüberwindbares Bollwerk, muss aber bei dieser bisher schwierigsten Aufgabe noch eine Schippe drauflegen. Umgekehrt treffen die TSV-Angreifer um die Brüder Kandsperger auf eine eingespielte Abwehrformation, die nur mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Mittelfeld geknackt werden kann.

In gut zwei Wochen - am Dienstag, 26. August - treffen die beiden Teams übrigens erneut aufeinander, wenn es wiederum in Kelheim um den Einzug ins Viertelfinale des Totopokals geht.