Kann Langquaid beim VfB/FSV Straubing überraschen?

Acht Siege in Folge contra acht sieglose Spiele ----- Recht unterschiedlich präsentierten sich die beiden Mannschaften, die am Mittwochabend im Stadion "Am Peterswöhrd" aufeinandertreffen. Mit dem Fusionsclub VfB/FSV aus Straubing tritt ein Team an, das in acht Meisterschaftspartien hintereinander immer mit drei Punkten vom Platz ging, während sich der TSV aus dem Laabertal in dieser Zeit mit zwei Unentschieden zufrieden sein musste. Dabei zeigten die Langquaider in den beiden Begegnungen mit den vor ihnen platzierten FC Ergolding und TV Schierling ansprechende Vorstellungen, wo sie mit Gegentoren in der Schlussphase teilweise um die Früchte ihrer Arbeit gebracht wurden.

Mit dem Gäubodenclub, der sich in der Vorrunde mit 3:1 im Waldstadion durchgesetzt hatte, wartet nun ein schweres Kaliber auf das Team mit den Brüderpaaren Blabl, Kandsperger und Köppel, das trotz der derzeitigen Flaute unverdrossen an sich glaubt und den in der Winterpause verstärkten Donaustädtern maximalen Kampf- und Teamgeist entgegensetzen will. Die nach wie vor intakte Abwehr um Christian Ludwig darf sich auf einen unangenehmen Flutlicht-Abend einstellen, denn mit dem zuletzt fehlenden Florian Folger (17 Tore / 3 Assists), Besmir Arifaj (9/3) und Kaan Schaffrath (7/6), Kapitän Felix Jobst (4/6) und Simon Hack (4/6) sind die Hausherren mit Kräften gesegnet, die regelmäßig als Torschützen und Vorbereiter in Erscheinung treten. Mehr über das Kollektiv kommen gewöhnlich Aaron Bice, der auch schon für den heutigen Gegner erfolgreich die Schuhe geschnürt hat, und seine Mitstreiter und deren bisherige 41 Treffer verteilen sich auf 14 Spieler des 21-köpfigen Feldkaders. Auch langwierige Verletzungen ließen diesen zuletzt aber immer mehr schrumpfen und nun fällt mit David Meißner auch noch einer der beiden Schlussleute mit einer Rotsperre aus. Für ihn steht Jannik Möller bereit. Hoffnungen auf eine Rückkehr bestehen bei Alex Santander Munoz und Patrick Slodarz.

Spielbeginn ist am heutigen Mittwoch um 19.00 Uhr in Straubing, Am Peterswöhrd 12. Die Spielleitung hat Schiedsrichter Felix Scharf (TV 1880 Nabburg) inne.