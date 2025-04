Kann Langquaid am Peterswöhrd den FSV/VfB Straubing bremsen?

Überaus entgegengesetzt verlief der vergangene Spieltag für die am Samstag im Peterswöhrd-Stadion aufeinander prallenden Teams des FSV/VfB Straubing und des TSV Langquaid. Während die Gäubodenstädter mit einem 5:1-Erfolg in Kelheim überraschten, bezogen die Laabertaler eine derbe Derby-Niederlage gegen den TV Aiglsbach. Die Rolle für die zuletzt arg dezimierten Wax-Schützlinge ist sicherlich die des Außenseiters, doch die personelle Situation sollte sich doch etwas bessern, auch wenn der vielseitig verwendbare Thomas Blabl wohl längere Zeit ausfallen wird. Bei Markus Weiherer ist die Sperre abgelaufen und bei Daniel Beerschneider, Korbinian Köppel, Christian Ludwig, Patrick Slodarz und Christoph Stich besteht berechtigte Hoffnung zumindest auf einen Teilzeiteinsatz.

Die Straubinger, die zusammen mit dem TV Aiglsbach und dem Ortsrivalen Türk Gücü die Rückrundentabelle anführen, haben in der Winterpause fünf Akteure abgegeben, darunter die torgefährlichen Max Legler und Noah Winter, und durch die Neuzugänge Erblin Grajqevci, Arjan Lashani und Atakan Sönmez zu ersetzen versucht. Auf der Trainerbank wurde Torsten Holm durch das Spielertrainer-Gespann Pavel Panafidin / Valentin Kainz abgelöst. Die Mannschaft baut nach wie vor auf die beiden Kapitäne Florian Folger (11 Tore / 3 Assists), Felix Jobst (3 / 6) sowie die beiden Lenker Shkelzen Kleqka (2 / 5) und Pavel Panafidin (2 / 3). Ein sicherer Rückhalt ist der 39-jährige Schlussmann Alexander Kister. In der Vorrunde genügte den Weiß-Blauen ein Tor durch Stefan Schauer zum 1:0-Heimsieg, an der Donau hingegen war im letzten Jahrzehnt - wie auch im Vorjahr - zweimal ein Remis der maximale Ertrag.

Die Begegnung wird geleitet von Schiedsrichter Jakob Putz (SV Perlesreut). Anpfiff im Stadion "Am Peterswöhrd" ist am Samstag, 19. April, um 16.00 Uhr. Bereits am "Oster-Dienstag" um 18.30 Uhr (!) erscheint im Waldstadion der ASCK Simbach zum nächsten Bezirksliga-Heimspiel.