Kann Langerwehe erneut Fliesteden bezwingen?

Der TuS Langerwehe gastiert beim SC Fliesteden. An das Hinspiel denkt der TuS gerne zurück. In einem hochklassigen Freitagabendspiel gewann Langerwehe mit 2:1. Das zu wiederholen, wird nicht einfach, denn für den Angriff auf die Meisterschaft hat sich Fliesteden im Winter verstärkt und Ex-Profi Matthias Scherz als Trainer verpflichtet.

In der Fußball-Bezirksliga Staffel drei kristallisiert sich so langsam ein Dreikampf an der Tabellenspitze heraus. Horrem, Fliesteden und Hilal-Maroc Bergheim trennen auf den Rängen eins bis drei zwei Punkte. Gegen zwei dieser Mannschaften müssen an diesem Sonntag Dürener Vertreter auflaufen.

Auswärts punkten und das dreifach – dies wird von der SG Türkischer SV Düren erwartet. Sie gastieren beim Schlusslicht, der SG Dahlem-Schmidtheim. Mit nur sieben Zählern ist der erste Nichtabstiegsplatz schon deutlich entfernt. Trotzdem kann die Partie für den TSV nach einer langen Anreise unangenehm werden. Unter der Woche konnte das Team von Mahmut Temür ins Kreispokal-Viertelfinale einziehen. Der Gegner aus Koslar trat nicht an.

Ebenfalls unter den letzten Acht im Dürener Pokal ist Viktoria Birkesdorf nach einem 2:0-Sieg in Huchem-Stammeln. Die Viktoria erlebte am vergangenen Wochenende eine ernüchternde Pleite in Sindorf und will dies mit einem starken Auftritt gegen die Zweitvertretung der Spielvereinigung Frechen wiedergutmachen. Apropos Wiedergutmachung: Dies ist auch das richtige Schlagwort, wenn man an das Hinspiel denkt. Dort geriet Birkesdorf nach einer torlosen ersten Hälfte unter die Räder und verlor mit 1:5. Aber zu Hause kann dies alles anders aussehen, Birkesdorf ist das stärkste Heimteam der Liga.

Die Spiele am Wochenende: Dahlem-Schmidtheim - TSV Düren, Sindorf - Bergheim, Kerpen - Elsdorf (alle So., 15 Uhr), Fliesteden - Langerwehe, Birkesdorf - Frechen II (beide So., 15.15 Uhr), Lendersdorf - Horrem, Ahrem - Nierfeld, Wißkirchen - Bessenich (alle So. 15.30 Uhr)

