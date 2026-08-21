Kann Kilia Kiel 0:1-Stachel rausziehen gegen TuS Rotenhof?

Am kommenden Samstag kommt es am 5. Spieltag der Oberliga Schleswig-Holstein zu einem Treffen des Tabellensechsten gegen den Neuntplatzierten: Ab 14:00 Uhr gastiert der TuS Rotenhof im Kilia-Stadion auf dem Kunstrasenplatz am Hasseldieksdammer Weg. Die Rollen auf dem Papier scheinen klar verteilt zu sein. Verstärkt durch die aktuelle Personallage. Beide Teams bringen ganz unterschiedliche Voraussetzungen und sportliche Vorzeichen in diese Begegnung mit.
Die Gastgeber aus Kiel gehen zwar als Favorit in die Partie, haben jedoch Wiedergutmachung zu betreiben. Nach der jüngsten Niederlage beim TSB Flensburg fordert Trainer Nicola Soranno von seiner Mannschaft eine deutliche Steigerung, insbesondere im Bereich der grundlegenden Tugenden.
„Ja, Form der Mannschaft wird sich zeigen nach der Niederlage bei TSB Flensburg, wo ich mit vielen Sachen nicht zufrieden war, vor allem was die Grundtugenden angeht, die man auf den Platz bringen muss. Das haben wir intensivst besprochen“, erklärte Soranno.
Die Reaktion im Training sei jedoch vielversprechend gewesen:
„Man merkt, dass die Jungs gewillt sind, am Wochenende ein anderes Gesicht zu zeigen. Dass wir wieder unser Spiel auf den Platz kriegen, dass wir spielfreudig sind und dass wir intensiv gegen den Ball sind, was wir bisher waren.“
Personell kann der Kieler Coach weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Devran Boztepe (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Hüseyin Sharba, der noch rund ein bis zwei Wochen ausfällt, steht der gesamte Kader zur Verfügung.
Deutlich angespannter ist die personelle Situation beim TuS Rotenhof. Trainer Henning Knuth muss gleich auf neun Spieler verzichten. Mit einem Schmunzeln und der scherzhaften Überlegung, die beiden Liga-Obmänner Tim Lautenbach und Thorben Schäpel im Sturm der Rendsburger aufzubieten, bewies der 29-Jährige zwar Humor, betonte im gleichen Atemzug jedoch den Ernst der Lage.
„Spaß beiseite, wir werden trotzdem eine schlagkräftige Truppe aufs Feld schicken. Mit Spielern, die dann jetzt eine Chance erhalten, zu denen ich auch absolutes Vertrauen habe und die sich diese Chance dann auch verdient haben. Und dann am Samstag in Kiel ja hoffentlich etwas Zählbares mit nach Rotenhof nehmen können.“
Trotz der personellen Sorgen reisen die Rendsburger nicht mit hängenden Köpfen an. Knuth zollt dem Gegner Respekt, bleibt aber ambitioniert:
„Kilia Kiel zählt für mich zu den spielstärksten Mannschaften in dieser Oberliga. Haben sowohl mit als auch gegen den Ball eine sehr klare Idee und einen sehr klaren Plan. Und sind dann von den Einzelspielern auch einfach so aufgestellt, dass sie immer fußballerische Lösungen anbieten. Trotzdem ist es so, dass wir nach den letzten Spielen schon auch mit Mut und Überzeugung nach Kiel fahren und dort auf drei Punkte spielen werden.“
So endeten die Spiele in der letzten Saison 2025/26
Alle Spiele des FC Kilia Kiel 2026/27
Alle Spiele des TuS Rotenhof 2026/27