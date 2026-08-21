Kann Kilia Kiel 0:1-Stachel rausziehen gegen TuS Rotenhof? Rendsburger fahren personalgeschwächt nach Kiel von Ismail Yesilyurt · Heute, 10:49 Uhr · 0 Leser

– Foto: Kilia Kiel

Am kommenden Samstag kommt es am 5. Spieltag der Oberliga Schleswig-Holstein zu einem Treffen des Tabellensechsten gegen den Neuntplatzierten: Ab 14:00 Uhr gastiert der TuS Rotenhof im Kilia-Stadion auf dem Kunstrasenplatz am Hasseldieksdammer Weg. Die Rollen auf dem Papier scheinen klar verteilt zu sein. Verstärkt durch die aktuelle Personallage. Beide Teams bringen ganz unterschiedliche Voraussetzungen und sportliche Vorzeichen in diese Begegnung mit.

Kilia Kiel nach 0:1- Niederlage beim Aufsteiger in der Pflicht Die Gastgeber aus Kiel gehen zwar als Favorit in die Partie, haben jedoch Wiedergutmachung zu betreiben. Nach der jüngsten Niederlage beim TSB Flensburg fordert Trainer Nicola Soranno von seiner Mannschaft eine deutliche Steigerung, insbesondere im Bereich der grundlegenden Tugenden.

Cheftrainer Nicola Soranno (vorne) und Co-Trainer Michel Witt (Kilia Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt

„Ja, Form der Mannschaft wird sich zeigen nach der Niederlage bei TSB Flensburg, wo ich mit vielen Sachen nicht zufrieden war, vor allem was die Grundtugenden angeht, die man auf den Platz bringen muss. Das haben wir intensivst besprochen“, erklärte Soranno.

Die Reaktion im Training sei jedoch vielversprechend gewesen: „Man merkt, dass die Jungs gewillt sind, am Wochenende ein anderes Gesicht zu zeigen. Dass wir wieder unser Spiel auf den Platz kriegen, dass wir spielfreudig sind und dass wir intensiv gegen den Ball sind, was wir bisher waren.“

Personell kann der Kieler Coach weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Devran Boztepe (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Hüseyin Sharba, der noch rund ein bis zwei Wochen ausfällt, steht der gesamte Kader zur Verfügung. TuS Rotenhof mit großem Lazarett, aber viel Mut Deutlich angespannter ist die personelle Situation beim TuS Rotenhof. Trainer Henning Knuth muss gleich auf neun Spieler verzichten. Mit einem Schmunzeln und der scherzhaften Überlegung, die beiden Liga-Obmänner Tim Lautenbach und Thorben Schäpel im Sturm der Rendsburger aufzubieten, bewies der 29-Jährige zwar Humor, betonte im gleichen Atemzug jedoch den Ernst der Lage.