Ligavorschau
Jeunesse (r.) ist z.Z. die viertstärkste Mannschaft der Liga laut Formtabelle
Jeunesse (r.) ist z.Z. die viertstärkste Mannschaft der Liga laut Formtabelle – Foto: Andreas Klein

Kann Jeunesse Kontakt zur Spitzengruppe aufnehmen?

Neue Transfersperre für Hesperingen, zwei kleine Derbys im Südwesten und Differdingen nach Sieg im Nachholspiel wieder Erster

Nachholspiel am Mittwoch

Gestern, 19:30 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
5
1
Abpfiff

Im Stade Municipal in Oberkorn erlebten die 455 Zuschauer ein einseitiges Duell zwischen Differdingen 03 und Racing Union Luxemburg. Bereits in der 3.' eröffnete Bedouret das Scoring mit einem Kopfball nach einer Ecke von Rauch. Pacheco erhöhte in der 23.' mit einem abgefälschten Fernschuss auf 2:0. Nach der Halbzeit machte Mfoumou in der 51.' das 3:0, bevor Hofland in der 61.' unglücklich per Eigentor zum 4:0 traf. Stolz sorgte in der 82.' für den Ehrentreffer der Gäste, doch El Idrissi stellte nur 120 Sekunden später den alten Abstand wieder her und besiegelte das 5:1.

Am Freitag

Morgen, 20:00 Uhr
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
FC Progrès Niederkorn
FC Progrès NiederkornProgrès
20:00

Nach der herben Niederlage am vergangenen Sonntag in Strassen empfängt Rodange schon am Freitag ein weiteres Topteam der Liga, nämlich Nachbar Niederkorn, der vor Wochenfrist gegen Racing aber ebenfalls den Kürzeren zog. Es könnte ein offeneres Duell werden, als die Tabelle aussagt, doch die Niederkorner Ansprüche sind ein Argument dafür, dass der FC Progrès leicht favorisiert sein wird. Unser Tipp: Auswärtssieg.

Am Sonntag

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
US Hostert
US HostertHostert
US Mondorf
US MondorfMondorf
16:00

Hostert ging am 11.Spieltag unter und wartet zudem seit dem 23.August auf einen Sieg in der Meisterschaft. Mit Mondorf kommt ein eigentlich guter Gegner, der in den vergangenen Begegnungen aber wenig konstante Ergebnisse ablieferte. Dennoch ist man noch auf Platz 6 der Tabelle zu finden. Dies, das Aufgebot und der Sieg gegen F91, der neues Selbstvertrauen vermittelt haben dürfte, sprechen für die Badestädter. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
FC Swift Hesperingen
FC Swift HesperingenHesperingen
16:00

Düdelingen steckt in einem kleinen Tief, aus den vergangenen fünf Partien holte man nur einen Sieg. Am Sonntag begrüßt man Hesperingen, das nicht nur aufgrund zweier Niederlagen in Serie Probleme kennt. Am letzten Wochen kam es zu einem nächsten Eklat, der die Entlassung von Trainer und Sportdirektor zur Folge hatte. Ein Nachfolger war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Unser Tipp: Heimsieg.

Neue Transfersperre für Hesperingen

Wie dann noch aus der Website der FIFA hervorgeht, bekam Swift Hesperingen zwei weitere Transfersperren auferlegt, eine am 1. und eine am 15.Oktober 2025, dies zusätzlich zu jenen, über die wir im September berichteten. Der Unterschied ist, dass die neuen Sperren so lange gelten, bis sie aufgehoben werden („until lifted“ laut fifa.com). Insgesamt sind damit nicht weniger als sieben solcher „registration bans“ beim FC Swift aktiv.

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
AS Jeunesse Esch
AS Jeunesse EschJeunesse
FC Victoria Rosport
FC Victoria RosportRosport
16:00live

Die Entwicklungen von Jeunesse Esch und seinen Gästen von Victoria Rosport nahmen in den vergangenen Wochen grundverschiedene Richtungen an. Werden beide Trends bestätigt, könnte der Rekordmeister im Idealfall sogar direkten Kontakt zu Platz 4 bekommen. Unmöglich scheint dies nicht, auch wenn mit Rosport eine Art Angstgegner kommt. Am 19.Februar 2023 gewann Jeunesse letztmals gegen den Verein von der Untersauer. Sollte Rosport dagegen an der Grenz gewinnen, würden sie Jeunesse in der Tabelle überholen. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
FC Differdingen 03
FC Differdingen 03Differdingen
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
16:00

Am 12.Spieltag der BGL Ligue steht nach jenem am Freitag am Sonntag ein zweites Südwestderby an. In Differdingen gastiert Petingen trotz zuletzt aufsteigender Form als Außenseiter beim Rückkehrer an die Tabellenspitze sowie amtierenden Meister. Alles andere als ein Heimsieg würde eine Überraschung darstellen. Unser Tipp: Heimsieg.

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
FC Jeunesse Canach
FC Jeunesse CanachCanach
FC UNA Strassen
FC UNA StrassenStrassen
16:00live

Laut Formtabelle sind Canach und Strassen zwei der besten Teams der vergangenen Wochen. Dennoch sprechen die Zahlen für den FC Una: vier Siege in Serie sind eine Bank, in Canach wechselten sich Siege und Niederlagen in letzter Zeit regelmäßig ab. Auch der Kader spricht für die Gäste. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 02.11.2025, 16:00 Uhr
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
16:00live

Mit vier Punkten aus den letzten drei Spielen steht Käerjeng einen Tick besser da als seine Gastgeber vom Sonntag, Racing Union Luxemburg. Die Hauptstädter verloren ihr erstes von zwei Nachholspielen am Mittwoch sang und klanglos (s.u.), Trainer Kakoko gerät Medienangaben zufolge zusehendes unter Druck. Dies könnte eine Chance für den Aufsteiger darstellen. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
FC Mamer 32
FC Mamer 32Mamer
FC Atert Bissen
FC Atert BissenBissen
15:00

Am Wochenende stehen sich zudem die zwei ungleichen Aufsteiger Mamer und Bissen gegenüber. Der FC Atert ist mittlerweile bis auf Platz 4 und damit auf einen möglichen internationalen Startplatz vorgeprescht. Nach Wochen ohne Sieg findet sich Mamer dagegen am anderen Ende der Tabelle wieder, Bissen wird folglich über die besseren Karten verfügen. Unser Tipp: Auswärtssieg.

