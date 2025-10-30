Kann Jeunesse Kontakt zur Spitzengruppe aufnehmen?

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Nachholspiel am Mittwoch
Am Freitag
Nach der herben Niederlage am vergangenen Sonntag in Strassen empfängt Rodange schon am Freitag ein weiteres Topteam der Liga, nämlich Nachbar Niederkorn, der vor Wochenfrist gegen Racing aber ebenfalls den Kürzeren zog. Es könnte ein offeneres Duell werden, als die Tabelle aussagt, doch die Niederkorner Ansprüche sind ein Argument dafür, dass der FC Progrès leicht favorisiert sein wird. Unser Tipp: Auswärtssieg.
Am Sonntag
Hostert ging am 11.Spieltag unter und wartet zudem seit dem 23.August auf einen Sieg in der Meisterschaft. Mit Mondorf kommt ein eigentlich guter Gegner, der in den vergangenen Begegnungen aber wenig konstante Ergebnisse ablieferte. Dennoch ist man noch auf Platz 6 der Tabelle zu finden. Dies, das Aufgebot und der Sieg gegen F91, der neues Selbstvertrauen vermittelt haben dürfte, sprechen für die Badestädter. Unser Tipp: Auswärtssieg.
Düdelingen steckt in einem kleinen Tief, aus den vergangenen fünf Partien holte man nur einen Sieg. Am Sonntag begrüßt man Hesperingen, das nicht nur aufgrund zweier Niederlagen in Serie Probleme kennt. Am letzten Wochen kam es zu einem nächsten Eklat, der die Entlassung von Trainer und Sportdirektor zur Folge hatte. Ein Nachfolger war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Unser Tipp: Heimsieg.
Wie dann noch aus der Website der FIFA hervorgeht, bekam Swift Hesperingen zwei weitere Transfersperren auferlegt, eine am 1. und eine am 15.Oktober 2025, dies zusätzlich zu jenen, über die wir im September berichteten. Der Unterschied ist, dass die neuen Sperren so lange gelten, bis sie aufgehoben werden („until lifted“ laut fifa.com). Insgesamt sind damit nicht weniger als sieben solcher „registration bans“ beim FC Swift aktiv.
Die Entwicklungen von Jeunesse Esch und seinen Gästen von Victoria Rosport nahmen in den vergangenen Wochen grundverschiedene Richtungen an. Werden beide Trends bestätigt, könnte der Rekordmeister im Idealfall sogar direkten Kontakt zu Platz 4 bekommen. Unmöglich scheint dies nicht, auch wenn mit Rosport eine Art Angstgegner kommt. Am 19.Februar 2023 gewann Jeunesse letztmals gegen den Verein von der Untersauer. Sollte Rosport dagegen an der Grenz gewinnen, würden sie Jeunesse in der Tabelle überholen. Unser Tipp: Heimsieg.
Am 12.Spieltag der BGL Ligue steht nach jenem am Freitag am Sonntag ein zweites Südwestderby an. In Differdingen gastiert Petingen trotz zuletzt aufsteigender Form als Außenseiter beim Rückkehrer an die Tabellenspitze sowie amtierenden Meister. Alles andere als ein Heimsieg würde eine Überraschung darstellen. Unser Tipp: Heimsieg.
Laut Formtabelle sind Canach und Strassen zwei der besten Teams der vergangenen Wochen. Dennoch sprechen die Zahlen für den FC Una: vier Siege in Serie sind eine Bank, in Canach wechselten sich Siege und Niederlagen in letzter Zeit regelmäßig ab. Auch der Kader spricht für die Gäste. Unser Tipp: Auswärtssieg.
Mit vier Punkten aus den letzten drei Spielen steht Käerjeng einen Tick besser da als seine Gastgeber vom Sonntag, Racing Union Luxemburg. Die Hauptstädter verloren ihr erstes von zwei Nachholspielen am Mittwoch sang und klanglos (s.u.), Trainer Kakoko gerät Medienangaben zufolge zusehendes unter Druck. Dies könnte eine Chance für den Aufsteiger darstellen. Unser Tipp: Unentschieden.
Am Wochenende stehen sich zudem die zwei ungleichen Aufsteiger Mamer und Bissen gegenüber. Der FC Atert ist mittlerweile bis auf Platz 4 und damit auf einen möglichen internationalen Startplatz vorgeprescht. Nach Wochen ohne Sieg findet sich Mamer dagegen am anderen Ende der Tabelle wieder, Bissen wird folglich über die besseren Karten verfügen. Unser Tipp: Auswärtssieg.
