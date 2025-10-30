Kann Jeunesse Kontakt zur Spitzengruppe aufnehmen?

Im Stade Municipal in Oberkorn erlebten die 455 Zuschauer ein einseitiges Duell zwischen Differdingen 03 und Racing Union Luxemburg. Bereits in der 3.' eröffnete Bedouret das Scoring mit einem Kopfball nach einer Ecke von Rauch. Pacheco erhöhte in der 23.' mit einem abgefälschten Fernschuss auf 2:0. Nach der Halbzeit machte Mfoumou in der 51.' das 3:0, bevor Hofland in der 61.' unglücklich per Eigentor zum 4:0 traf. Stolz sorgte in der 82.' für den Ehrentreffer der Gäste, doch El Idrissi stellte nur 120 Sekunden später den alten Abstand wieder her und besiegelte das 5:1.

Nach der herben Niederlage am vergangenen Sonntag in Strassen empfängt Rodange schon am Freitag ein weiteres Topteam der Liga, nämlich Nachbar Niederkorn, der vor Wochenfrist gegen Racing aber ebenfalls den Kürzeren zog. Es könnte ein offeneres Duell werden, als die Tabelle aussagt, doch die Niederkorner Ansprüche sind ein Argument dafür, dass der FC Progrès leicht favorisiert sein wird. Unser Tipp: Auswärtssieg.

Hostert ging am 11.Spieltag unter und wartet zudem seit dem 23.August auf einen Sieg in der Meisterschaft. Mit Mondorf kommt ein eigentlich guter Gegner, der in den vergangenen Begegnungen aber wenig konstante Ergebnisse ablieferte. Dennoch ist man noch auf Platz 6 der Tabelle zu finden. Dies, das Aufgebot und der Sieg gegen F91, der neues Selbstvertrauen vermittelt haben dürfte, sprechen für die Badestädter. Unser Tipp: Auswärtssieg.

Düdelingen steckt in einem kleinen Tief, aus den vergangenen fünf Partien holte man nur einen Sieg. Am Sonntag begrüßt man Hesperingen, das nicht nur aufgrund zweier Niederlagen in Serie Probleme kennt. Am letzten Wochen kam es zu einem nächsten Eklat, der die Entlassung von Trainer und Sportdirektor zur Folge hatte. Ein Nachfolger war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Unser Tipp: Heimsieg.

Neue Transfersperre für Hesperingen

Wie dann noch aus der Website der FIFA hervorgeht, bekam Swift Hesperingen zwei weitere Transfersperren auferlegt, eine am 1. und eine am 15.Oktober 2025, dies zusätzlich zu jenen, über die wir im September berichteten. Der Unterschied ist, dass die neuen Sperren so lange gelten, bis sie aufgehoben werden („until lifted“ laut fifa.com). Insgesamt sind damit nicht weniger als sieben solcher „registration bans“ beim FC Swift aktiv.