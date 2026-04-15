„Kann jedem wehtun“: Mark Zeh warnt vor Dürens „wahrem Gesicht“

Schnuppert der FC Wegberg-Beeck an den Top-5? – Foto: Michael Schnieders

Das Duell zwischen dem FC Wegberg-Beeck und dem 1. FC Düren ist über die Jahre zu einer prestigeträchtigen Rivalität gereift. In der aktuellen Spielzeit 2026 kämpfen beide Teams zudem um einen versöhnlichen Saisonabschluss, bevor im Sommer auf beiden Trainerbänken eine neue Ära beginnt.

Mark Zeh, der Wegberg-Beeck am Saisonende verlassen wird, blickt trotz verspielen Zwei-Tore-Führung in Köln positiv auf die Entwicklung seiner Elf: „Die Gegentore gegen Fortuna Köln II fielen unglücklich, aber auf einem kleinen Kunstrasen wie dort können zwei Treffer eben schnell passieren. Ich bin mit dem Ergebnis nicht unglücklich. Wir sind nach dem Ausgleich gut mit der Situation umgegangen und hatten am Ende sogar noch Chancen auf den Lucky Punch. Das Heimspiel am Freitag wollen wir offensiv angehen. Wir wollen den Gegner unter Druck setzen und nachlegen – dann ist der Auswärtspunkt vom Wochenende auch rückwirkend mehr wert.“

Die Ausgangslage verspricht Spannung: Der FC Wegberg-Beeck rangiert mit 34 Punkten auf dem achten Tabellenplatz und schielt nach dem jüngsten 2:2-Unentschieden bei der U23 von Fortuna Köln wieder in Richtung der Top-Fünf. Ein Heimsieg gegen den direkten Verfolger aus Düren könnte den Anschluss an die obere Tabellenregion endgültig zementieren. Doch die Gäste reisen mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch an: Am vergangenen Spieltag schnupperte der 1. FC Düren an der Sensation gegen den Spitzenreiter Bergisch Gladbach, ehe zwei Gegentore in der Nachspielzeit den sicher geglaubten Sieg in ein 2:2-Remis verwandelten.

Zeh warnt vor Dürener Umschaltmomenten

Zeh hat den Gegner analysiert und warnt vor der Unberechenbarkeit der Dürener: „Ich habe Düren zweimal gesehen: Es ist eine gute, strukturierte Mannschaft. Sie mussten in der Rückrunde zwar überraschend vier Niederlagen in Folge einstecken, haben sich aber zuletzt mit dem 2:2 gegen den Tabellenführer gefangen. Wir sind vor ihren Umschaltmomenten gewarnt – an einem guten Tag kann Düren jedem Team in der Liga wehtun. Über die Jahre hat sich eine gewisse Rivalität zwischen Düren und Beeck aufgebaut, was die Partie zu einem besonderen Spiel macht. Ich bin überzeugt: Wenn wir unsere PS auf die Straße bringen, können wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen.“

Lausberg: "Wollen mutig dagegenhalten"

Auch in Düren steht ein Umbruch bevor, da Luca Lausberg sein Amt im Sommer an Philipp Simon übergibt. Der 31-Jährige will die positive Energie aus dem Gladbach-Spiel mitnehmen, um den Negativtrend der Vorwochen endgültig zu beenden. „Wir wollen die Struktur, die Laufbereitschaft und die Leidenschaft aus dem letzten Spiel unbedingt mit in die Auswärtspartie nach Beeck nehmen. Dort erwartet uns ein sehr starker Gegner, der aktuell völlig befreit aufspielen kann. Nach den Wochen des Misserfolgs sind wir froh, im letzten Spiel endlich wieder unser wahres Gesicht gezeigt zu haben. Wir wollen mutig dagegenhalten – genau daran gilt es nun anzuknüpfen, um diese Leistung zu bestätigen und weiter auszubauen“, stellt Lausberg klar.

Personell müssen beide Teams Ausfälle verkraften. Bei Wegberg-Beeck schmerzt vor allem das Fehlen von Gabriel Paczulla, der mit einer Zerrung ausfällt. Zudem stehen Marc Bransnic, Luca Bini und Kai Bösing weiterhin nicht zur Verfügung. Düren muss letztmals auf Stammtorhüter Yannick Marko verzichten, der seine Sperre absitzt. Luca Lausberg zeigt sich jedoch beruhigt: „Besonders gefreut hat uns, dass Jonas Rifisch ihn bereits im Spiel gegen Bergisch Gladbach hervorragend vertreten hat. Er hat eine sehr klare und überzeugende Leistung gezeigt, auf die wir uns auch weiterhin verlassen können.“

Das torlose Unentschieden aus dem Hinspiel dürfte diesmal kaum als Blaupause dienen – beide Mannschaften haben bewiesen, dass sie offensiv jederzeit Akzente setzen können. Wer wird die Rivalität im Waldstadion für sich entscheiden und einen wichtigen Schritt in der Tabelle machen?