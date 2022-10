Kann Ippensen den Trend stoppen? Sonnabend um 12.30 Uhr trifft Ippensen auf den 16. der Tabelle, Fischerhude

Das ist mal ein ungewöhnlicher Zeitpunkt. Der Anstoss des Bezirksligaspiels SV Ippensen gegen den TSV Fischerhude-Quelkhorn erfolgt auf Wunsch des Gastes schon am Sonnabend um 12.30 Uhr. Vielleicht hilft der ungewohnte Termin dem SVI dabei, seine Negativserie mit fünf Spielen ohne Sieg zu stoppen.

Ein Aufwärtstrend war schon am letzten Wochenende trotz der 1:2-Niederlage beim VSK Osterholz-Scharmbeck zu erkennen. „Das war ein ordentliches Spiel, nur der Gegner war zu stark. Wir müssen sehen, dass wir an diese kämpferische Leistung anknüpfen,“ sagt SVI-Coach Holger Dzösch.

Den Gegner einzuschätzen, fällt ihm schwer, obwohl die Ippenser in der letzten Saison zweimal auf den TSV trafen. „Da sind einige neu hinzugekommen und in der Liga geht es derzeit eng zu“, mahnt der SVI-Trainer, auch wenn sein Team beide Begegnungen gegen Fischerhude mit jeweils drei Toren Vorsprung gewann. Der Gast kommt nämlich mit einem 2:0-Sieg über Visselhövede im Gepäck nach Ippensen. „Damit sind sie im Trend schon einmal besser als wir“, so Dzösch. Bei Ippensen wird Steffen Klindworth fehlen und hinter Dennis und Ole Kindworths Einsätzen steht ein Fragezeichen, nachdem sie wegen Knieproblemen kaum trainieren konnten. (sol)