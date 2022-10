Der SV Hutthurm möchte den 1. FC Passau (in rot) ins Stolpern bringen – Foto: Robert Geisler

Kann Hutthurm den FCP ärgern? Derbys in Salzweg und Perlesreut 17. Spieltag: Ruhmannsfelden und Künzing stehen vor lösbaren Auswärtsaufgaben +++ Oberpolling erwartet Grafenau

Das Top-Spiel des 17. Spieltags der Bezirksliga Ost steigt erneut im Dreiflüsse-Stadion, wo der heimische 1. FC Passau den SV Hutthurm zu Gast hat. Vor machbaren Aufgaben stehen die Verfolger des Leaders: Die DJK Vornbach tritt beim seit Wochen schwächelnden FC Salzweg an, die SpVgg Ruhmannsfelden muss beim Schlusslicht SC Kirchroth ran und der FC Künzing reist zu dem seit zehn Partien sieglosen Rangvorletzten SV Türk Gücü Straubing. Ein Nachbarduell steigt zwischen dem SV Perlesreut und dem TSV Mauth.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Daheim gegen Hutthurm sind wir auf Wiedergutmachung aus, denn im Hinspiel mussten wir uns klar mit 4:1 geschlagen geben. Zudem wollen wir nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Partien wieder in die Erfolgsspur kommen."



Personalien: Da die Sperren von Noah Aklassou und Felix Hochholzer abgelaufen sind, hat der Leader nur seine Langzeitausfälle zu ersetzen.







Albert Krenn (Spielertrainer SV Hutthurm): "Beim Tabellenführer können wir befreit aufspielen. Druck hat nur Passau. Um aber erfolgreich zu sein, sollten wir nicht nur defensiv denken. Die Mischung wird ausschlaggebend sein. Mit einem Punkt könnten wir sehr gut leben."



Personalien: Adrian Böck, Fabian Semsch und Maximilian Köberl können bei den Gästen nicht auflaufen.





Michell Stark (Sportlicher Leiter FC Salzweg): "Letzte Woche hätten wir uns in Ruhmannsfelden aufgrund der kämpferischen Leistung einen Punkt verdient gehabt, aber aktuell fehlt auch das gewisse Spielglück. Wir werden dieses aber erzwingen und in unserem Heimspiel gegen eine sehr eingespielte und technisch starke Truppe um Schopf und Fuchs alles in die Waagschale werfen. Auch wenn wir wieder Außenseiter sind, wollen wir unser Heimspiel positiv gestalten und werden den Jungs aus Vornbach einen heißen Fight liefern." Michell Stark (Sportlicher Leiter FC Salzweg): "Letzte Woche hätten wir uns in Ruhmannsfelden aufgrund der kämpferischen Leistung einen Punkt verdient gehabt, aber aktuell fehlt auch das gewisse Spielglück. Wir werden dieses aber erzwingen und in unserem Heimspiel gegen eine sehr eingespielte und technisch starke Truppe um Schopf und Fuchs alles in die Waagschale werfen. Auch wenn wir wieder Außenseiter sind, wollen wir unser Heimspiel positiv gestalten und werden den Jungs aus Vornbach einen heißen Fight liefern." Personalien: Konrad Rüther, Daniel Maier, Sebastian Schweitzer, Philipp Bauer, Niklas Mautner und Daniel Brummer sind beim FCS nicht einsatzbereit.





Michael Jäger (Abteilungsleiter DJK Vornbach): "Als erstes möchten wir uns bei unseren Fans für die tolle Unterstützung beim letzten Spiel in Passau bedanken und freuen uns auch in Salzweg über jeden Vornbacher Zuschauer. Ich erwarte ein enges Spiel, bei dem die Hausherren um jeden Meter kämpfen werden. Wir werden eine geschlossene Mannschaftsleistung brauchen, um etwas Zählbares mitnehmen zu können."



Personalien: Es gibt zwar noch das eine oder andere Fragezeichen - einzig fixer Ausfall ist jedoch lediglich Moritz Krompaß.











Patrick Meier (Trainer SC Kirchroth): "Als klarer Außenseiter heißt unser Motto am Sonntag, dass wir nichts zu verlieren haben. Wir können alles rei werfen und locker drauf los spielen, denn der Gegner ist klarer Favorit."



Personalien: Matthias Danner und Youssof Dembele kehren ins Aufgebot zurück. Dafür gesellt sich zu den bisherigen Ausfällen auch noch Leistungsträger Noah Winter. Der Kader wird mit Akteuren aus dem A-Klassenteam aufgefüllt.





Martin Kreß (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Das Auswärtsspiel in Kirchroth ist erneut eine undankbare Aufgabe. Wir messen den Gegner sicherlich nicht an seinem Tabellenplatz, denn auch im Hinspiel taten wir uns phasenweise schwer. Obendrauf kommt noch, dass sich mit Sebastian Tremmel und Bastian Kilger die nächsten Leistungsträger gegen Salzweg verletzt haben und ein Einsatz der beiden eher unwahrscheinlich ist. Auch wenn die Verletztenmisere derzeit etwas zermürbend ist, werden wir eine Mannschaft aufs Feld schicken, die in Kirchroth auf den Auswärtsdreier spielen wird."



Personalien: Neben den beiden Fragezeichen fehlen weiter zahlreiche Langzeitausfälle. Zumindest Markus Stadler und Johann Greipl sind wieder einsatzbereit.









Morgen, 14:00 Uhr SV Perlesreut Perlesreut TSV Mauth Mauth





Felix Bachl (Trainer SV Perlesreut): "Uns erwarten vor dem Winter mit Mauth, Ruhmansfelden und Vornbach noch drei Krachergegner. Da müssen wir uns ordentlich strecken, um mithalten bzw. punkten zu können. Im anstehenden Derby zu Hause gegen Mauth wird unsere Defensive sehr gefordert sein. Der Speed im Angriff und die Mauther Standards sind schwer zu verteidigen. Wir sind aber hochmotiviert und gut vorbereitet und wollen die Punkte - wenn möglich - in Perlesreut lassen."



Personalien: Thomas Beyer, Julian Graf, Nicolas Hesel, Karlo Celcic und Julian Poschinger sind beim SVP nicht an Bord.





Maximilian Stockinger (Abteilungsleiter TSV Mauth): "Wir freuen uns auf das Wolfsteiner Derby gegen Perlesreut. Im Hinspiel haben wir uns nicht von unserer besten Seite gezeigt, vielleicht können wir das nun ausgleichen."



Personalien: Niko Herzig , Dominik Bernhardt und Fabian List fehlen den Gästen.







Der TSV Regen (in blau) liebäugelt gegen den SV Grainet mit der vollen Ausbeute – Foto: Karl-Heinz Hönl

Morgen, 15:00 Uhr TSV Regen Regen SV Grainet Grainet





Daniel Völkl (Co-Spielertrainer TSV Regen): "Ein BezirksligaSspiel der besseren Sorte durften die Zuschauer in Grafenau verfolgen - mit dem besseren Ende für uns. Profitiert haben wir durch zwei Abwehrschnitzer von Grafenau und konnten dadurch eminent wichtige Punkte auf unser Konto verbuchen. Durch eine kämpferisch und leidenschaftliche Einstellung war dieser Sieg vollauf verdient. Zum ersten Heimspiel der Rückrunde kommt nun Grainet zu uns. Im Hinspiel mussten wir eine ärgerliche und unnötige Niederlage einstecken, deshalb wollen wir dieses die drei Punkte einfahren. Zudem wollen wir etwas konstanter in unseren Leistungen werden. Ein teils extremes Auf und Ab kennzeichnet unsere bisherige Saison."



Personalien: Lukas Schmid, Simon Fieweger, Uli, Michael und Max Kappl müssen ersetzt werden.





Christian Moser (Abteilungsleiter SV Grainet): "In Regen erwarten wir den nächsten Gegner auf Augenhöhe. Nach zwei Siegen in Folge ist die Schaller-Truppe wieder zurück in der Erfolgsspur. Wir wollen an die sehr gute Leistung vom Perlesreut-Spiel anknüpfen und nicht leer ausgehen."



Personalien: Johannes Glaser fällt aus. Ob es bei Stefan Grimbs wieder geht, entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining.





Morgen, 15:00 Uhr SV Oberpolling Oberpolling TSV Grafenau Grafenau





Alexander Starkl (Spielertrainer SV Oberpolling): "Grafenau ist trotz des Ausrutschers vorige Woche in super Form. Über die Qualität der Stodbärn braucht man ohnehin nicht reden. Unsere Jungs haben sich aber zuletzt auch wieder verbessert gezeigt, wir hatten eine starke Trainingswoche und spielen zu Hause auf Sieg."



Personalien: Gegenüber der Vorwoche bricht Walter Mörtlbauer weg und auch der Einsatz von Spielercoach Jürgen Knödlseder steht noch auf der Kippe.











Franz Seitz (TSV Grafenau): "Gegen den TSV Regen konnten wir in der zweiten Hälfte nicht mehr an die guten Leistungen der vergangenen vier Wochen anknüpfen und haben deshalb verdient verloren. Diese Delle möchten wir umgehend auswetzen, zumal wir vor der schon noch den einen oder anderen Sieg einfahren wollen, um mit einem guten Polster in die Winterpause gehen zu können. Oberpolling war bislang kein gutes Pflaster für uns. Wir müssen auf dem kleinen Platz den Kampf annehmen und unsere Jungs müssen es in den Kopf bringen, wie man auf diesem Geläuf spielen muss. Unser Trainer wird die Mannschaft dementsprechend darauf einstellen."



Personalien: Marco de Lima und Leo Molleker können nicht mitwirken.



Matthias Süß (Trainer SV Schöfweg): "Mit Schalding erwartet uns ein harter Gegner, der ein sehr gutes Umschaltspiel besitzt und gute Einzelspieler in seinen Reihen hat. Wir wollen uns aber endlich wieder mal für die über weite Strecken guten Leistungen belohnen und möglichst dreifach punkten."



Personalien: Marcel Eder und Michael Weny sind nicht dabei.





Christopher Pauli (Trainer SV Schalding-Heining II): "Wir hätten gerne im letzten Heimspiel drei Punkte geholt. Wir ziehen jedoch das Positive aus dem Spiel, wir sind zweimal nach einem Rückstand zurückgekommen und haben bis zum Schluss alles versucht, das Spiel komplett zu drehen. In Schöfweg erwartet uns eine starke Mannschaft, die vor allem extrem heimstark ist. Wir wollen probieren, mit der gleichen Leidenschaft wie im Auswärtsspiel in Künzing aufzutreten und werden alles versuchen, nicht mit leeren Händen nach Schalding zurück zu fahren."



Personalien: Luis Grubmüller und Florian Schabl werden nicht dabei sein können. Hinter Niklas Schröder steht noch ein dickes Fragezeichen.







So., 30.10.2022, 14:00 Uhr SV Türk Gücü Straubing TG Straubing FC Künzing Künzing





Onur Örs (Sportlicher Leiter SV Türk Gücü Straubing): "Der nächste Brocken steht vor der Tür. Gegen Künzing heißt es die drei Offensivmänner ausschalten und vorne Tore zu schießen. Wir wissen um den Ernst der Lage und werden volles Risiko gehen, damit etwas Zählbares rausspringt. Natürlich ist das gefährlich mit Feuer zu spielen, aber wir haben definitiv nichts mehr zu verlieren. No risk, no fun."



Personalien: Bei der Achatz-Truppe gibt es keine Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche.







Thomas Prebeck (Trainer FC Künzing): "Tabellarisch gesehen sind wir natürlich Favorit in dieser Partie, aber wir dürfen nicht den Fehler machen und Straubing unterschätzen.

Sie haben oft enge Spiele verloren und deshalb erwarte ich einen Gegner, der uns richtig fordern wird. Wir sind aber gut vorbereitet und wollen den Dreier mit nach Hause nehmen."



Personalien: FCK-Chefanweiser Thomas Prebeck ist gesperrt und wird durch seinen "Co" Adolf Kögl vertreten. Personell sieht es vielversprechend aus, denn die Römer können vermutlich in Bestbesetzung antreten.