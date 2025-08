Kann Grafenau den Höhenflug von Mauth beenden?

Personalien: Daniel Damasko und Marko Nachtmann stehen nicht zur Verfügung. Felix Fenzl und David Pfaffinger kehren in den Kader zurück.





Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "In Mauth machen sie anscheinend zurzeit sehr vieles richtig. Volle Punkteausbeute und zudem 13 geschossene Tore. Wir werden, vor allem in der Defensiv, sehr gefordert werden und müssen an unser Leistungslimit gehen, um dort etwas holen zu können."



Personalien: Mit Ausnahme von Torhüter Philipp Triebe sind alle Mann an Bord.









Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Wir wollen uns schnellstmöglich nach der Niederlage in Schalding rehabilitieren. Gegen Waldkirchen sicher kein leichtes Unterfangen, aber wir wollen mit der Hilfe unserer Zuschauer wieder einen Heimsieg einfahren. Zweikampftechnisch müssen wir definitiv zulegen, aber da habe ich volles Vertrauen in die Jungs."



Personalien: Fabian Schiller hat sich einen komplizierten Nasenbeinbruch zugezogen und wird deshalb eine mehrwöchige Zwangspause einlegen müssen.







Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Wir spielen auswärts bei einem der Totelfavoriten, da muss jeder über seine Grenzen hinaus gehen und wir müssen uns noch in ein paar Sachen steigern, um hier etwas holen zu können. Die Trainingswoche war sehr gut und wir wollen nicht mit leeren Händen nach Hause fahren."



Personalien: Noch ungewiss ist das Mitwirken von Christoph Neuwirth und Jakob Weber, ansonsten sind alle Akteure fit.











Vom SV Oberpolling wurden leider keine Informationen für die Spieltagsvorschau übermittelt.





Manuel Mörtlbauer (Spielertrainer SV Schalding-Heining II): "In Oberpolling erwarten wir einen kampfstarken und individuell gut besetzen Gegner. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben, wenn wir die Heimreise nicht mit leeren Händen antreten wollen."



Personalien: Simon Würzinger, Adnan Begovic, Tobias Gilian, Lukas Ellinger, Jakob Knecht, Josef Paintner und Neuzugang Matthias Kühberger können aus unterschiedlichsten Gründen nicht mitwirken.









Die Youngster-Truppe der SpVgg GW Deggendorf hat den FC Obernzell-Erlau zu Gast – Foto: Robert Geisler













Fabian Burmberger (Spielertrainer FC Künzing): "Am Samstag kommt mit dem TSV-DJK Oberdiendorf ein Gegner zu uns, der über enorme Qualitäten in der Offensive verfügt. Für uns gilt es, kompakt gegen Ball zu arbeiten und auf eine vernünftige defensive Absicherung zu achten. Ich erwarte ein enges Spiel, bei dem sich beide Mannschaften sicherlich nichts schenken werden. Wir versuchen alles, um die Punkte in Künzing zu lassen und diese gemeinsam mit unseren Fans beim Stadionfest zu feiern."



Personalien: Ob Spielercoach Burmberger mit von der Partie sein kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Keine Optionen sind Simon Kröninger, Tim Sporrer, Simon Göde, Samuel Kronschnabel, Maximilian Bauer, Maximilian Tiefenbrunner, Lucas Forster, Tobias Pirkl und Philipp Wolff.







Sebastian List (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Mit dem Start in die Saison und den Ergebnissen in der Englischen Woche können wir zufrieden sein. Wenn wir vor allen Dingen an die Leistung der zweiten Halbzeit gegen Garham anknüpfen können, dann wird es für jeden Gegner schwer, gegen uns etwas Zählbares zu holen. Mit Künzing erwartet uns am Wochenende der absolute Meisterschaftsfavorit. Unabhängig des auflaufenden Personals ist die Süß-Truppe auf allen Ebenen top besetzt, allen voran ihre Offensive gilt es für uns auszuschalten. Wenn wir das über 90 Minuten schaffen und an unsere Leistungsgrenze gehen, können wir mit Sicherheit für eine Überraschung sorgen."



Personalien: Einzig hinter Michael Höfer steht ein dickes Fragezeichen.

Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Wir haben uns die bisherigen neun Punkte aus drei Spielen hart erkämpfen müssen. In allen Spielen wurde uns vieles abverlangt. Das wird gegen Grafenau nicht anders sein. Aus den Duellen der vergangenen Jahre kennen sich beide Mannschaften sehr gut. Die Zuschauer dürfen sich auf ein schönes Derby im Alfons-Fuchs-Stadion freuen."