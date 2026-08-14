Kann Fortuna Oberg den guten Saisonauftakt bestätigen?

– Foto: Volkhard Patten

Der TuS Fortuna Oberg geht als Tabellenführer in den zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 2. Der Aufsteiger gewann zum Auftakt 6:1 beim TSV Wipshausen. Der SV Lengede steht nach der 3:5-Niederlage gegen den VfB Rot-Weiß Braunschweig auf Rang 13 und muss zudem die deutliche Pokalniederlage gegen den MTV Wolfenbüttel verarbeiten.

Der TuS Fortuna Oberg hat einen Start nach Maß erwischt. Der Aufsteiger setzte sich am ersten Spieltag beim TSV Wipshausen mit 6:1 durch und führt die Tabelle damit nach der ersten Runde an. Nowak eröffnete in der 21. Minute den Torreigen, ehe Rotmann vier Minuten später auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause traf Rotmann erneut, anschließend erhöhten Münstedt und Bendikat. Filbrandt gelang in der 73. Minute der Treffer für Wipshausen, bevor Gericke fünf Minuten vor dem Ende den 6:1-Endstand herstellte.

Am Sonntag trifft Oberg nun auf den SV Lengede, der nach dem ersten Spieltag auf dem 13. Tabellenplatz steht. Die Gäste verloren ihr Auftaktspiel gegen den VfB Rot-Weiß Braunschweig mit 3:5. Bytyqi brachte Lengede bereits in der siebten Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Qeli drehten Omarkhiel und später erneut Omarkhiel die Partie zugunsten der Braunschweiger. Bytyqi verkürzte in der 74. Minute, Omarkhiel stellte in der 83. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her. In der Nachspielzeit traf Bytyqi noch einmal, ehe Omarkhiel mit seinem vierten Treffer den 5:3-Endstand besiegelte.