Ob Itizg (blaue Spielkleidung) Leader Remich-Bous ein Bein stellen kann? – Foto: Marcia Mendes

Kann formstarkes Itzig die URB ins Wanken bringen? Duell der zwei z.Z. stärksten Teams der Liga, CSG eröffnet den Spieltag am Freitag gegen Munsbach Verlinkte Inhalte 1.Div - 2.Bez Sandweiler Grevenmacher Weiler Echternach + 12 weitere

Bereits am Freitag empfängt Grevenmacher ein keinesfalls zu unterschätzendes Munsbach zum Auftakt des 14.Spieltags im 2.Bezirk in der 1.Division. Der CSG sollte diese Partie dennoch in der Favoritenrolle bestreiten. Am Sonntag kommt es ab 14:30 Uhr zu einer wichtigen Partie im Tabellenkeller, wenn Schengen Sandweiler begrüßt. Wettbewerb übergreifende sechs Partien in Serie haben die Gastgeber verloren, Sandweiler verlor acht seiner letzten neun Pflichtspiele – es deutet sich ein offenes und echtes Krisenduell an. Ab 16 Uhr kommen die weiteren Begegnungen zur Austragung, darunter ein ebenfalls als offen anzusehendes Junglinster – Merl. Im Duell der Gelb-Schwarzen sollte Weiler (4.) in Echternach (16.) eigentlich klarer Favorit sein. Dies legt zumindest die Tabelle nahe. Doch die Formkurve der Yellow Boys zeigte in den vergangenen Wochen aber nach unten, zudem hat der Daring Club kürzlich seinen Trainer gewechselt, wodurch sie schwerer auszurechnen sein dürften. Ob der neue starke Mann an der Seitenlinie, Andrzej Jaworucki, der laut eigenen Angabe einst als Halbprofi in Polens zweiter und dritter Liga u.a. bei LKS Łódź unterwegs war, bereits einen gewissen Einfluss geltend machen konnte, haben wir ihn gefragt.

Jaworucki: „sehe großen Einsatz und Ehrgeiz bei den Spielern, wieder gute Ergebnisse zu erzielen“ „Ich mag Herausforderungen und hoffe, dass wir gemeinsam mit den Spielern noch motivierter arbeiten und gemeinsam Erfolge und gute Ergebnisse erzielen werden. Ich möchte mich bei der Vereinsführung für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Was das Spiel gegen Weiler angeht: wir trainieren jetzt seit zwei Wochen zusammen. Ich sehe großen Einsatz und Ehrgeiz bei den Spielern, wieder gute Ergebnisse zu erzielen. Wir müssen gemeinsam daran glauben, dass wir Erfolg haben werden, denn das Problem liegt nicht an ihren Fähigkeiten, sondern an der Einstellung und Mentalität der Spieler. Wenn wir den Einsatz und die Motivation, die wir im Training haben, auch im Spiel zeigen, braucht sich niemand Sorgen um das Ergebnis zu machen. Ich habe Hoffnung und Vertrauen in mich und die Spieler!“

Das Highlight des Wochenendes in dieser Division stellt ohne Zweifel die Partie Itzig – Remich-Bous dar. Beide reihen Sieg an Sieg. Welche Serie reißen wird, wird man am Sonntag gegen 18 Uhr wissen. Die Erfahrung spricht zugunsten der URB in einer sehr interessanten Auseinandersetzung. Mit Bartringen und Sanem stehen sich zwei Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld gegenüber, deren Form zuletzt einen positiven Verlauf vernahm. Blickt man auf die vergangenen Wochen zurück, sollte Kopstal gegen Tabellennachbar Mensdorf über die besseren Karten verfügen. Mit einem Sieg könnten sich die Gastgeber vorerst in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Der CS Oberkorn trifft auf Mitaufsteiger Mertert-Wasserbillig, der trotz Tabellenplatz 8 nach unten schauen muss. Der Trend sieht Vorteile bei den Gästen. Am Freitag

Morgen, 20:00 Uhr CS Grevenmacher Grevenmacher FC Munsbach 1946 Munsbach 20:00 PUSH

Unser Tipp: Heimsieg Am Sonntag