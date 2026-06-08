Kann Ex-Zweitdivisionär künftigen Ehrenpromotionär ärgern? Ein Aufsteiger in die Ehrenpromotion und einer in die 1.Division stehen sich im Finale der „Coupe FLF“ gegenüber von Paul Krier · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die Coupe FLF fehlt noch im gut gefüllten Trophäenschrank von Sanel Ibrahimovic – Foto: Frank Gabel

Im Finale der „Coupe FLF“ kann man sich zwischen der AS Red Black Luxemburg (D2S1) und der Union Remich-Bous (D1S2) durchaus ein gewisses Spektakel erwarten: mit 103 Toren in 26 Ligaspielen kommen die Hauptstädter auf einen Schnitt von 3,96, die URB war in ihrer Liga ebenfalls das offensiv stärkste Team, dies mit 86 Toren und einem Durchschnitt von 2,87 Treffern pro Meisterschaftsbegegnung. Mit Norden, Gilsdorf un Schieren hat die AS Red Black gleich drei Mannschaften aus der 1.Division ausgeschaltet, Remich hatte es gegen u.a. Lintgen, Mensdorf und Koerich auch nicht immer ganz leicht. Dabei ließ man es bei der URB in den Wochen nach dem erreichten Aufstieg durchaus locker angehen während Red Black seine Ambitionen nicht nur mit dem Aufstieg in die 1.Division sondern auch mit dem Erreichen des Finals der „Coupe FLF“ unterstrich. Es wird alles andere als ein Selbstläufer für Remich-Bous und man muss nicht nur Red Black-Tormaschine Saez Patiño im Blick haben, der satte 38 Tore in der Meisterschaft erzielte.

Auf der Gegenseite ist mit Sanel Ibrahimovic eine Legende des luxemburgischen Vereinsfußballs zu finden. Der Stürmer hat quasi alles in seiner Karriere erreicht, Meistertitel gewonnen, den „grossen“ Pokal mehrmals geholt, dreimal war er Torschützenkönig in der BGL Ligue und 2014 luxemburgischer Fußballer des Jahres. Nur die „Coupe FLF“, der „kleine“ Pokal, fehlt ihm noch in seiner beeindruckenden Sammlung. Wie wichtig ein Erfolg am Montagabend für ihn wäre, haben wir ihn im Vorfeld des Spiels gefragt. Ibrahimovic: „wollen den Zuschauern und freiwilligen Helfern etwas zurückgeben“ Sanel Ibrahimovic: „Dieser Titel wäre wie jeder andere für mich: alle Titel sind wichtig! Dafür spielst du ja all diese Spiele und eine Finale will man immer gewinnen. Da bin ich wie ein kleines Kind, ich will diesen Pokal. Ich wäre froh für mich selber, aber noch mehr für den ganzen Verein. Wir haben eine Bombensaison gespielt und es wäre der erste große Titel für die Union Remich-Bous.