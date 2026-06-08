Kann Ex-Zweitdivisionär künftigen Ehrenpromotionär ärgern?

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Im Finale der „Coupe FLF“ kann man sich zwischen der AS Red Black Luxemburg (D2S1) und der Union Remich-Bous (D1S2) durchaus ein gewisses Spektakel erwarten: mit 103 Toren in 26 Ligaspielen kommen die Hauptstädter auf einen Schnitt von 3,96, die URB war in ihrer Liga ebenfalls das offensiv stärkste Team, dies mit 86 Toren und einem Durchschnitt von 2,87 Treffern pro Meisterschaftsbegegnung. Mit Norden, Gilsdorf un Schieren hat die AS Red Black gleich drei Mannschaften aus der 1.Division ausgeschaltet, Remich hatte es gegen u.a. Lintgen, Mensdorf und Koerich auch nicht immer ganz leicht.
Dabei ließ man es bei der URB in den Wochen nach dem erreichten Aufstieg durchaus locker angehen während Red Black seine Ambitionen nicht nur mit dem Aufstieg in die 1.Division sondern auch mit dem Erreichen des Finals der „Coupe FLF“ unterstrich. Es wird alles andere als ein Selbstläufer für Remich-Bous und man muss nicht nur Red Black-Tormaschine Saez Patiño im Blick haben, der satte 38 Tore in der Meisterschaft erzielte.
Auf der Gegenseite ist mit Sanel Ibrahimovic eine Legende des luxemburgischen Vereinsfußballs zu finden. Der Stürmer hat quasi alles in seiner Karriere erreicht, Meistertitel gewonnen, den „grossen“ Pokal mehrmals geholt, dreimal war er Torschützenkönig in der BGL Ligue und 2014 luxemburgischer Fußballer des Jahres. Nur die „Coupe FLF“, der „kleine“ Pokal, fehlt ihm noch in seiner beeindruckenden Sammlung. Wie wichtig ein Erfolg am Montagabend für ihn wäre, haben wir ihn im Vorfeld des Spiels gefragt.
Sanel Ibrahimovic: „Dieser Titel wäre wie jeder andere für mich: alle Titel sind wichtig! Dafür spielst du ja all diese Spiele und eine Finale will man immer gewinnen. Da bin ich wie ein kleines Kind, ich will diesen Pokal. Ich wäre froh für mich selber, aber noch mehr für den ganzen Verein. Wir haben eine Bombensaison gespielt und es wäre der erste große Titel für die Union Remich-Bous.
Heute Abend wollen wir den Zuschauern und freiwilligen Helfern des Vereins etwas zurückgeben und uns mit einem Titel bei ihnen bedanken. Ich finde aber das Programm der FLF nicht gut. Wir hatten jetzt über zwei Wochen Pause, während der wir nur trainierten. Davor bestritten wir zwei englische Wochen in Folge, während denen wir uns kaputt geackert haben. Ich denke, das hätte man anders lösen können.“
Anmerkung der Redaktion: laut fussball-lux.lu gewann der URB-Vorgängerverein AS Remich die Coupe FLF im Jahr 1955. Damals gab es keine Finale, sondern eine Endrunde, in der sich Remich durchsetzte.
Anstoß „op Flohr“ in Grevenmacher ist um 19:30 Uhr, FuPa TV ist vor Ort und es wird ebenfalls wie gewohnt per Liveticker berichtet. Wegen einer Baustelle auf dem Parkplatz direkt am Stadion macht der gastgebende Verein CS Grevenmacher darauf aufmerksam, dass die allgemeine Zufahrt zum Stadion über die übliche „rue Leitschbaach“ nicht möglich sein wird. Zwischen 17:30 und 23:00 Uhr kommt es zu Einschränkungen. Der Verein bietet einen kostenlosen Buspendeldienst aus dem gesamten Grevenmacher Stadtgebiet zum Stadion an. Nähere Informationen sind auf der Website des Vereins zu finden.