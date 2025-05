Kann Esens sich zum Meister krönen? Endspiele im Tabellenkeller

Aurich geht als Tabellendritter als Favorit in die Partie gegen den Tabellenneunten aus Wiesmoor. Nach dem knappen Auswärtssieg in Wallinghausen will die SpVg nun zuhause nachlegen und Platz drei festigen. Germania Wiesmoor kassierte zuletzt fünf Gegentore in Bunde und wird defensiv deutlich stabiler auftreten müssen. Aurich ist klarer Favorit, muss aber aufpassen, nicht erneut leichtfertig Punkte zu verschenken.