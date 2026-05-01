Kann Erftstadt Königsdorf stoppen? − Derby in Köln

Kann Hennef noch gestoppt werden? – Foto: Volker Lemm

Die U19-Mittelrheinliga biegt auf die Zielgerade ein. Während an der Spitze ein Fernduell um die Meisterschaft tobt, brennt es im Tabellenkeller lichterloh. Besonders für den VfL Vichttal ist die Situation mehr als brenzlig. Gegen Bergisch Gladbach braucht es dringend den zweiten Sieg in Folge, während Troisdorf in Hürth den Abstand nach unten vergrößern will.

Kann Düren Hennef ärgern? Der FC Hennef marschiert in der Rückrunde durch die Liga und ist dabei kaum zu bremsen. Zuletzt gewann der FC fünf Spiele in Folge. Düren ist zwar in den vergangenen Wochen wechselhaft, wenn es um Ergebnisse geht, aber definitiv kein leichter Gegner. Düren-Coach Elias Ponsen zeigt sich vor dem Kracher gegen den Primus hochmotiviert und setzt vor allem auf die mannschaftliche Geschlossenheit, um die Hennefer Serie zu brechen: „Wir treffen auf den aktuellen Tabellenführer, der in diesem Kalenderjahr in der Liga noch ungeschlagen ist. Das allein zeigt, welche Qualität uns erwartet. Für uns wird entscheidend sein, als echte Einheit aufzutreten – gemeinsam zu arbeiten, füreinander zu kämpfen und vor allem gegen den Ball auf höchstem Niveau zu agieren. Mit Ball brauchen wir Mut und Kreativität. Wir spielen zu Hause, wollen unser Spiel durchbringen und die Energie unserer Anlage nutzen. Außerdem haben wir aus dem Hinspiel noch eine offene Rechnung, die wir unbedingt begleichen wollen.“ Im Hinspiel verlor Düren knapp und spät mit 1:2. Stefan Roland, Trainer von Hennef, warnt vor dem Gegner: „Uns ist bewusst, dass uns beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Düren ein schweres Spiel erwartet, in der wir von der ersten bis zur letzten Minute hochkonzentriert sein müssen. Nur wenn wir als Mannschaft geschlossen auftreten und unser volles Leistungsvermögen abrufen, können wir dort bestehen und etwas Zählbares mitnehmen."

Troisdorf will den Befreiungsschlag Während Hürth (Platz 7, 24 Punkte) nach dem furiosen 6:2-Erfolg gegen Deutz mit viel Rückenwind in die Partie geht, ist die Lage bei den Sportfreunden (Platz 11, 16 Punkte) deutlich angespannter. Nach dem jüngsten Rückschlag ist der Vorsprung auf die Abstiegsränge geschmolzen, weshalb Troisdorf dringend Zählbares benötigt, um den Abstand nach unten wieder zu vergrößern. Hürth-Trainer Ilyas Taha warnt davor, den Tabellenelften zu unterschätzen, und fordert von seinen Schützlingen eine hochkonzentrierte Leistung, um den Heimsieg einzufahren: „Troisdorf wird uns nichts schenken. Deshalb brauchen wir maximale Wachheit, Aggressivität gegen den Ball und mehr Konsequenz nach vorne.“ Auf der Gegenseite ist man sich der Schwere der Aufgabe bewusst, setzt aber auf die moralischen Qualitäten der Truppe. Troisdorfs Coach Tarek Maarouf blickt trotz des gewachsenen Drucks kämpferisch auf die 90 Minuten: „Nach dem letzten Spieltag ist der Druck auf uns gewachsen. Wir wollen hinten die Null halten und vorne eiskalt sein – im besten Fall hoffen wir auf die drei Punkte. Das wird ein schweres Spiel, aber wir sind eine Kämpfermannschaft und wir werden nie aufhören. Wir wollen nach unten den Abstand vergrößern.“

Morgen, 13:00 Uhr FC Hürth FC Hürth Sportfreunde Troisdorf 05 SF Troisdorf 13:00 PUSH

Setzt Königsdorf seine Serie fort? Die Rückrunde läuft einfach überragend für den TuS. Zuletzt hatten die Blau-Weißen auch den Bonner SC an den Rand einer Niederlage. Umso schwerer wird die Aufgabe folglich für die Gäste aus Erftstadt. In der Rückrunde gelang erst ein Sieg und der Vorsprung auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt nur sechs Punkte, bei einem Spiel mehr. Erftstadts Trainer Dustin Esser weiß um die Schwere der Aufgabe, setzt aber auf den unbändigen Kampfgeist seiner Mannschaft, um die dringend benötigten Punkte einzufahren: „Gegen Königsdorf erwartet uns ein sehr schweres Auswärtsspiel. Für uns zählt jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg und genau so wollen wir auch auftreten. Ich traue meiner Truppe nach wie vor alles zu, denn wenn wir endlich die krassen individuellen Fehler abstellen, können wir gegen Königsdorf auch punkten.“

Pesch hofft auf Überraschung in Eilendorf Die Rollenverteilung in dieser Begegnung ist auf dem Papier eindeutig: Eilendorf rangiert mit 33 Punkten auf einem starken fünften Tabellenplatz und hat Tuchfühlung zu den Top 4 der Liga. Pesch hingegen befindet sich mit 12 Zählern auf dem zwölften Rang mitten im Überlebenskampf und benötigt dringend jeden Punkt, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht komplett zu verlieren. Trotz der klaren Favoritenstellung der Aachener reisen die Gäste aus Köln keineswegs mit weißer Fahne an. Pesch-Trainer Yavuz Günay schätzt die Lage realistisch ein, setzt aber auf die psychologische Komponente der Außenseiterrolle: „Wir wissen, dass wir als Außenseiter nach Eilendorf fahren und dort auf einen klaren Favoriten treffen. Trotzdem wollen wir mutig auftreten, als Team geschlossen agieren und unsere Chance suchen. Wir haben nichts zu verlieren.“ Zuletzt gelang Pesch der wichtige Sieg gegen Bergisch Gladbach, daran will der Vorletzte anknüpfen.

Morgen, 18:15 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf FC Pesch Pesch 18:15 PUSH

Kann Vichttal gegen Gladbach nachlegen? Die Situation für den VfL ist weiterhin ernst, allerdings gelang zuletzt ein lebenswichtiger Sieg gegen Troisdorf. Vichttals Trainer Imad Laadim blickt mit einer Mischung aus Respekt und neu gewonnenem Selbstvertrauen auf das anstehende Heimspiel und ordnet die Situation wie folgt ein: „Die nächste große Herausforderung gegen Bergisch Gladbach steht an. Die Ausgangslage ist klar: Bergisch Gladbach gehört als Tabellenvierter zu den stärkeren Mannschaften der Liga, während wir weiterhin am Tabellenende stehen. Dennoch hat uns der Sieg gegen Troisdorf gezeigt, dass wir als Team bestehen können, wenn wir geschlossen auftreten und alles investieren. Auch in diesem Spiel wird es wieder auf Einsatz, Disziplin und Mentalität ankommen. Wir wissen, dass es keine einfache Aufgabe wird, wollen aber den positiven Schwung mitnehmen und erneut alles auf den Platz bringen.“ Für Gladbach ist die Partie eine klassische Reifeprüfung. Nach dem knappen Sieg gegen Eilendorf wollen die 09er ihre Favoritenrolle untermauern und Platz vier zementieren. Vichttal hingegen setzt darauf, dass die „Mentalität“ erneut die spielerische Überlegenheit des Gegners ausgleichen kann. Sollte den Gastgebern ein weiterer Coup gelingen, wäre der Anschluss an das rettende Ufer wieder zum Greifen nah.

Kölner Derby zwischen Rheinsüd und Deutz Tabellarisch begegnen sich beide Teams fast auf Augenhöhe: Rheinsüd belegt mit 19 Punkten den achten Rang, während die Deutzer punktgleich direkt dahinter auf Platz neun lauern. Nach der deutlichen 2:6-Packung gegen Hürth am vergangenen Spieltag ist die Stimmung bei den Gästen von der rechten Rheinseite jedoch angekratzt – Wiedergutmachung ist das klare Gebot der Stunde. Deutz-Trainer Mehmet Isik nimmt vor dem Derby kein Blatt vor den Mund und schätzt die Herausforderung im Kölner Süden sehr respektvoll ein: „Wir haben etwas gutzumachen. Doch es wartet wieder ein ganz schweres Spiel bei Rheinsüd auf uns. Schon das Hinspiel war extrem eng, das wir knapp mit 1:0 für uns entscheiden konnten. Nach der letzten Enttäuschung wollen wir diesmal von Anfang an konzentrierter auftreten und alles raushauen! Gemeinsam als Team!“ Für Rheinsüd bietet sich hingegen die Chance, den Heimvorteil zu nutzen und Revanche für die knappe Hinspielniederlage zu nehmen.