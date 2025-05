Kann Emsbüren den Tabellenführer ärgern?

Am Mittwoch um 19:30Uhr trifft unsere 2. HERREN in der Kreisliga Süd/Mitte auf den Spitzenreiter aus Twist.

Man steht eigentlich mit 21 Punkten Vorsprung auf die eigentlichen Abstiegsränge da, aber durch die Ungewissheit in den anderen Ligen dürfen wir nichts dem Zufall überlassen.

Ausgangslage? Keiner weiß so wirklich wie viele Mannschaften in der Liga absteigen da es noch sehr abhängig von der Emslandliga und der Bezirksliga ist. Deswegen muss die Truppe von Trainer Philip Schröder noch einmal alles reinwerfen und würde sich sehr um eure Unterstützung freuen.

Durch den Sieg am Sonntag gegen Darme konnte man einen direkten Konkurrenten schlagen und versucht so am Ende ein paar Tabellenplätze gut zu machen.

Twist kommt als Tabellenerster nach Emsbüren und versucht einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft zu setzen.

Spannung vorprogrammiert!

Formkurve Platz 3 vs. Platz 6!

Der Foodtrailer ist geöffnet und ein paar Kisten Freibier für Concorden sind auch organisiert. (Begrenzt)

Zudem werden noch Verabschiedungen im Sportpark stattfinden.